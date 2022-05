Stomach Gas Remedies: आखिर क्यों बनती है पेट में गैस? जानिए राहत पाने के 5 तरीके

How To Get Rid Of Stomach Gas: मौजूदा दौर में पेट में गैस बनना आम बात है, कई बार हम इसे छोटी-मोटी परेशानी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं लेकिन ये बेचैनी और दर्द की वजह बन सकती है. जब पेट में गड़बड़ी हो जाए तो नॉर्मल काम करने में भी मुश्किलें पेश आती हैं.

जिंदगी मुश्किल कर देती है पेट की गैस

पेट में गैस हो जाए तो आराम से बैठना भी दूभर हो जाता है और नॉर्मल लाइफ के काम भी सही से नहीं किए जाते. ऐसे में इस बात को जानना जरूरी है कि आखिर इस परेशानी की वजह क्या है और इस समस्या से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है.

पेट में गैस बनने की वजह

-भारत में लोगों को सुबह-उठते ही खाली पेट चाय पीने की आदत होती है जिसे हम आमतौर पर 'बेड टी' (Bed Tea) कहते हैं. बिना कुछ खाए चाय पीने से एसिडिटी (Acidity) हो जाती है जो पेट में गैस की परेशानी पैदा करती है.

-बिजी लाइफस्टाइल या वक्त की कमी की वजह से हम अक्सर बहुत जल्दी खाना खाने की कोशिश करते हैं जिससे डाइजेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है जो आगे चलकर गैस की समस्या में बदल जाती है.

-अगर आप लैक्टोस युक्त दूध या इससे बने प्रोडक्ट्स ज्यादा पीते हैं तो ये गैस बनने की वजह बन जाती है. इस तरह की चीजों को कितनी मात्रा में खाना चाहिए इसके लिए एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

-अगर आप मुंह ज्यादा खोलकर खाने की कोशिश करते हैं तो इससे पेट में परेशानियां पैदा हो सकती हैं. इस बुरी आदत को आज ही छोड़ देने में आपकी भलाई है.

-अगर आपका भोजन किसी भी कारण से ठीक तरह से नहीं पच पा रहा है तो ये गैस की समस्या पैदा करता है.

पेट की गैस से छुटकारा कैसे पाएं

1. सौंफ का पानी (Fennel Water) पीने से पेट की गड़बड़ियां दूर हो जाती है. इसके लिए सौंफ के पानी को रात में भिगोएं और सुबह छानकर इसका पानी पी लें.

2. ज्यादा ऑयली और मसालेदार खाने से परहेज करें, इसके अलावा फास्ट फूड और जंक फूड से जितनी दूर बना लें उतना ही अच्छा है

3. गर्मी के मौसम में पुदीने का पानी पीने और इसके पत्तों को चबाने से काफी आराम मिलता है.

4. एक छोटे बर्तन में पानी को रखें और इसमें अदरक डालकर इसे उबाल लें, जब ये गुनगुना हो जाए तो इसे पी लें.

5. खाने के कुछ देर बाद ठहरकर टहलने से पेट गैस बाहर निकल जाती है और फिर कोई परेशानी नहीं होती.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)