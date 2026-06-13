गर्मियों के मौसम में धूप से स्किन को बचाने के लिए अधिकतर लोग सनस्क्रीन लगाते हैं. मार्केट में कई तरह से सनस्क्रीन मिलते हैं. वहीं सनस्क्रीन कई एसपीएफ में आती हैं. लोगों को समझ नहीं आता है कि उनके लिए कौन सा एसपीएफ बेहतर है.
सनस्क्रीन लगाने से स्किन टैनिंग या फिर सनबर्न की समस्या से राहत मिल सकती है. खासकर लड़कियां टैनिंग से बचने के लिए चेहरे पर सनस्क्रीन लगाती हैं. मार्केट में आज के समय में कई तरह की सनस्क्रीन मिलती है. आइए जानते हैं आपकी स्किन के लिए कौन सा एसपीएफ का सनस्क्रीन बेस्ट है.
सनस्क्रीन पर लिखे SPF का मतलब होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर. सनस्क्रीन में जितना ज्यादा एसपीएफ होगा स्किन अल्ट्रा वायलेट किरणों से उतना ज्यादा सेफ रहेगी. चेहरे के सनस्क्रीन खरीदते समय ज्यादा से ज्यादा एसपीएफ का चयन करना चाहिए. ज्यादा एसपीएफ वाले सनस्क्रीन लेने से स्किन को यूवी किरणों से बचाया जा सकता है.
एसपीएफ के नंबर का आपकी स्किन टोन से कोई मतलब नहीं होता है. आपकी स्किन डार्क या लाइट है. सनस्क्रीन केवल आपको धूप से बचा सकता है. इसके अलावा सनस्क्रीन लगाने से आपकी स्किन टैन नहीं होगी.
सनस्क्रीन का इस्तेमाल हमेशा स्किन टाइप के अनुसार करना चाहिए. ड्राई स्किन के लोगों को मॉइश्चराइजर वाले सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए. इससे आपकी स्किन हाइड्रेट भी रहेगी वहीं यूवी रेज से भी प्रोटेक्शन होगा.
अगर आपकी स्किन ऑयली और पिंपल वाली है तो आपको वाटर बेस्ट सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए. इससे पिंपल ब्रेकआउट का रिस्क कम होगा.
सनस्क्रीन जेल या लोशन का इस्तेमाल आपकी खुद की पसंद पर निर्भर करता है. ऑयली स्किन के लोगों को वाटर बेस्ट सनस्क्रीन लगाना चाहिए. ड्राई स्किन के लोग सनस्क्रीन लोशन लगा सकते हैं.
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