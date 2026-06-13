Add Zee Business As A Preferred Source
App

SPF 50 और SPF 30 सनस्क्रीन में क्या है अंतर, आपकी स्किन टोन के लिए क्या है ज्यादा बेहतर?

मार्केट में कई spf वाली सनस्क्रीन आती हैं लेकिन SPF 50 और SPF 30 सनस्क्रीन काफी पॉपुलर है. ऐसे में लोगों के जेहन में सवाल आता है कि स्किन के लिए कौन सा सनस्क्रीन बेहतर है.

Written ByShilpa
Published: Jun 13, 2026, 09:07 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 09:07 PM IST
SPF 50 और SPF 30 सनस्क्रीन में क्या है अंतर, आपकी स्किन टोन के लिए क्या है ज्यादा बेहतर?

About the Author

Shilpa

Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
एनटीए ने बदला टेस्ट बुकलेट का डिजाइन, लेफ्ट-हैंडेड छात्रों को मिलेगी बड़ी राहत
neet ug 20263 min ago
2
Rohit Sharma16 min ago
3
Zee TV19 min ago
4
Washroom Break Controversy24 min ago
5
Film Governor27 min ago