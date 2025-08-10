 स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी समस्याएं रहेंगी कोसों दूर! बस डाइट में शामिल कर लीजिए ये 4 सुपरफूड्स
स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी समस्याएं रहेंगी कोसों दूर! बस डाइट में शामिल कर लीजिए ये 4 सुपरफूड्स

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में मेंटल हेल्थ की देखभाल करना बहुत जरूरी हो गया है. सही खाना और पोषण से हम स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी समस्याओं से बच सकते हैं. ऐसे में कुछ सुपरफूड का सेवन हमारे सेहत के लिए लाभकारी हो सकता है. अपनी डाइट में कुछ सुपरफूड को शामिल करके हम इन खतरनाक बीमारियों से बच सकते हैं. आइए जानते हैं कौन से हैं ये सुपरफूड.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 10, 2025, 02:09 PM IST
Superfoods for Healthy Mind: आज की तेज रफ्तार भरी जिंदगी ने स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी बीमारियां आम होती जा रही हैं. खराब लाइफस्टाइल और जरूरी पोषण की कमी से भी तरह-तरह की बीमारियां हो रही हैं. ऐसे में सही खान-पान और सही लाइफस्टाइल अपनाना बहुत जरूरी हो गया है ताकि हम मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से मजबूत रह सकें. कुछ खीने पीने की चीजें जैसे अखरोट, ब्रोकली, हरी पत्तेदार सब्जियां और फलियां न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है, बल्कि मेंटल हेल्थ को भी बेहतर बनाती हैं.
भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के मुताबिक इनका सेवन हमारे मन को शांत रखने, ध्यान लगाने और दिमाग के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है. इन चीजों को अपनी डाइट में शामिल करके स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसी समस्या से भी लड़ा जा सकता है.

आयुष मंत्रालय अखरोट को ब्रेन का पावर हाउस मानता है. अखरोट को ब्रेन फूड भी कहते हैं. यह ओमेगा-3 फैटी एसिड का बढ़िया सोर्स है, जो दिमाग के कामों को बेहतर बनाने में सहायता करता है. हर दिन अखरोट खाने से स्ट्रेस कम होता है, याददाश्त मजबूत होती है और मेंटल हेल्थ में सुधार आता है. रोजाना मुट्ठी भर अखरोट आपके दिमाग को तेज और स्वस्थ रख सकता है.

अखरोट के साथ ही ब्रोकली भी मेंटल हेल्थ के लिए फायदेमंद होती है. इसे फोलेट का खजाना भी कहते हैं. ब्रोकली न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है. इसमें फोलिक एसिड, विटामिन बी9 की पर्याप्त मात्रा होती है, जिसकी कमी से डिप्रेसन जैसी समस्या हो सकती है. फोलेट दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर के उत्पादन को बढ़ावा देता है, जो मूड को बेहतर बनाने में सहायता करता है. इसे सलाद, सूप या सब्जी के रूप में डाइट में शामिल करना बेहद फायदेमंद होता है.

हरी पत्तेदार सब्जियों को मानसिक शांति के लिए अच्छा माना जाता है. पालक, मेथी और अन्य पत्तेदार साग मेंटल हेल्थ के लिए वरदान से कम नहीं हैं. इनमें फोलेट, मैग्नीशियम और ओमेगा-3 जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो स्ट्रेस और चिंता को कम करने में मदद करते हैं. ये सब्जियां दिमाग की वर्किंग पावर को बढ़ाती हैं. इन्हें रोजाना अपने भोजन में शामिल करना आसान और प्रभावी है.

फलियां, जैसे राजमा, चना और दाल, फाइबर से भरपूर होती हैं, जो ब्लड में ग्लूकोज के स्तर को स्थिर रखती हैं. स्थिर ब्लड ग्लूकोज मूड स्विंग को रोकने में मदद करता है. इसके अलावा, फलियों में ट्रिप्टोफैन होता है, जो सेरोटोनिन के उत्पादन में सहायता करता है. सेरोटोनिन एक ऐसा रसायन है, जो खुशी और शांति का एहसास देता है.
(आईएएनएस)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी इसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

उद्भव त्रिपाठी Udbhav Tripathi

