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उम्र के हिसाब से दिमाग इन हिस्सों को खराब करता है ट्रॉमा, नई स्टडी में हुआ खुलासा

ट्रॉमा इंसान के दिमाग और लाइफ पर गहरा असर डालता है. वैज्ञानिक ने बताया है कि ट्रॉमा का अलग-अलग उम्र में अलग-अलग असर पड़ता है. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में पब्लिश स्टडी के अनुसार बचपन में मिला ट्रॉमा और वयस्क उम्र में मिला ट्रॉमा का दिमाग पर अलग-अलग असर प्रभाव पड़ता है. 

 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: May 14, 2026, 05:30 AM IST
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उम्र के हिसाब से दिमाग इन हिस्सों को खराब करता है ट्रॉमा, नई स्टडी में हुआ खुलासा

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में पब्लिश नई स्टडी के अनुसार बचपन में मिला ट्रॉमा और यंग एज में मिले ट्रॉमा से दिमाग के अलग-अलग हिस्से पर असर पड़ता है. बचपन में मिले ट्रॉमा से एमिग्डाला, हिप्पोकैम्पस और हाइपोथैलेमस पर असर पड़ता है यह दिमाग का वो हिस्सा है जो भावनाओं, डर और याददाश्त को कंट्रोल करते हैं. व्यस्क होने पर मिलने वाले ट्रॉमा  से निर्णय लेने, सोचने और व्यवहार नियंत्रित करने में दिक्कत आती है. ऐसे लोगों में तनाव संभालने की क्षमता कमजोर हो सकते हैं. 

बचपन में मिला ट्रॉमा 

स्टडी के अनुसार कम उम्र में मिला ट्रॉमा इंसान के दिमाग के उस हिस्से को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है जो कि इंसान की भावनाओं, डर और याददाश्त को कंट्रोल करते हैं. बचपन में ट्रॉमा झेलने वाले लोगों में आगे चलकर चिंता, डर और इमोशनल अस्थिरता देखने को मिलती है. 

वयस्क उम्र में ट्रॉमा का असर 

स्टडी के अनुसार वयस्क के अनुसार ट्रॉमा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को ज्यादा प्रभावित करता है. इस असर फैसले लेने, सोचने और व्यवहार को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाता है. इस कंडीशन में तनाव संभालने की क्षमता कमजोर हो सकती है. जिस वजह से मानसिक दबाव अधिक महसूस हो सकता है. 

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मेंटल नहीं बल्कि शारीरिक हेल्थ पर भी पड़ता है असर 

एक्सपर्ट का कहना है कि ट्रॉमा का असर ना केवल मानसिक बल्कि शारीरिक हेल्थ पर पड़ता है. लंबे समय तक तनवा में रहने से शरीर में हार्मोनल बदलाव, नींद की समस्या, थकान और इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है. जो कि सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है. 

थेरेपी 

एक्सपर्ट का कहना है कि समय रहते ही मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए थेरेपी और इमोशनल सपोर्ट की जरुरत है. ट्रॉमा के लंबे असर को थेरेपी की मदद से कम किया जा सकता है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

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Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी क...और पढ़ें

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