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सारा दिन सोशल मीडिया चलाने से दिमाग पर पड़ता है असर, बढ़ जाती है लाइफ में Sadness

लंबे समय तक स्क्रीन का इस्तेमाल करने से ना केवल आंखों बल्कि दिमाग पर भी इसका गहरा असर पड़ता है. आइए हेल्थ एक्सपर्ट से जानते हैं कैसे स्क्रीन टाइम सेहत ेके लिए हानिकारक है.

Written ByShilpa
Published: Jun 09, 2026, 04:01 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 04:07 PM IST
सारा दिन सोशल मीडिया चलाने से दिमाग पर पड़ता है असर, बढ़ जाती है लाइफ में Sadness

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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