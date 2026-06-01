50 डिग्री की गर्मी में नहीं फटेगा दूध, बस कर लें ये काम, घंटों तक फ्रेश रहेगा!

गर्मियों के मौसम में दूध जल्दी खराब हो जाता है. हम आपको कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बताएंगे जिसकी मदद से दूध को लंबे समय तक फ्रेश रखा जा सकता है. इसके बाद आपको दूध बार-बार उबालना नहीं पड़ेगा.
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गर्मियों का मौसम आते ही अक्सर लोगों की टेंशन होती है कि दूध खराब ना हो जाए. कई बार चाय में दूध डालते ही दूध फट जाता है जिस वजह से चाय भी खराब हो जाती है. गर्मियों में दूध खराब होने से बचाने के लिए आप इस टिप्स को फॉलो कर सकते हैं. दरअसल गर्मियों के मौसम में दूध में बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं जिस वजह से दूध जल्दी खराब हो जाता है. ऐसे में आप इन टिप्स की मदद से दूध को लंबे समय तक फ्रेश रख सकते हैं.
गर्मियों के मौसम में दूध में मौजूद बैक्टीरिया काफी एक्टिव हो जाते हैं. अगर दूध को लंबे समय तक बाहर रखते हैं तो उसमें खटास आ जाती है. कुछ घंटों के अंदर दूध खराब हो जाता है. दूध को जितनी देर गर्मी में रखते हैं उतनी ही तेजी से दूध खराब होता है. ऐसे में दूध को गर्मियों में संभालकर रखना चाहिए.
अगर आप चाहते हैं कि दूध को लंबे समय तक फ्रेश रखना है तो आपको उसे दूध उबालने के बाद ज्यादा देर तक फ्रिज में ना रखें. दूध को उबालने के बाद पहले थोड़ा ठंडा होने दें. इसके तुरंक बाद दूध को फ्रिज में रख दें. इससे दूध में बैक्टीरिया पनपने का रिस्क कम हो जाएगा.
दूध अगर जल्दी फट जाता है तो उसे उबालते समय एक चुटकी बेकिंग सोडा डाल दें. दूध की बढ़ती खटास को बैलेंस करने में मदद करता है. 1 चुटकी बेकिंग सोडा ही डालना चाहिए. ज्यादा बेकिंग सोडा डालने से दूध का स्वाद बदल सकता है. दूध को फ्रेश रखने के लिए आप सही मात्रा में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं.
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