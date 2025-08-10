बैठे-बैठे खो जाते हैं या मिनटों में चीजें भूल जाते हैं? कहीं इस मेंटल समस्या से तो नहीं गुजर रहे
Advertisement
trendingNow12874331
Hindi Newsलाइफस्टाइल

बैठे-बैठे खो जाते हैं या मिनटों में चीजें भूल जाते हैं? कहीं इस मेंटल समस्या से तो नहीं गुजर रहे

Stress can Create Mental Problems: तेज रफ्तार जिंदगी दिमागी समस्याओं को पैदा कर सकती है. ये कोई बीमारी नहीं होती है. लेकिन आपको बीमारी महसूस होता है. ऐसी स्थिति में आप बैठे-बैठे खो जाते हैं, चीजें भूलने लगते हैं. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Aug 10, 2025, 02:02 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बैठे-बैठे खो जाते हैं या मिनटों में चीजें भूल जाते हैं? कहीं इस मेंटल समस्या से तो नहीं गुजर रहे

Stressful Life can Cause Mental Problems: आजकल की तेज रफ्तार और स्ट्रेसफुल जिंदगी में मानसिक समस्याएं होना आम हो गई है. लोग बैठे-बैठे अचानक खो जाते हैं या फिर तुरंत हुई चीजें भूल जाते हैं. ऐसा अगर कभी-कभी होना नॉर्मल हो सकती है, लेकिन अगर ये बार-बार हो रहा है, तो किसी मानसिक समस्या का कारण हो सकता है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि तेज रफ्तार जिंदगी में कही आप किसी मेंटल समस्या से हो नहीं गुजर रहे हैं? 

 

ब्रेन फॉग 
ब्रेन फॉग के कारण भी आपको ऐसे लक्षण दिख सकते हैं. हालांकि ये कोई बीमारी नहीं, बल्कि मानसिक थकान या स्ट्रेस का कारण हो सकता है. ऐसी स्थिति में सोचने और याद रखने की क्षमता कमजोर हो जाती है. लंबे समय तक नींद की कमी, काम का प्रेशर, डिहाइड्रेशन या पौष्टिक डाइट की कमी होने पर समस्या हो सकती है. इसके चलते व्यक्ति छोटी-छोटी बातें भी भूलने लगते हैं और कॉन्सनट्रेशन करने में मुश्किल हो सकती है. 

 

डाइट और लाइफस्टाइल
खाने के बाद भूलने या सुस्ती आने का एक कारण गलत खानपान हो सकता है. ज्यादा प्रोसेस्ड फूड, शुगर और जंक फूड खाने से ब्रेन हेल्थ को नुकसान पहुंच सकता है. वहीं शरीर में पानी की कमी और फिजिकल एक्टिविटी की कमी से भी ऐसी समस्या हो सकती है. इसलिए डाइट में हरी सब्जियां, फल, ओमेगा-3 फैटी एसिड और प्रोटीन से भरपूर बैलेंस्ड चीजें शामिल करना चाहिए, इससे दिमागी क्षमता बढ़ता है. 

 

मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस
लगातार स्ट्रेस, चिंता या डिप्रेशन भी इस तरह की भूलने की समस्याओं का कारण हो सकता है. मेंटल स्ट्रेस से दिमाग का फोकस खराब हो सकता है, जिससे सोचने और याद रखने की क्षमता घट जाती है. इसलिए डेली रूटीन में मेडिटेशन, योग और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना शुरू कर दें. 

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
रीतिका सिंह

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

stressful life can cause mental problemsstress can create mental problems

Trending news

अपनी औलादों को सरकारी नौकरी और बाकी कश्मीरियों को पत्थर! जानिए हिजबुल चीफ का 'खेल'
DNA
अपनी औलादों को सरकारी नौकरी और बाकी कश्मीरियों को पत्थर! जानिए हिजबुल चीफ का 'खेल'
मुनीर को जिनपिंग पर नहीं ट्रंप पर भरोसा? कैसे बचाएंगे वो; खुद जिनके F-35 में 72 छेद
DNA
मुनीर को जिनपिंग पर नहीं ट्रंप पर भरोसा? कैसे बचाएंगे वो; खुद जिनके F-35 में 72 छेद
धराली में जलप्रहार के बाद अब एक और खतरा! कहीं फिर अचानक ना मच जाए तबाही
DNA
धराली में जलप्रहार के बाद अब एक और खतरा! कहीं फिर अचानक ना मच जाए तबाही
200 घंटों से मुठभेड़,1500 जवानों की घेराबंदी, ऑपरेशन अखल में क्या-क्या हुआ?
DNA Analysis
200 घंटों से मुठभेड़,1500 जवानों की घेराबंदी, ऑपरेशन अखल में क्या-क्या हुआ?
भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, जो अपने आप में है एक 'मिनी शहर'; दिल्ली-मुंबई नहीं शामिल
India Largest Airport
भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, जो अपने आप में है एक 'मिनी शहर'; दिल्ली-मुंबई नहीं शामिल
आपदा में मजहब ढूंढने वालों की वैचारिक मरम्मत... सैलाब में 'हिंदू-मुसलमान' किसने देखा
ST Hassan
आपदा में मजहब ढूंढने वालों की वैचारिक मरम्मत... सैलाब में 'हिंदू-मुसलमान' किसने देखा
DNA: पाकिस्तान-चीन ही नहीं, ट्रंप को भी नहीं आएगी नींद, ऑपरेशन सिंदूर से है कनेक्शन
DNA Analysis
DNA: पाकिस्तान-चीन ही नहीं, ट्रंप को भी नहीं आएगी नींद, ऑपरेशन सिंदूर से है कनेक्शन
IAF चीफ के बयान के बाद कांग्रेस ने खोला पिटारा, कहा- कई सवालों के जवाब मिलने बाकी
operation sindoor
IAF चीफ के बयान के बाद कांग्रेस ने खोला पिटारा, कहा- कई सवालों के जवाब मिलने बाकी
धराली की बहन- मुखबा के भाई: आपको भी भावुक कर देगी रक्षाबंधन की यह तस्वीर
DNA
धराली की बहन- मुखबा के भाई: आपको भी भावुक कर देगी रक्षाबंधन की यह तस्वीर
बचपन, जवानी या फिर बुढ़ापा... उम्र के किस पड़ाव तक पहनती हैं मुस्लिम महिलाएं बुर्का?
Hijab
बचपन, जवानी या फिर बुढ़ापा... उम्र के किस पड़ाव तक पहनती हैं मुस्लिम महिलाएं बुर्का?
;