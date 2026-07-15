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डाइट में शामिल करें ये फूड्स, हाई बीपी का रिस्क होगा कम, स्टडी में हुआ खुलासा

आज के समय में अधिकतर लोग हाई बीपी की समस्या से परेशान हैं. स्टडी के अनुसार प्लांट बेस्ड प्रोटीन का सेवन करने से हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क कम हो सकता है.

Written ByShilpa
Published: Jul 15, 2026, 04:22 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 04:22 PM IST
डाइट में शामिल करें ये फूड्स, हाई बीपी का रिस्क होगा कम, स्टडी में हुआ खुलासा
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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