सारा दिन सोशल मीडिया चलाने से दिमाग पर पड़ता है असर, बढ़ जाती है लाइफ में Sadness

आज के समय में मोबाइल फोन, लैपटॉप और सोशल मीडिया हमारी लाइफ का जरूरी हिस्सा बन चुका है. पढ़ाई करने वाले बच्चे, ऑफिस में काम करने वाले और घर में रहने वाले लोगों को स्क्रीन टाइम काफी बढ़ गया है. सारा दिन लोग सोशल मीडिया पर ऑनलाइन रहे हैं. सोशल मीडिया पर ऑनलाइन रहना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है. ज्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से आंखों पर ही नहीं दिमाग पर गहरा असर पड़ता है.
लंबे समय तक स्क्रीन टाइम की वजह से सेहत पर अचानक नहीं धीरे-धीरे असर पड़ता है. रोजाना लंबे समय तक लैपटॉप पर काम करने के बाद की थकान को लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं. क्या आप जानते है ऑनलाइन रहने से दिमाग पर गहरा असर पड़ता है. फोर्टिस अस्पताल फरीदाबाद न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर विनीत बंगा से जानते हैं स्क्रीन टाइम ज्यादा देखने से दिमाग पर क्या असर पड़ता है.
सारा दिन स्क्रीन पर देखने से सबसे पहले आंखों पर असर पड़ता है. मेडिकल टर्म में इसे डिजिटल आई स्ट्रेन कहते हैं. इस कंडीशन में आंखों में जलन,सूखापन, धुंधला दिखना और सिरदर्द की समस्या हो जाती है.
लंबे समय तक स्क्रीन देखने से नींद पर भी असर पड़ता है. लैपटॉप और मोबाइल फोन से निकलने वाली ब्लू लाइट नींद को कंट्रोल करने वाले हार्मोन पर बुरा असर डालती है. जिस वजह से स्क्रीन चलाने से नींद का साइकिल खराब हो जाता है.
आज के समय में लोग सारा टाइम सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं. ऑनलाइन कंटेंटे देखते हैं. ऐसे में अधिकतर लोगों को इंटरनेट की लत लग जाती है. ऐसे में जब फोन में इंटरनेट नहीं होता तो इंसान बैचेन होने लगता है. ज्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत आती है.
इन बातों को फॉलो करें
आप कुछ टिप्स की मदद से स्क्रीन टाइम को कम कर सकते हैं. ऑफिस में स्क्रीन से 20 से 30 मिनट का ब्रेक लें. हर 20 मिनट पर 20 सेकंड का ब्रेक लें. सोने से कम से कम एक घंटे पहले स्क्रीन टाइम कम करें.
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.