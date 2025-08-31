एकदम से नहीं छूटेगा फोन! इन आसान तरीकों से करें Digital Detox की शुरुआत

Digital Detox Tips: आज के समय में लोगों को मोबाइल की लत लग गई है. दिन की शुरुआत मोबाइल से होती है और उस पर ही दिन खत्म होता है. सोशल मीडिया हमारी लाइफ का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है. लेकिन यह बिल्कुल भी सही आदत नहीं है. यह धीरे-धीरे हमारे मेंटल हेल्थ, फोकस और रियल लाइफ कनेक्शन को नुकसान पहुंचाती है. ऐसे में आज के समय में लोगों को डिजिकल डिटॉक्स की जरूरत कहीं ज्यादा है.

कैसे करें डिजिटल डिटॉक्स की शुरुआत?

लेकिन एकदम से मोबाइल छोड़ना मुश्किल है. इसलिए कुछ स्मार्ट तरीकों से आप अपने मोबाइल की लत को कम कर सकते हैं. इस खबर में हम आपको बताएंगे, किन तरीकों से आप डिजिकल डिटॉक्स को शुरू कर सकते हैं.

नो फोन टाइम

डिजिकल डिटॉक्स की शुरुआत आप नो फोन टाइम से करें. इसके लिए सबसे पहले आप दिन का एक समय तय करें, जब आप फोन बिल्कुल न छुएं. यह दिनभर का कोई भी समय हो सकता है, चाहे आप सुबह उठने के एक घंटे तक फोन का इस्तेमाल न करें, या सोने से एक घंटे पहले से. इस समय आप किताब पढ़ें, स्ट्रेचिंग करें या खुद के साथ समय बिताएं. फिर धीरे-धीरे आप इस समय को बढ़ाएं.

नोटिफिकेशन को बंद करें

बार-बार मोबाइल पर ध्यान जाने का बड़ा कारण नोटिफिकेशन है, ऐसे में नोटिफिकेशन को बंद कर दें. सोशल मीडिया, ईमेल और शॉपिंग ऐप्स जो जरूरी नहीं है, उन्हें बिल्कुल बंद कर दें. इससे आपका ध्यान फोन पर नहीं जाएगा और बार-बार आप फोन चेक नहीं करेंगे.

फोन को आंखों से दूर रखें

जब भी आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे ऑफिस का काम, पढ़ाई, खाना खाना, तो अपने फोन को अपने आसपास न रखें. इसे खुद से दूर दूसरे कमरे में रखें या डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर डाल दें. ऐसे में जब फोन सामने नहीं होगा, तो उसपर कम ध्यान जाएगा और आप कम फोन चलाएंगे.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.