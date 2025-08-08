मां-बाप बनने की चाहत नहीं हो रही है पूरी तो आज से ही खाएं ये 5 चीजें, नेचुरली बढ़ेगी फर्टिलिटी

Fertility Boosting Foods: कई बार ऐसा होता है कि कपल्स को कोशिशों के बाद भी संतान सुख नहीं मिल पाता है. इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं. सही डाइट का न होना भी इनमें से एक बड़ा कारण है. शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी के कारण भी मां-बाप बनने की चाहत अधूरी रह जाती है. फर्टिलिटी यानी प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि आप सही डाइट लें. कुछ खास चीजें ऐसी हैं जो नेचुरल तरीके से हार्मोन्स को बैलेंस करती हैं और प्रेगनेंसी की संभावना को बढ़ा देती हैं. अगर आप भी पैरेंट बनने की चाह रखते हैं, तो इन 5 चीजों को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें.

हरी सब्जियां

फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए हरी सब्जियां बहुत ही असरदार होती हैं. हरी सब्जियों में जरूरी विटामिन और मिनरल्स, फोलेट की भरपूर मात्रा होती है, फोलेट एक ऐसा पोषक तत्व है जो हमारे शरीर में कोशिका विभाजन और डीएनए सिंथेसिस से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को एक्टिव करने का काम करता है, यह अंडों और स्पर्म क्वालिटी में भी सुधार लाने का काम करता है. इन हरी सब्जियों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी दूर करने में सहायक होते हैं, जिसका असर डाइजेशन पर भी पड़ता है.

ड्राई फ्रूट्स

ड्राई फ्रूट्स खाने से शरीर को ताकत मिलती है. साथ ही फर्टिलिटी बढ़ाने में भी ड्राई फ्रूट्स कारगर होते हैं. काजू-बादाम, किशमिश और अखरोट जैसे मेवे हेल्दी फैट से भरे होते हैं. ड्राई फ्रूट्स में ओमेगा-3 फैटी एसिड की भी पर्याप्त मात्रा होती है. साथ ही इनमें जिंक और विटामिन ई भी पाया जाता है, जो इन्हें रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत ही कारगर बनाता है.

खट्टे फल

फलों का सेवन शरीर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है. इस कारण है कि इनमें कई तरह के विटामिन होते हैं. वहीं अगर आप खट्टे फल खा रहे हैं तो इससे विटामिन सी की कमी नहीं होने पाती है. विटामिन सी इम्युनिटी को मजबूत बनाता है और शरीर में हार्मोन संतुलन बनाए रखने में भी असरदार है. साथ ही विटामिन सी से फर्टिलिटी से जुड़ी समस्या भी दूर होती है. विटामिन सी आयरन के साथ मिलकर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी दूर कर सकता है, जो फर्टिलिटी के लिए फायदेमंद होता है.

एवोकाडो

एवोकाडो को लोग सुपरफूड मानते हैं. इसका कारण है कि यह सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी होता है. फर्टिलिटी की कमी से परेशान लोगो के लिए एवोकाडो का सेवन फायदेमंद हो सता है. क्योंकि एवोकाडो में मोनोअनसैचुरेटेड फैट की भरपूर मात्रा होती है, जो हार्मोन प्रोडक्शन के लिए जरूरी माना जाचाहै. इसके सात ही इसमें मौजूद विटामिन ई अंडे की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है और फर्टिलिटी को सहारा दे सकता है.

साबुत अनाज

क्विनोआ, ब्राउन राइस और ओट्स जैसे साबुत अनाज फाइबर से भरपूर होते हैं. इनमें विटामिन B6 और मैग्नीशियम जैसे जरूरी पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जो शरीर के हार्मोन को संतुलित रखने और ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने में सहायता करते हैं. वहीं जब बात फर्टिलिटी की होती है तो इन दोनों चीजों का बैलेंस होना बेहद जरूरी होता है. ऐसे में साबुत अनाज को डाइट में शामलि करना फायदे का सौदा हो सकता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी इसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.