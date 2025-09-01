दिन को बनाना है प्रोडक्टिव तो सुबह-सुबह करें ये 4 काम, फोकस और पॉजिटिविटी से कटेगा पूरा टाइम
Advertisement
trendingNow12904103
Hindi Newsलाइफस्टाइल

दिन को बनाना है प्रोडक्टिव तो सुबह-सुबह करें ये 4 काम, फोकस और पॉजिटिविटी से कटेगा पूरा टाइम

Morning Routine for Productive Day: सुबह के समय का असर कहीं न कहीं आपके पूरे दिन पर पड़ता है. सुबह की कुछ अच्छी आदतें आपके दिन को प्रोडक्टिव बना सकती है. इस खबर में हम आपको ऐसी ही आदतों के बारे में बताएंगे.  

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 01, 2025, 06:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दिन को बनाना है प्रोडक्टिव तो सुबह-सुबह करें ये 4 काम, फोकस और पॉजिटिविटी से कटेगा पूरा टाइम

Morning Routine: हर व्यक्ति अपने दिन को पॉजिटिव और प्रोडक्टिव बनाना चाहता है, लेकिन कहीं न कहीं दिन की शुरुआत का असर आपके पूरे दिन पर पड़ता है. अगर आप भी चाहते हैं कि आपका दिन फोकस्ड, एनर्जेटिक और प्रोडक्टिव हो, तो सुबह उठते ही कुछ अच्छी आदतों को फॉलो करना बेहद जरूरी है. सुबह की ये आदत आपको सफल बना सकती है. इस खबर में हम आपको सुबह की ये आदतों के बारे में बताएंगे. 

 

सुबह मोबाइल का इस्तेमाल न करें
आज के समय में लोगों की दिन की शुरुआत मोबाइल के साथ होती है. सुबह उठते साथ लोग मोबाइल चेक करते हैं, आज के समय में यह आम लेकिन नुकसानदायक आदत है. इसकी जगह पर आंख खुलते ही आप 5 मिनट तक शांति से बैठें, गहरी सांस लें और अपने दिन की पॉजिटिव शुरुआत करें. ऐसा करने से दिमाग शांत रहता है और आपका दिन क्लैरिटी और फोकस से कटता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

बॉडी को हाइड्रेट रखें
रातभर की नींद के बाद बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है. ऐसे में सुबह उठते साथ ही एक ग्लास गुनगुना पानी या नींबू पानी पीना पिएं, इससे न सिर्फ आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है, बल्कि मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होता है. साथ ही दिनभर थकान कम होती है और एनर्जी बनी रहती है. 

 

वर्कआउट या स्ट्रेचिंग
सुबह का कुछ समय वर्कआउट या स्ट्रेचिंग से करें. सुबह-सुबह योग, स्ट्रेचिंग या हल्की जॉगिंग करें, इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है और दिमाग एक्टिव रहता है. साथ ही दिनभर आप अलर्ट और प्रोडक्टिव रहते हैं. अगर आप कुछ नहीं करता चाहते हैं, तो बस 5 से 10 मिनट ब्रिस्क वॉक या सूर्य नमस्कार करना फायदेमंद हो सकता है. 

 

दिन की प्लानिंग करें
सुबह उठते ही पूरे दिन की प्लानिंग करें. दिन की शुरुआत में ही अगर आप ये तय कर लेंगे कि आज आपको क्या-क्या करना है, तो आप बिना भटके अपने काम को फोकस से कर पाएंगे. इस आदत से आप न सिर्फ अपना समय बना सकते हैं, बल्कि दिन को प्रोडक्टिव भी बनाते हैं.  

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

Morning Routinemorning routine for productive day

Trending news

इन राज्यों के लिए अगले 48 घंटे हैं बहुत भारी! पहाड़ों पर बरसेगी 'आफत', बाढ़ का खतरा
today weather update
इन राज्यों के लिए अगले 48 घंटे हैं बहुत भारी! पहाड़ों पर बरसेगी 'आफत', बाढ़ का खतरा
देर रात आए भूकंप से थर्रा उठे भारत-PAK समेत 4 देश, ढह गए घर; मची चीख-पुकार
Earthquake news
देर रात आए भूकंप से थर्रा उठे भारत-PAK समेत 4 देश, ढह गए घर; मची चीख-पुकार
बंगाल स्कूल भर्ती घोटाला: आयोग ने जारी की 1,804 'दागी' टीचरों की लिस्ट
Teacher Scam
बंगाल स्कूल भर्ती घोटाला: आयोग ने जारी की 1,804 'दागी' टीचरों की लिस्ट
62 डीलरों के लाइसेंस सस्पेंड, 30 फर्टिलाइजर दुकानों पर गाज...इस राज्य में कार्रवाई
Odisha
62 डीलरों के लाइसेंस सस्पेंड, 30 फर्टिलाइजर दुकानों पर गाज...इस राज्य में कार्रवाई
चाहे फडणवीस सरकार चलवा दे गोलियां...मनोज जरांगे ने खाई भूख हड़ताल जारी रखने की कसम
Maharashtra news
चाहे फडणवीस सरकार चलवा दे गोलियां...मनोज जरांगे ने खाई भूख हड़ताल जारी रखने की कसम
ऊंची इमारतों पर क्यों टिमटिमाती रहती हैं लाल बत्तियां? क्या है इसके पीछे की साइंस
red lights
ऊंची इमारतों पर क्यों टिमटिमाती रहती हैं लाल बत्तियां? क्या है इसके पीछे की साइंस
क्या लीक होने लगी है 3200 करोड़ की लागत से बनी अटल टनल? वायरल वीडियो से उठे सवाल
Atal Tunnel
क्या लीक होने लगी है 3200 करोड़ की लागत से बनी अटल टनल? वायरल वीडियो से उठे सवाल
स्थानीय निकाय चुनावों में इनको मिलेगा 42% आरक्षण, विधानसभा में लगी विधेयक पर मुहर
Telangana
स्थानीय निकाय चुनावों में इनको मिलेगा 42% आरक्षण, विधानसभा में लगी विधेयक पर मुहर
नदियां किनारे तोड़ देंगी, डूबेंगे... सितंबर में जलप्रलय! सच होगी बाबा वेंगा की वाणी?
Rainfall
नदियां किनारे तोड़ देंगी, डूबेंगे... सितंबर में जलप्रलय! सच होगी बाबा वेंगा की वाणी?
गंदे तरीके से छुआ, विरोध करने पर दिखाया चाकू....बेंगलुरु में PG में खौफनाक वारदात
Bangalore news
गंदे तरीके से छुआ, विरोध करने पर दिखाया चाकू....बेंगलुरु में PG में खौफनाक वारदात
;