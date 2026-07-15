डाइट में शामिल करें ये फूड्स, हाई बीपी का रिस्क होगा कम, स्टडी में हुआ खुलासा

प्लांट बेस्ड प्रोटीन जैसे दाल, राजमा, मटर और टोफू का सेवन करना ना केवल सेहत बल्कि हाई बीपी मरीज के लिए बेहद फायदेमंद है. प्रिवेंशन एंड हेल्थ जर्नल में पब्लिश स्टडी के अनुसार प्लांट बेस्ड प्रोटीन जैसे फलियां और सोया को डाइट में शामिल करना बेहद फायदेमंद होता है. इससे हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्या दूर हो सकती है.
किसी भी नॉर्मल इंसान का ब्लड प्रेशर 120/80 mm होता है. जब ब्लड प्रेशर इससे ज्यादा होता है तो इसे हाई ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में रखा जाता है. आज के समय में ब्लड प्रेशर की समस्या काफी आम हो चुकी हैं. यंग लोगों में भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या देखने को मिलती है.
सोया और फलियों का सेवन करने से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का रिस्क कम होता है. वहीं अब वैज्ञानिक जानने की कोशिश कर रहे हैं कि फलियों का सेवन करने से क्या ब्लड ब्रेशर पर सीधा असर पड़ता है.
12 अलग-अलग स्टडी के अनुसार लगभग 10 हजार लोगों को स्टडी में शामिल किया गया था. इसमें कुछ मरीज हाई बीपी के मरीज थे वहीं कुछ लोग पूरी तरह से स्वस्थ थे. लोगों के खान-पानी की आदतों की वजह से पॉजिटिव नतीजे देखने को मिले. जो लोग लगभग 170 ग्राम फलियों का सेवन किया है उन लोगों में हाई बीपी की समस्या कम देखने को मिली है. रोजाना फलियों का सेवन करने से 16 प्रतिशत तक हाई बीपी का रिस्क कम हुआ है.
रोजाना 60 से 80 ग्राम सोया प्रोडक्ट्स का सेवन करने से 19 प्रतिशत तक हाई बीपी का रिस्क कम हुआ है. स्टडी के अनुसार बेलैंस मात्रा में प्रोटीन का सेवन करना हाई बीपी के रिस्क को कम कर सकता है.
आप अपनी डाइट में रोजाना हरी मटर, बीन्स, छोले और दालों को शामिल कर सकते हैं. सोया प्रोडक्ट्स में केवल टोफू नहीं होता है. टोफू के अलावा आप सोया मिल्क, टेम्पेह और मिसो को डाइट में शामिल कर सकते हैं.
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