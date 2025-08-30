इस देश के छात्र खुद साफ करते हैं अपना क्लासरूम, जानिए इससे बच्चों को क्या सीखने को मिलता है?
इस देश के छात्र खुद साफ करते हैं अपना क्लासरूम, जानिए इससे बच्चों को क्या सीखने को मिलता है?

भारत का मित्र देश जापान एजुकेशन का वो मॉडल पेश करता है जिसमें शिक्षा का मतलब सिर्फ किताब पढ़ना और एग्जाम देना ही नहीं, बल्कि हाइजीन, जिम्मेदारी, अनुशासन, टीमवर्क भी सीखना है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Aug 30, 2025, 01:00 PM IST
Who Clean Classrooms In Japan: दुनिया के अलग-अलग मुल्कों में बच्चों का एजुकेशन सिस्टम और स्कूल कल्चर अलग-अलग होते हैं.  जापान की शिक्षा व्यवस्था कई मायनों में अनोखी मानी जाती है. यहां एक बेहद खास परंपरा है, जिसके बारे में जानकर हर कोई हैरान रह जाता है. जापान के स्कूलों में बच्चे खुद अपना क्लासरूम साफ करते हैं. जी हां, वहां न तो क्लीनर रखे जाते हैं और न ही बच्चों को सफाई से दूर रखा जाता है. बल्कि ये उनकी पढ़ाई और ट्रेनिंग का जरूरी हिस्सा है. आइए जानते हैं, इस परंपरा से बच्चों को क्या सीखने को मिलता है.

इससे क्या सीखते हैं स्टूडेंट्स

1. जिम्मेदारी की भावना
जब बच्चे खुद अपनी क्लास को साफ करते हैं, तो उनमें ये समझ डेवलप होती है कि जिस जगह पर वो पढ़ रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी उनकी भी है. ये उन्हें जिंदगी में जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनाता है.

2. टीमवर्क और एक दूसरे का साथ देना

सफाई का काम बच्चे अकेले नहीं बल्कि ग्रुप में करते हैं. कोई डस्टिंग करता है, कोई फर्श साफ करता है और कोई डेस्क ठीक करता है. इससे उनमें टीमवर्क और आपसी मदद की भावना पैदा होती है. ये क्वालिटी आगे चलकर उनके प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में भी मददगार साबित होता है.

3. डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट
जापान के बच्चे वक्त पर क्लासरूम की सफाई पूरी करना सीखते हैं. उन्हें पता होता है कि ये उनके डेली शेड्यूल का हिस्सा है. इससे उनमें डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट और काम की प्रायोरिटी तय करने की हैबिट डेवलप होती है.

4. रिस्पेक्ट और सेंसेटिविटी
जब बच्चे खुद झाड़ू, पोछा और कपड़ा उठाकर क्लास साफ करते हैं, तो उन्हें दूसरों के श्रम का सम्मान करना आता है. वो समझते हैं कि सफाई करना कोई छोटा काम नहीं है. ये उन्हें हर तरह के काम और काम करने वाले लोगों को लेकर सेंसेटिव और रिस्पेक्टफुल बनाता है.

5. हाइजीन की आदत
जापानी बच्चे सफाई को पढ़ाई का हिस्सा मानते हैं, इसलिए वे हमेशा स्वच्छ माहौल में रहने की आदत डालते हैं. इससे न सिर्फ उनकी सेहत बेहतर रहती है बल्कि वो आगे चलकर भी घर, ऑफिस या समाज को साफ रखने में योगदान देते हैं.

