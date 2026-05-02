टूट गया बरसों पुराना मिथ! ज्यादा पानी पीने से नहीं खत्म होती किडनी स्टोन की प्रॉब्लम, क्या चीज असल में करती है फायदा

किडनी स्टोन होने पर अक्सर सलाह दी जाती है कि ज्यादा पानी पीने से किडनी स्टोन से बचाव मिल सकता है.लेकिन क्या केवल पानी पीने से किडनी स्टोन की समस्या ठीक हो सकती है. ज्यादा पानी पीने से शरीर हाइड्रेट रहता है. लेकिन केवल पानी पीने से किडनी स्टोन की समस्या नहीं होगी यह केवल मिथक हो सकता है. साल 2026 दा लैंसेट में पब्लिश स्टडी के अनुसार केवल पानी पीने से किडनी स्टोन की समस्या ठीक नहीं हो सकती है.

क्या पानी पीने किडनी स्टोन की समस्या ठीक हो सकती है

स्टडी के अनुसार केवल पानी का सेवन करने से किडनी स्टोन की समस्या ठीक नहीं हो सकती है. किडनी की समस्या से निजात पाने क लिए केवल हाइड्रेशन काफी नहीं है जिसता पहले माना जाता था. दरअसल पानी पीने से यूरिन पतला रहता है जिससे मिनरल्स आपस में चिपककर पथरी नहीं बना पता हैं. रोजाना ज्यादा मात्रा में पानी पीना, इस आदत को लोग लंबे समय तक नहीं बना पाते हैं. हाल ही में मेडिकल जर्नल The Lancet में स्टडी पब्लिश हुई है.

क्या कहती है स्टडी

स्टडी में 1658 लोगों को शामिल किया. 1658 लोगों में वयस्क और किशोर दोनों थे. इस स्टडी का मकसद यह जानना था कि क्या लोगों को पानी पीने से मोटिवेट करके किडनी स्टोन को दोबारा बनने से रोका जा सकता है. इन लोगों को दो ग्रुप में बांटा गया. एक ग्रुप को सामान्य सलाह दी गई, वहीं दूसरे ग्रुप को हाइड्रेशन प्रोग्राम में शामिल किया गया.

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स्टडी का क्या आया रिजल्ट

दो साल के अध्ययन में पाया कि जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को फॉलो किया, उन्होंने पीने का पानी की मात्रा बढ़ाई लेकिन इससे किडनी स्टोन को दोबारा बनने के खतरे को पूरी तरह से कम किया जा सके. पानी पीने के बाद भी 10 में से 5 लोगों को किडनी स्टोन की समस्या हो सकती है.

क्या है मददगार

किडनी स्टोन की समस्या से राहत पाने के लिए शरीर की बनावट, लाफस्टाइल, मौसम और हेल्थ कंडीशन भी जरूरी फैक्टर है. केवल पानी पीने से किडनी की समस्या से राहत नहीं मिल सकती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.