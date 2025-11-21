Advertisement
केवल चायपत्ती नहीं, इस मसाले से बनाएं चाय; खुशबू के साथ मिलेगा जबरदस्त स्वाद, पड़ोसी भी पूछेंगे रेसिपी

Chai Masala Recipe: भारत के लगभग हर घर में चाय पी जाती है. लेकिन अगर आप चाय का स्वाद बढ़ाना चाहते हैं, तो ये खबर आपके लिए है. इस खबर में हम आपको चाय मसाला बनाने की रेसिपी बताएंगे.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Nov 21, 2025, 06:35 PM IST
केवल चायपत्ती नहीं, इस मसाले से बनाएं चाय; खुशबू के साथ मिलेगा जबरदस्त स्वाद, पड़ोसी भी पूछेंगे रेसिपी

Chai Masala Powder Recipe: भारत में चाय सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि एक खूबसूरत भावना है. चाय पर दोस्त मिलते हैं, रिश्ते बनते हैं, दुख-सुख बातें जाते हैं. चाय हमारी जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया है. ऐसे में अगर आप अपनी चाय को और टेस्टी बनाना चाहते हैं, तो ये खबर आपके लिए है. सोशल मीडिया सेफ पूमन देवनानी ने चाय बनाने के लिए एक ऐसे मसाले के बारे में बताया, जो आपकी चाय को परफेक्ट बना सकती है. इस खबर में हम आपको उस चाय की रेसिपी बताएंगे. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

चाय मसाला का इस्तेमाल
इस चाय मसाले की खासियत इसके खुशबू और पारंपरिक स्वाद में है. इसे बनाने के लिए एक कप छोटी इलायची और चार बड़ी इलायची लें. इसके बाद इसमें काली मिर्च, लौंग और सौंफ बराबर मात्रा में मिलाएं. इसके बाद खुशबू और गर्माहट के लिए इसमें दालचीनी और चक्र फूल एक-एक टुकड़ा मिलाएं. अब सेहत और स्वाद बढ़ाने के लिए मुलेठी और सुपारी का एक-एक टुकड़ा डालें. इन सबका मिश्रण आपकी चाय को गहरी सुगंध देता है और सर्दियों में गर्म रखने में मदद करता है.

 

मीडियम फ्लेम पर मसालों को सेंके
अब इन मसालों को पीसने से पहले इन्हें मीडियम फ्लेम पर हल्का सेंके. ऐसा करने से मसालों की नमी निकल जाती है और पाउडर महीन पीसता है. साथ ही इससे इन मसालों में मौजूद नेचुरल तेल एक्टिव होकर खुशबू को कई गुणा बढ़ा देते हैं. हां इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये मसाले बिल्कुल भी न जले. मसालों के भून जाने के बाद, गैस बंद करके इनमें सूखी गुलाब की पंखुड़ियां मिलाएं. ये पंखुड़ियां चाय में खुशबू देने का काम करती हैं. 

 

मसाले पीसें और अदरक पाउडर मिलाएं
अब भुने हुए मसालों को ठंडा करके, इन्हें मिक्सर में डाल कर पीस लें. इसके बाद इसमें एक चम्मच अदरक पाउडर मिलाएं. अब सबसे एक साथ पीसकर एक पाउडर तैयार कर लें. अब आप इस मसाले को एक कांच की बोतल में स्टोर करें. आप इस चाय मसालों को हफ्तों तक इस्तेमाल कर सकते हैं. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

Reetika Singh

chai masala recipe

