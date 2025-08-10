बैठे-बैठे खो जाते हैं या मिनटों में चीजें भूल जाते हैं? कहीं इस मेंटल समस्या से तो नहीं गुजर रहे

Stressful Life can Cause Mental Problems: आजकल की तेज रफ्तार और स्ट्रेसफुल जिंदगी में मानसिक समस्याएं होना आम हो गई है. लोग बैठे-बैठे अचानक खो जाते हैं या फिर तुरंत हुई चीजें भूल जाते हैं. ऐसा अगर कभी-कभी होना नॉर्मल हो सकती है, लेकिन अगर ये बार-बार हो रहा है, तो किसी मानसिक समस्या का कारण हो सकता है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि तेज रफ्तार जिंदगी में कही आप किसी मेंटल समस्या से हो नहीं गुजर रहे हैं?

ब्रेन फॉग

ब्रेन फॉग के कारण भी आपको ऐसे लक्षण दिख सकते हैं. हालांकि ये कोई बीमारी नहीं, बल्कि मानसिक थकान या स्ट्रेस का कारण हो सकता है. ऐसी स्थिति में सोचने और याद रखने की क्षमता कमजोर हो जाती है. लंबे समय तक नींद की कमी, काम का प्रेशर, डिहाइड्रेशन या पौष्टिक डाइट की कमी होने पर समस्या हो सकती है. इसके चलते व्यक्ति छोटी-छोटी बातें भी भूलने लगते हैं और कॉन्सनट्रेशन करने में मुश्किल हो सकती है.

डाइट और लाइफस्टाइल

खाने के बाद भूलने या सुस्ती आने का एक कारण गलत खानपान हो सकता है. ज्यादा प्रोसेस्ड फूड, शुगर और जंक फूड खाने से ब्रेन हेल्थ को नुकसान पहुंच सकता है. वहीं शरीर में पानी की कमी और फिजिकल एक्टिविटी की कमी से भी ऐसी समस्या हो सकती है. इसलिए डाइट में हरी सब्जियां, फल, ओमेगा-3 फैटी एसिड और प्रोटीन से भरपूर बैलेंस्ड चीजें शामिल करना चाहिए, इससे दिमागी क्षमता बढ़ता है.

मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस

लगातार स्ट्रेस, चिंता या डिप्रेशन भी इस तरह की भूलने की समस्याओं का कारण हो सकता है. मेंटल स्ट्रेस से दिमाग का फोकस खराब हो सकता है, जिससे सोचने और याद रखने की क्षमता घट जाती है. इसलिए डेली रूटीन में मेडिटेशन, योग और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना शुरू कर दें.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.