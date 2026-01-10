Advertisement
trendingNow13069887
Hindi Newsलाइफस्टाइलहार्ट सर्जरी का समय बदल सकती है आपकी जिंदगी, दोपहर में दिल का ऑपरेशन है ज्यादा सक्सेसफुल; स्टडी में हुआ खुलासा

हार्ट सर्जरी का समय बदल सकती है आपकी जिंदगी, दोपहर में दिल का ऑपरेशन है ज्यादा सक्सेसफुल; स्टडी में हुआ खुलासा

Heart Surgery: नई स्टडी के अनुसार हार्ट सर्जरी के लिए समय का काफी महत्व होता है. स्टडी के अनुसार दोपहर की सर्जरी ज्यादा सुरक्षित हो सकती है. 

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Jan 10, 2026, 05:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हार्ट सर्जरी का समय बदल सकती है आपकी जिंदगी, दोपहर में दिल का ऑपरेशन है ज्यादा सक्सेसफुल; स्टडी में हुआ खुलासा

एक नई स्टडी के अनुसार, हार्ट सर्जरी का समय मरीज के रिकवरी और सर्वाइवल रेट को प्रभावित कर सकता है. यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के शोधकर्ताओं ने ब्रिटेन में 90,000 से अधिक हार्ट सर्जरी के डेटा का विश्लेषण किया और पाया कि सुबह 10 से 12 बजे के बीच की सर्जरी में हार्ट से जुड़ी मौत का खतरा सुबह जल्दी (7 से 10 बजे) की तुलना में 18 प्रतिशत अधिक हो सकता है.

दोपहर की सर्जरी ज्यादा सुरक्षित
स्टडी में यह भी सामने आया कि दोपहर या शाम की सर्जरी में मरीजों को कम जटिलताएं हुईं, जैसे कि हार्ट फेलियर या मायोकार्डियल इंफार्क्शन. शोधकर्ताओं का मानना है कि बॉडी क्लॉक (सर्कैडियन रिदम) और हार्ट टिशू की रिकवरी क्षमता समय के साथ बदलती है, जिससे दोपहर की सर्जरी ज्यादा सुरक्षित साबित हो सकती है. हालांकि, कुछ अन्य स्टडीज में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं पाया गया.

दोपहर का समय क्यों होता है बेस्ट 
दोपहर के समय को इसलिए सही माना गया क्योंकि कुछ लोगों की बॉडी क्लॉक उन्हें सुबह जल्दी उठने वाला बनाती है और कुछ को रात में जागने वाला बनाती है. इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड में 24,000 से ज्यादा मरीजों वाले राष्ट्रीय डेटासेट का आकलन कर नतीजे से रूबरू कराया. हालांकि कॉम्प्लिकेशन रेट और दोबारा भर्ती होने पर दिन के समय का कोई असर नहीं पड़ा, फिर भी नतीजे हार्ट सर्जरी शेड्यूल करने के सबसे अच्छे समय के बारे में सवाल खड़े करते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

जानें एक्सपर्ट की राय 
जर्नल एनेस्थीसिया में छपी यह स्टडी पूरी सर्जरी पर बॉडी क्लॉक—हमारे सेल्स और अंगों में मौजूद 24 घंटे के बायोलॉजिकल साइकिल का एक सेट—के संभावित असर के बारे में भी एक जरूरी जानकारी देती है. मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में क्लिनिकल सीनियर लेक्चरर और मुख्य लेखक डॉ. गैरेथ किचन ने कहा, “यह रिसर्च दिखाती है कि जब हार्ट सर्जरी सुबह देर से शुरू होती है, तो दिल से जुड़ी मौत का खतरा थोड़ा ज्यादा होता है. टाइमिंग से जुड़े नतीजों में छोटे-मोटे सुधार भी मरीजों के लिए काफी फायदेमंद हो सकते हैं.” किचन ने कहा, “लोगों के बीच बॉडी क्लॉक बायोलॉजी कैसे अलग-अलग होती है, इसकी ज्यादा समझ के साथ मरीजों की व्यक्तिगत स्थिति और अन्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया जाना चाहिए.”

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

 

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

lifestylehealth

Trending news

एक और पाक चैनल पर 'डिजिटल स्ट्राइक', भारत के खिलाफ 'जहर' उगलने का चलता था धंधा
Pakistan
एक और पाक चैनल पर 'डिजिटल स्ट्राइक', भारत के खिलाफ 'जहर' उगलने का चलता था धंधा
कार चालक ने मचाई तबाही, डिवाइडर तोड़ने के बाद रेस्टोरेंट की दीवार को मारी टक्कर
bengaluru news
कार चालक ने मचाई तबाही, डिवाइडर तोड़ने के बाद रेस्टोरेंट की दीवार को मारी टक्कर
बंगाल में ED के एक्शन पर भड़के सिब्बल, पूछा- क्यों चाहिए सारी फाइल्स?
West Bengal
बंगाल में ED के एक्शन पर भड़के सिब्बल, पूछा- क्यों चाहिए सारी फाइल्स?
टेकऑफ के थोड़ी देर बाद मुंह के बल जमीन पर गिरा प्लेन, कई लोग घायल; बाल-बाल बची जान
plane crash news
टेकऑफ के थोड़ी देर बाद मुंह के बल जमीन पर गिरा प्लेन, कई लोग घायल; बाल-बाल बची जान
I-PAC केस में कानूनी लड़ाई तेज, ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया कैविएट
Mamata Banerjee
I-PAC केस में कानूनी लड़ाई तेज, ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया कैविएट
... तो इस वजह से फोन या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते अजीत डोभाल, खुद किया खुलासा
Ajit Doval
... तो इस वजह से फोन या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते अजीत डोभाल, खुद किया खुलासा
नूर अहमद को मिली नई जिम्मेदारी, अब भारत में संभालेंगे अफगान की कमान
Noor Ahmad Noor
नूर अहमद को मिली नई जिम्मेदारी, अब भारत में संभालेंगे अफगान की कमान
एक दिन हिजाब वाली लड़की बनेगी भारत की PM... ओवैसी के बयान पर BJP बोली- कोई चांस नहीं
Asaduddin Owaisi
एक दिन हिजाब वाली लड़की बनेगी भारत की PM... ओवैसी के बयान पर BJP बोली- कोई चांस नहीं
खेत-जंगल-नाले के बीच चुनी गई लोकेशन, ताकि कोई देख न सके! पाकिस्तान से भेजे जा...
Pakistan
खेत-जंगल-नाले के बीच चुनी गई लोकेशन, ताकि कोई देख न सके! पाकिस्तान से भेजे जा...
'गजनी, खिलजी, औरंगजेब आए और चले गए...', PM Modi ने सोमनाथ पर शेयर किया खास वीडियो
Somnath Mandir
'गजनी, खिलजी, औरंगजेब आए और चले गए...', PM Modi ने सोमनाथ पर शेयर किया खास वीडियो