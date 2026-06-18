नई स्टडी के अनुसार कैंसर के लक्षणों के गलती से अवसाद के लक्षण मान लिया जाता है. जिस वजह से ओवेरियन कैंसर का शुरुआती इलाज नहीं मिल पाता है. क्योंकि ओवेरियन कैंसर के लक्षण जैसे IBS, तनाव, मेनोपॉज, बढ़ती उम्र और तनाव को अक्सर डिप्रेशन के लक्षण समझ लेते हैं.
आयोवा यूनिवर्सिटी की स्टडी के मुताबिक ओवेरियन कैंसर की महिलाओं में लगभग एक तिहाई महिलाओं का डिप्रेशन का इलाज किया जाता है. journal Cancer में पब्लिश स्टडी के अनुसार ओवेरियन कैंसर से पीड़ित महिलाओं को थकान, भूख न लगना, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई में दिक्कत होती है जिसे अक्सर मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्या का लक्षण माना जाता है.
रिसर्च के अनुसार ओवेरियन कैंसर की शिकार महिलाओं में थकान, दर्द और तनाव जैसे लक्षण दिखते हैं. ये लक्षण को डॉक्टर अक्सर मानसिक बीमारी मान लेते हैं. जिसके बाद मरीज का डिप्रेशन का इलाज शुरू हो जाता है. कैंसर होने पर डिप्रेशन का इलाज शुरू होने से कैंसर की समस्या गंभीर हो सकती है. समय पर इलाज ना होने की वजह मरीज की जान का जोखिम भी बढ़ सकता है.
ओवेरियन कैंसर के लक्षण को डिप्रेशन के लक्षण समय कैंसर के इलाज में देरी होती है. जिस वजह से कैंसर का जोखिम बढ़ सकता है. क्योंकि कैंसर तेजी से बढ़ता है, ऐसे में ज्यादातर महिलाओं को ओवेरियन कैंसर का पता 3 तीसरे या चौथे स्टेज पर चलता है जिस वजह से इलाज में काफी समस्या आ सकती है.
ओवेरियन कैंसर के लक्षण और डिप्रेशन के लक्षण लगभग एक जैसे नजर आते हैं. लेकिन कुछ ऐसे लक्षण को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.
अगर लंबे समय तक लगातार पेट फूलने की समस्या है तो इसे नजर अंदाज ना करें. पेट फूलने की समस्या को अक्सर लोग गैस की समस्या को समझ लेते हैं. पेट फूलने की समस्या को गैस समझ को नजर अंदाज ना करें, डॉक्टर को दिखाएं.
लंबे समय तक कब्ज या दस्त की समस्या है तो इसे भी नजरअंदाज ना करें, जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाएं.
पेट भरा हुआ महसूस हो, लंबे समय तक भूख की कमी होना, कम खाना खाने के बाद भी पेट भरा हुआ महसूस होना. कैंसर का लक्षण हो सकता है.
पेल्विक या पेट में दर्द की समस्या को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. ये कैंसर का लक्षण हो सकता है.
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