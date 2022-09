Depression में पड़कर न करें खुद का नुकसान, इस तरह मीलों दूर भगाएं Tension

How To Cope With Depression: आजकल की भागदौड़ भी जिंदगी में तनाव होना कोई बड़ी बात नहीं. आमतौर पर डिप्रेशन कई कारणों से हो सकता है, इसमें फाइनेंशियल कंडीशन, प्यार या दोस्ती में धोखा, पारिवारिक कलह, बेरोजगारी और नाकामी जैसी चीजें हो सकती है. कई बार हालात पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता और हमको मायूसी हाथ लगती है. ऐसे में हम बेवजह खुद को डिप्रेशन में डालकर नुकसान पहुंचाते हैं. कहा जाता है कि 'चिंता चिता समान है'. इसका मतलब है कि स्ट्रेस के कारण हमारे शरीर के नॉर्मल फंक्शन बाधित हो सकता है. आइए जानते हैं कि टेंशन को कैसे दूर भगाएं.

टेंशन को कैसे भगाएं दूर?

1. परिवार और दोस्तों से संपर्क बढ़ाएं

डिप्रेशन में आकर कई लोग अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं और मोबाइल और इंटनेट को भी ऑफ कर देते हैं. दुनिया से कटकर रहना स्ट्रेस का सॉल्यूशन नहीं. सोशलाइजेशन आपके मूड को बेहतर बना सकता है. बेहतर होगा कि अकेले रहने के बजाए अपने करीबी दोस्तों और परिवार के सदस्यों से मिलें और ज्यादा से ज्यादा बात करने की कोशिश करें. इससे उदासी दूर हो जाएगी.

2. खुद को किसी काम में लगाएं

डिप्रेंशन के दौरान अगर आप खुद को काम से खाली रखेंगे तो तनाव और ज्यादा बढ़ जाएगा, इसके लिए जरूरी है कि आप खुद को किसी पॉजियटिव काम में लगाएं, इससे आपका ध्यान दूसरी तरह लगेगा और नेगेटिव थिंकिंग धीरे-धीरे दूर हो जाएगी.

3. मुश्किलों का सामना करना सीखें

जो चीजें आपको मुश्किल लगती हैं, उनसे भागें नहीं, बल्कि मजबूती से सामना करें. जब लोग चिंतित महसूस करते हैं, तो वे कभी-कभी दूसरे लोगों से बात करने से बचते हैं क्योंकि उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है. इसलिए पहले लाइफ की प्रॉब्लम को पहचानें और फिर सोचें कि उससे कैसे डील किया जाए

4. हेल्दी खाना खाएं

कुछ लोगों को उदास होने पर खाने का मन नहीं करता है और कम वजन होने का खतरा पैदा हो जाता है. कभी ऐसा न करें कोशिश करें कि ऐसी सिचुएशन में ज्यादा से ज्यादा हेल्दी भोजन खाएं जिससे शरीर और दिमाग पर पॉजिटिव असर पड़ेगा और आपका तनाव दूर हो जाएगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर