Stress relieving fruits: तनाव से जूझ रहे लोग खाएं ये 5 फल, मिलेगा सुकून

Stress relieving fruits: अगर आप तनाव से जूझ रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है. 5 ऐसे फल हैं, जो तनाव में आपकी मदद कर सकते हैं. इन फलों में विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट और अन्य पोषक तत्व होते हैं, जो तनाव से लड़ने में मदद करते हैं. 

Edited By:  Bhoopendra Rai|Last Updated: Nov 02, 2025, 02:50 PM IST
Stress relieving fruits: भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव होना आम है. हर इंसान को किसी ना किसी बात का तनाव है. कई बार हमें पता भी नहीं चलता और तनाव मोटापा, हाई बीपी और डायबिटीज जैसी बड़ी बीमारियों की वजह बन जाता है. दवाइयों और एक्सरसाइज के अलावा, कुछ ऐसे फल भी हैं जिन्हें अगर आप रोजाना के खाने में शामिल करें, तो तनाव से लड़ने में आपको काफी राहत मिल सकती है. इनके बारे में जानने से पहले हम यहां ये समझेंगे कि आखिर तनाव क्यों होता है.

अधिकतर लोगों का सवाल होता है को आखिर तनाव क्यों होता है. तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं. जब आप तनाव महसूस करते हैं, तो आपका शरीर 'लड़ो या भागो' प्रतिक्रिया के लिए एड्रेनालाईन और कॉर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन छोड़ता है, जो अस्थायी रूप से उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक रहने पर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं. आप एक बेहतर डाइट की मदद से तनाव से राहत पा सकते हैं. आइए जानते हैं कौन-से फल तनाव कम करने में मदद करते हैं.

तनाव दूर करने वाले फल (Stress relieving fruits)

1. सेब- तनाव से जूझने वाले लोग अगर रोज एक सेब खाना शुरू कें तो काफी हद तक फायदा मिल सकता है. इससे तनाव कम होता है. इसमें फाइबर और विटामिन C ये दोनों चीजें होती हैं, जो हाई ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल को कंट्रोल करती हैं. एंटीऑक्सीडेंट शरीर की कोशिकाओं को सुरक्षित रखते हैं और थकान कम करने में मदद करते हैं.

2. एवोकाडो- यह मलाईदार फल आजकल काफी पॉपुलर है, और वजह भी सही है. इसमें विटामिन B, E, फोलेट और कई एंटीऑक्सीडेंट होते हैं. यह दिल की सेहत सुधारता है. तनाव कम करता है और दिनभर शरीर को एनर्जी देता है.जो लोग वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए तनाव बढ़िया विकल्प है.

3. संतरा और अन्य साइट्रस फल- खट्टे फल तनाव कम करने में मददगार हैं. इनमें संतरा, नींबू, मौसंबी और अंगूर आते हैं. इन खट्टे फलों में विटामिन C भरपूर होता है. ये एंटीऑक्सीडेंट शरीर में मौजूद हानिकारक तत्वों से लड़ते हैं. ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखने में मदद करते हैं.

4. अनार- तनाव को कम करने में अनार भी मददगार है. अनार को एनर्जी बूस्टर भी कहा जाता है. इसमें खूब सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं. शरीर की कोशिका उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी होती है. खराब LDL कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद मिलती है. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि दिल की सेहत और तनाव दोनों में अनार बेहद लाभकारी है.

5. केला- केला एक सुपरफूड है, जो पोटैशियम, मैग्नीशियम और कार्बोहाइड्रेट रिच होता है. इसके खाने से शरीर को ताकत मिलती है. थकान दूर करता है. मांसपेशियों के दर्द से राहत देता है. तनाव दूर करते मूड भी बेहतर करता है. खास बात ये है कि यह दिमाग की शक्ति और याददाश्त भी बढ़ाता है.

Disclaimer:प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.Zee Newsइसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

ये भी पढ़ें: इस विटामिन की कमी से कम होने लगती है आंखों की रोशनी, अंधेपन से बचने के लिए खाएं ये चीजें

Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय Zee News हिंदी डिजिटल में में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखते हैं.

