मां-बाप बनने की चाहत नहीं हो रही है पूरी तो आज से ही खाएं ये 5 चीजें, नेचुरली बढ़ेगी फर्टिलिटी
Advertisement
trendingNow12871961
Hindi Newsलाइफस्टाइल

मां-बाप बनने की चाहत नहीं हो रही है पूरी तो आज से ही खाएं ये 5 चीजें, नेचुरली बढ़ेगी फर्टिलिटी

कभी-कभी शादी के सालों बाद भी कपल्स मां-बाप नहीं बन पाते हैं. ऐसे में चिंता बढ़ जाती है. लोग दवाओं का इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन अगर डाइट में कुछ जरूरी बदलाव कर लिया जाए तो यह समस्या दूर हो सकती है. सही खानपान आपकी फर्टिलिटी पर सीधा असर डाल सकता है. इसलिए डाइट का भी ध्यान देना जरूरी होता है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 08, 2025, 10:29 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मां-बाप बनने की चाहत नहीं हो रही है पूरी तो आज से ही खाएं ये 5 चीजें, नेचुरली बढ़ेगी फर्टिलिटी

Fertility Boosting Foods: कई बार ऐसा होता है कि कपल्स को कोशिशों के बाद भी संतान सुख नहीं मिल पाता है. इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं. सही डाइट का न होना भी इनमें से एक बड़ा कारण है. शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी के कारण भी मां-बाप बनने की चाहत अधूरी रह जाती है.  फर्टिलिटी यानी प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि आप सही डाइट लें. कुछ खास चीजें ऐसी हैं जो नेचुरल तरीके से हार्मोन्स को बैलेंस करती हैं और प्रेगनेंसी की संभावना को बढ़ा देती हैं. अगर आप भी पैरेंट बनने की चाह रखते हैं, तो इन 5 चीजों को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें. 

हरी सब्जियां
फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए हरी सब्जियां बहुत ही असरदार होती हैं. हरी सब्जियों में जरूरी विटामिन और मिनरल्स, फोलेट की भरपूर मात्रा होती है, फोलेट एक ऐसा पोषक तत्व है जो हमारे शरीर में कोशिका विभाजन और डीएनए सिंथेसिस से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को एक्टिव करने का काम करता है, यह अंडों और स्पर्म क्वालिटी में भी सुधार लाने का काम करता है. इन हरी सब्जियों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी दूर करने में सहायक होते हैं, जिसका असर डाइजेशन पर भी पड़ता है.

ड्राई फ्रूट्स
ड्राई फ्रूट्स खाने से शरीर को ताकत मिलती है. साथ ही फर्टिलिटी बढ़ाने में भी ड्राई फ्रूट्स कारगर होते हैं. काजू-बादाम, किशमिश और अखरोट जैसे मेवे हेल्दी फैट से भरे होते हैं. ड्राई फ्रूट्स में ओमेगा-3 फैटी एसिड की भी पर्याप्त मात्रा होती है. साथ ही इनमें जिंक और विटामिन ई भी पाया जाता है, जो इन्हें रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत ही कारगर बनाता है.

खट्टे फल
फलों का सेवन शरीर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है. इस कारण है कि इनमें कई तरह के विटामिन होते हैं. वहीं अगर आप खट्टे फल खा रहे हैं तो इससे विटामिन सी की कमी नहीं होने पाती है. विटामिन सी इम्युनिटी को मजबूत बनाता है और शरीर में हार्मोन संतुलन बनाए रखने में भी असरदार है. साथ ही विटामिन सी से फर्टिलिटी से जुड़ी समस्या भी दूर होती है. विटामिन सी आयरन के साथ मिलकर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी दूर कर सकता है, जो फर्टिलिटी के लिए फायदेमंद होता है.

एवोकाडो
एवोकाडो को लोग सुपरफूड मानते हैं. इसका कारण है कि यह सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी होता है. फर्टिलिटी की कमी से परेशान लोगो के लिए एवोकाडो का सेवन  फायदेमंद हो सता है. क्योंकि एवोकाडो में मोनोअनसैचुरेटेड फैट की भरपूर मात्रा होती है, जो हार्मोन प्रोडक्शन के लिए जरूरी माना जाचाहै. इसके सात ही इसमें मौजूद विटामिन ई अंडे की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है और फर्टिलिटी को सहारा दे सकता है.  

