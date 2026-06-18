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IBS से लेकर तनाव तक, ये डिप्रेशन के नहीं... ओवेरियन कैंसर के हैं लक्षण, नई स्टडी में हुआ खुलासा

ओवेरियन कैंसर महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे बड़ा कैंसर है. नई स्टडी में खुलासा हुआ है कि अक्सर ओवेरियन कैंसर के शुरुआती लक्षण को डिप्रेशन के लक्षण मान लिया जाता है journal Cancer में पब्लिश स्टडी के अनुसार अक्सर ओवेरियन कैंसर को डिप्रेशन के लक्षण समझ इलाज दूसरी दिशा में शुरू हो जाता है.

Written ByShilpa
Published: Jun 18, 2026, 11:08 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 11:08 PM IST
IBS से लेकर तनाव तक, ये डिप्रेशन के नहीं... ओवेरियन कैंसर के हैं लक्षण, नई स्टडी में हुआ खुलासा

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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