Advertisement
trendingNow13200896
Hindi Newsलाइफस्टाइलटूट गया बरसों पुराना मिथ! ज्यादा पानी पीने से नहीं खत्म होती किडनी स्टोन की प्रॉब्लम, क्या चीज असल में करती है फायदा

टूट गया बरसों पुराना मिथ! ज्यादा पानी पीने से नहीं खत्म होती किडनी स्टोन की प्रॉब्लम, क्या चीज असल में करती है फायदा

Lancet 2026 में पब्लिश नई स्टडी के अनुसार पाया गया है कि आप ज्यादा पानी पीने पर भी किडनी स्टोन दोबारा बनने का खतरा रहता है. रिसर्च के अनुसार जिन लोगों को एक बार स्टोन होता है, उनमें से लगभग आधे लोगों को 10 साल के अंदर फिर से किडनी स्टोन हो सकता है.

 

Written By  Shilpa|Last Updated: May 02, 2026, 05:30 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टूट गया बरसों पुराना मिथ! ज्यादा पानी पीने से नहीं खत्म होती किडनी स्टोन की प्रॉब्लम, क्या चीज असल में करती है फायदा

किडनी स्टोन होने पर अक्सर सलाह दी जाती है कि ज्यादा पानी पीने से किडनी स्टोन से बचाव मिल सकता है.लेकिन क्या केवल पानी पीने से किडनी स्टोन की समस्या ठीक हो सकती है. ज्यादा पानी पीने से शरीर हाइड्रेट रहता है. लेकिन केवल पानी पीने से किडनी स्टोन की समस्या नहीं होगी यह केवल मिथक हो सकता है. साल 2026 दा लैंसेट में पब्लिश स्टडी के अनुसार केवल पानी पीने से किडनी स्टोन की समस्या ठीक नहीं  हो सकती है. 

क्या पानी पीने किडनी स्टोन की समस्या ठीक हो सकती है 

स्टडी के अनुसार केवल पानी का सेवन करने से किडनी स्टोन की समस्या ठीक नहीं हो सकती है. किडनी की समस्या से निजात पाने क लिए केवल हाइड्रेशन काफी नहीं है जिसता पहले माना जाता था. दरअसल पानी पीने से यूरिन पतला रहता है जिससे मिनरल्स आपस में चिपककर पथरी नहीं बना पता हैं. रोजाना ज्यादा मात्रा में पानी पीना, इस आदत को लोग लंबे समय तक नहीं बना पाते हैं. हाल ही में मेडिकल जर्नल The Lancet में स्टडी पब्लिश हुई है. 

क्या कहती है स्टडी 

स्टडी में 1658 लोगों को शामिल किया. 1658 लोगों में वयस्क और किशोर दोनों थे. इस स्टडी का मकसद यह जानना था कि क्या लोगों को पानी पीने से मोटिवेट करके किडनी स्टोन को दोबारा बनने से रोका जा सकता है. इन लोगों को दो ग्रुप में बांटा गया. एक ग्रुप को सामान्य सलाह दी गई, वहीं दूसरे ग्रुप को हाइड्रेशन प्रोग्राम में शामिल किया गया. 

Add Zee News as a Preferred Source

स्टडी का क्या आया रिजल्ट 

दो साल के अध्ययन में पाया कि जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को फॉलो किया, उन्होंने पीने का पानी की मात्रा बढ़ाई लेकिन इससे किडनी स्टोन को दोबारा बनने के खतरे को पूरी तरह से कम किया जा सके. पानी पीने के बाद भी 10 में से 5 लोगों को किडनी स्टोन की समस्या हो सकती है. 

क्या है मददगार 

किडनी स्टोन की समस्या से राहत पाने के लिए शरीर की बनावट, लाफस्टाइल, मौसम और हेल्थ कंडीशन भी जरूरी फैक्टर है. केवल पानी पीने से किडनी की समस्या से राहत नहीं मिल सकती है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी क...और पढ़ें

TAGS

lifestylehealth

Trending news

गर्मी के बीच बारिश और तेज हवाओं का 'ट्विस्ट', वीकेंड पर कैसा रहने वाला है मौसम?
weather update
गर्मी के बीच बारिश और तेज हवाओं का 'ट्विस्ट', वीकेंड पर कैसा रहने वाला है मौसम?
कैसे कबाड़ से सीधा दुनियाभर में धूम मचा रही ब्रह्मोस मिसाइल? जानें पूरी कहानी
DNA
कैसे कबाड़ से सीधा दुनियाभर में धूम मचा रही ब्रह्मोस मिसाइल? जानें पूरी कहानी
बंगाल में स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर धरने का क्या मतलब? प्रोटेस्ट में छिपी कोई स्क्रिप्ट!
DNA
बंगाल में स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर धरने का क्या मतलब? प्रोटेस्ट में छिपी कोई स्क्रिप्ट!
अब टोल पर नहीं लगेगा ब्रेक! कैमरा देखेगा गाड़ी, खुद काट लेगा फास्टैग से पैसा
DNA
अब टोल पर नहीं लगेगा ब्रेक! कैमरा देखेगा गाड़ी, खुद काट लेगा फास्टैग से पैसा
क्या अमेरिका तक पहुंच सकती है भारत की अग्नि 6? दुनिया के कितने देश आते हैं जद में
Agni-6 Missile
क्या अमेरिका तक पहुंच सकती है भारत की अग्नि 6? दुनिया के कितने देश आते हैं जद में
बेहतर भविष्य के लिए नहीं भटकेंगे छात्र, इन ग्राम पंचायतों में तैनात होंगे करियर कोच
Education news
बेहतर भविष्य के लिए नहीं भटकेंगे छात्र, इन ग्राम पंचायतों में तैनात होंगे करियर कोच
हाईवे पर वे कौन-से 5 काम हैं, जो आप चाहकर भी नहीं कर सकते? भुगतनी पड़ जाएगी जेल
Traffic rules in hindi
हाईवे पर वे कौन-से 5 काम हैं, जो आप चाहकर भी नहीं कर सकते? भुगतनी पड़ जाएगी जेल
'एग्जिट पोल गलत साबित होंगे', फारूक अब्दुल्ला ने बंगाल के चुनाव पर कर दिया बड़ा दावा
Jammu and Kashmir
'एग्जिट पोल गलत साबित होंगे', फारूक अब्दुल्ला ने बंगाल के चुनाव पर कर दिया बड़ा दावा
मजदूर दिवस पर श्रमिकों को तोहफा, CM मान ने किया न्यूनतम मजदूरी 15% बढ़ाने का एलान
Punjab
मजदूर दिवस पर श्रमिकों को तोहफा, CM मान ने किया न्यूनतम मजदूरी 15% बढ़ाने का एलान
मतगणना में केंद्रीय कर्मचारियों की ड्यूटी का विरोध, TMC की याचिका पर होगी सुनवाई
TMC
मतगणना में केंद्रीय कर्मचारियों की ड्यूटी का विरोध, TMC की याचिका पर होगी सुनवाई