साबुत अनाज 
क्विनोआ, ब्राउन राइस और ओट्स जैसे साबुत अनाज फाइबर से भरपूर होते हैं. इनमें विटामिन B6 और मैग्नीशियम जैसे जरूरी पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जो शरीर के हार्मोन को संतुलित रखने और ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने में सहायता करते हैं. वहीं जब बात फर्टिलिटी की होती है तो इन दोनों चीजों का बैलेंस होना बेहद जरूरी होता है. ऐसे में साबुत अनाज को डाइट में शामलि करना फायदे का सौदा हो सकता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी इसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
उद्भव त्रिपाठी Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. हेल्थ, न्यूट्रिशन, वेलनेस और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शां...और पढ़ें

TAGS

fertility

Trending news

एक महीने पहले जिस कंपनी पर लिया था एक्शन, अब वही बनी मंत्री के बेटे के इवेंट की...
Maharashtra
एक महीने पहले जिस कंपनी पर लिया था एक्शन, अब वही बनी मंत्री के बेटे के इवेंट की...
पिस्टल, मैगजीन, ग्रेनेड, दवाइयां... आतंकी ठिकाने पर जम्मू-कश्मीर पुलिस को क्या मिला?
Jammu-Kashmir Police
पिस्टल, मैगजीन, ग्रेनेड, दवाइयां... आतंकी ठिकाने पर जम्मू-कश्मीर पुलिस को क्या मिला?
'किसने उन्हें NRC का पालन करने के लिए कहा है...', ममता के बयान पर हिमंता का पलटवार
NRC
'किसने उन्हें NRC का पालन करने के लिए कहा है...', ममता के बयान पर हिमंता का पलटवार
शिवाजी महाराज के 'बाघ नख' की पूरी कहानी, जिस से RSS चीफ मोहन भागवत भी हो गए अचंभित
Chhatrapati Shivaji Maharaj
शिवाजी महाराज के 'बाघ नख' की पूरी कहानी, जिस से RSS चीफ मोहन भागवत भी हो गए अचंभित
8 अगस्त 1942 को ऐसा क्या हुआ था? हिल गई अंग्रेजों की नींव;5 साल बाद छोड़ना पड़ा भारत
Aaj ka itihas
8 अगस्त 1942 को ऐसा क्या हुआ था? हिल गई अंग्रेजों की नींव;5 साल बाद छोड़ना पड़ा भारत
Aaj Ki Taza Khabar Live: ट्रंप टैरिफ पर कैबिनेट मीटिंग में होगी चर्चा, अमित शाह सीतामढ़ी में करेंगे सीता मंदिर का उद्घाटन
hindi news
Aaj Ki Taza Khabar Live: ट्रंप टैरिफ पर कैबिनेट मीटिंग में होगी चर्चा, अमित शाह सीतामढ़ी में करेंगे सीता मंदिर का उद्घाटन
पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश मचाएगी तांडव, इन जगहों पर दिखेगा बरसात का रौद्र रूप
Weather
पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश मचाएगी तांडव, इन जगहों पर दिखेगा बरसात का रौद्र रूप
1 करोड़ दो या फिर जेल जाओ... EX ब्वॉयफ्रेंड ने बैंक कर्मचारी से क्यों मांगे? जानें..
mumbai
1 करोड़ दो या फिर जेल जाओ... EX ब्वॉयफ्रेंड ने बैंक कर्मचारी से क्यों मांगे? जानें..
कल्लू-कल्लू कहकर चिढाते थे दोस्त, सुहागरात के Video से दिया जवाब, भौचक्के रह गए लोग
video
कल्लू-कल्लू कहकर चिढाते थे दोस्त, सुहागरात के Video से दिया जवाब, भौचक्के रह गए लोग
आतंक के 'आकाओं' पर कसा शिकंजा; घाटी में दो मददगारों के खिलाफ तय हुए अपराध
jammu kashmir news
आतंक के 'आकाओं' पर कसा शिकंजा; घाटी में दो मददगारों के खिलाफ तय हुए अपराध
;