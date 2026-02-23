पढ़ने के लिए रातभर स्टडी टेबल में बैठे रहते हैं आपके बच्चे? समय से पहले बढ़ सकता है चश्मे का नंबर, इस खतरे का भी है संकेत

आज के डिजिटल युग में बच्चें स्मार्टफोन, टैबलेट और कंप्यूटर का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. वहीं बच्चें पढ़ाई के लिए भी इन डिवाइसेज का यूज करते हैं. लेकिन क्या आप जाते हैं कम रोशनी वाले कमरे में किताब पढ़ने, टैबलेट, स्मार्टफोन देखने से बच्चों की आंखों की रोशनी पर बुरा असर पड़ता है. SUNY College of Optometry की नई स्टडी में इसका खुलासा हुआ है. आइए जानते हैं कैसे कम रोशनी वाला कमरा बच्चों की आंखों के लिए खतरनाक हो सकता है.

स्टडी में हुआ खुलासा

अमेरिका की SUNY College of Optometry की नई स्टडी में ये बताया गया है कि जब बच्चे कम रोशनी वाले कमरे में किताब पढ़ते हैं, फोन या टैबलेट देखते हैं या होमवर्क करते हैं, तो उनकी आंख की पुतलियां बहुत छोटी हो जाती है. इससे रेटिना तक रोशनी बहुत कम पहुंचती है. और ये मायोपिया.. यानी दूर की नजर कमजोर होने का कारण बनती है.

कम रोशनी से आंखों पर पड़ता है असर

अमेरिका ही नहीं भारत में भी यह समस्या देखने को मिल सकती हैं. ज्यादातर मिडिल-क्लास घरों में शाम 5 बजे के बाद बच्चे स्टडी टेबल पर बैठते हैं, दरअसल ज्यादातर बच्चे सिर्फ एक ट्यूबलाइट या 40 से 60 वॉट का बल्ब जलाकर पढ़ाई करते हैं. माता-पिता के जेहन में आता है लाइट तो है ना, लेकिन स्टडी बताती है कि ये रोशनी आंखों के लिए काफी नहीं.बच्चों की नजर इससे कमजोर हो सकती है.

भारतीय बच्चों में मायोपिया का बढ़ा रिस्क

भारत के शहरी बच्चों में मायोपिया का रिस्क बढ़ गया है. ज्यादातर बच्चों को छोटी उम्र में चश्मा लग जाता है. बच्चों की आंखों की रोशनी के लिए आप ये काम कर सकते हैं. जब बच्चे पढ़ाई कर रहें हो तो उनके स्टडी टेबल पर ज्यादा लाइटिंग होनी चाहिए. वहीं बच्चों का स्क्रीन टाइम भी कम होना चाहिए.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.