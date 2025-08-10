दिनभर बने रहेंगे एक्टिव, बस सुबह उठकर कर लें ये 5 योगासन और देखें कमाल!
दिनभर बने रहेंगे एक्टिव, बस सुबह उठकर कर लें ये 5 योगासन और देखें कमाल!

अगर आप चाहते हैं कि दिनभर आपको थकान न हो और शरीर में एनर्जी बनी रहे तो सुबह कुछ आसान योगासन करना सबसे अच्छा तरीका है. सुबह योगा करने से न सिर्फ शरीर फिट रहता है, बल्कि मन को भी शांति और ताजगी मिलती है. आज के इस आर्टिकल में हम आपको 5 ऐसे आसान योगासन बता रहे हैं, जिन्हें सुबह उठकर करने से आपका पूरा दिन एक्टिव और हेल्दी गुजरेगा.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 10, 2025, 06:34 AM IST
दिनभर बने रहेंगे एक्टिव, बस सुबह उठकर कर लें ये 5 योगासन और देखें कमाल!

Morning Yoga: सुबह का समय दिन की सबसे अच्छी शुरुआत करने का मौका होता है. अगर आप चाहते हैं कि दिनभर शरीर में एनर्जी बनी रहे और थकान, कमजोरी जैसी समस्या दूर रहे तो सुबह उठते ही कुछ आसान योगासन करना बेहतरीन तरीका है. सुबह-सुबह योग करने से आपका शरीर लचीला और मजबूत बनता है साथ ही मन भी फ्रेश हो जाता है. आइए जानते हैं यहां 5 ऐसे योगासन के बारे में जिन्हें अपनाकर आप खुद फर्क महसूस कर सकते हैं.

सूर्य नमस्कार
सूर्य नमस्कार एक ऐसा योग अभ्यास है जो पूरे शरीर के लिए फायदेमंद है. इसमें 12 आसान स्टेप्स होते हैं, जिन्हें एक के बाद एक किया जाता है. यह शरीर की मांसपेशियों को खींचकर मजबूत बनाने का काम करता है और लचीलापन बढ़ाता है. इसे करने से ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होता है, जिससे चेहरा भी हेल्दी और ग्लोइंग दिखता है. सुबह खाली पेट सूर्य नमस्कार करने से शरीर में ताजगी आती और दिनभर एनर्जी बनी रहती है, साथ ही डाइजेशन भी सही रहता है और दिनभर थकान महसूस नहीं होती है. इसे सांसों के साथ तालमेल में करने से मन भी शांत और रिलैक्स मिलता है.

कपालभाति प्राणायाम
कपालभाति प्राणायाम एक आसान लेकिन बहुत असरदार योगा है, जिसमें खास तरीके से सांस छोड़ने और लेने की प्रैक्टिस किया जाता है. इस योगा में नाक से तेजी से सांस छोड़ते हैं और सांस अपने आप अंदर चली जाती है. यह फेफड़ों को साफ करने के साथ-साथ शरीर में ताजी ऑक्सीजन पहुंचाता है, जिससे आप रिलैक्स और फ्रेश महसूस करते हैं. कपालभाति को हर दिन करने से मन शांत रहता है और स्ट्रेस जैसी समस्या दूर रहती है. इसके साथ ही यह डाइजेशन को भी बेहतर बनाता है और शरीर से टॉक्सिन निकालने में सहायक है. सुबह खाली पेट इसे करने से दिनभर थकान दूर रहती है और एनर्जी बनी रहती है.

ताड़ासन

ताड़ासन जिसे बहुत से लोग पर्वतासन भी कहते हैं. यह एक बहुत ही आसान और असरदार योगासन है. इस योगा को करने से शरीर सीधा और संतुलित होता है, जिससे आपकी बॉडी का पोश्चर सही रहता है. इस योगा को करने के लिए आप सीधा खड़े होकर पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचते हैं, जिससे रीढ़ की हड्डी, कंधे और पैरों की मांसपेशियां स्ट्रेच होती हैं. इससे न केवल लंबाई और लचीलापन बढ़ता है, बल्कि शरीर में ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होता है. ताड़ासन करने से पैरों की भी मजबूती मिलती है साथ ही शरीर का संतुलन भी अच्छा होता है और मन भी शांत रहता है. सुबह इसे करने से शरीर में दिनभर एनर्जी बनी रहती है और शरीर भी फिट रहता है.

भुजंगासन

अगर आप शरीर में दर्द या कमर से जुड़ी समस्या से परेशान हैं तो भुजंगासन आपके लिए बेस्ट योगा है. भुजंगासन को किंग कोबरा पोज भी कहते हैं. इसे करने के लिए आप पेट के बल लेटकर हाथों को कंधों के पास जमीन पर रखते हैं और धीरे-धीरे ऊपरी हिस्से को ऊपर उठाते हैं. इस दौरान आपका चेहरा ऊपर की तरफ होता है, जिससे शरीर का आकार कोबरा के फन जैसा दिखाई देने लगता है. यह आसन रीढ़ की हड्डी को मजबूती प्रदान करता है, कमर दर्द को कम करता है और शरीर में लचीलापन लाता है. साथ ही इस आसन को हर दिन करने से डाइजेशन भी बेहतर होता है और पेट से जुड़ी समस्याएं दूर रहती हैं.

वृक्षासन

वृक्षासन एक ऐसा योगासन है जो शरीर और मन दोनों को संतुलन बनाए रखने में सहायक है. इस योगासन में आप एक पैर पर खड़े होकर दूसरे पैर को मोड़कर जांघ पर रखते हैं और हाथों को ऊपर की तरफ जोड़ते हैं. यह आसन पैरों की मांसपेशियों को मजबूत बनाने का काम करता है, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखता है और शरीर का बैलेंस करता है. हर दिन वृक्षासन करने से मानसिक फोकस बढ़ता है, स्ट्रेस दूर होता है और मन शांत रहता है. इसे करने से आपके शरीर में स्थिरता और आत्मविश्वास बढ़ता है. सुबह इसका अभ्यास करने से दिनभर शरीर में एनर्जी बनी रहती है.

उद्भव त्रिपाठी Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. हेल्थ, न्यूट्रिशन, वेलनेस और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी.

morning yoga asanas

