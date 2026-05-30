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चेहरे पर आएगी चमक, बस चेहरे पर लगाएं स्ट्रॉबेरी और शहद का फेस मास्क

तेज धूप, धूल मिट्टी और प्रदूषण की वजह से स्किन डल और बेजान हो जाती है. स्किन समस्या से राहत पाने के लिए आप स्ट्रॉबेरी और शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए जानते हैं चेहरे की खोई चमक कैसे वापस पा सकते हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: May 30, 2026, 10:32 PM IST
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चेहरे पर आएगी चमक, बस चेहरे पर लगाएं स्ट्रॉबेरी और शहद का फेस मास्क

आज की बिजी लाइफस्टाइल में लोग अनहेल्दी लाइफस्टाइल और गलत खानपान की वजह से लोगों के चेहरे पर असर दिखता है. धूल मिट्टी और धूप की वजह से स्किन डल और बेजान हो जाते हैं. चेहरे की चमक वापस पाने के लिए लोग चेहरे पर क्या कुछ नहीं लगाते हैं लेकिन चेहरे पर चमक नहीं आती है. स्किन ग्लो के लिए आप नेचुरल फेस पैक लगा सकते हैं. 

स्ट्रॉबेरी 

स्ट्रॉबेरी में विटामिन सी और अल्फा हाइड्रॉक्सी एसिड पाया जाता है जो कि डेड स्किन सेल्स को हटाने में मदद करता है. स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल करने से स्किन नई चमकदार होती है. स्ट्रॉबेरी में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है कि बढ़ती उम्र के लक्षण को दूर कर सकता है. 

शहद 

शहद में नेचुरल मॉइस्चराइजर पाया जाता है. जो कि स्किन की नमी को दूर करता है. शहद को लगाने से चेहरे पर ग्लो आता है. शहद में एंटी बैक्टीरियल गुण हैं जो कि मुंहासों और दाग-धब्बों को दूर करने में मददगार है. 

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कैसे बनाएं स्ट्रॉबेरी और शहद का मास्क 

2 से 3 पकी हुई ताजा स्ट्रॉबेरी 
1 चम्मच बड़ा शहद 

कैसे बनाएं फेस मास्क 

सबसे पहले स्ट्रॉबेरी को अच्छे से धो लें. एक कटोरी में स्ट्रॉबेरी को अच्छे से मैश कर लें. इसके बाद स्ट्रॉबेरी का स्मूथ पेस्ट बना लें. अब इस पेस्ट में शहद मिला लें. इसके बाद दोनों को अच्छे से मिक्स कर लें. लीजिए आपका मास्क बनकर तैयार है. 

कैसे लगाएं ये फेस मास्क 

सबसे पहले अपना चेहरा साफ पानी से धो लें. इसके बाद इस फेस मास्क को चेहरे पर लगा लें. इसके बाद 15 से 20 मिनट के लिए चेहरे पर लगा लें. जब फेस मास्क सूख जाए तो सिंपल पानी से चेहरा धो लें. 

फेस मास्क लगाने के फायदे 

फेस मास्क में विटामिन सी और शहद में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि स्किन को डैमेज होने बचाता है. इस मास्क को लगाने स्किन टैनिंग दूर हो जाती है. कालेपन को दूर करने के लिए आप इस मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं. इस फेस मास्क को लगाने से पिंपल की समस्या दूर हो सकती है. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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About the Author
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Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी क...और पढ़ें

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