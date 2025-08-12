बॉडी शेप के अनुसार चुनें ब्लाउज के आइकॉनिक डिजाइंस, अट्रैक्टिव लुक के फैन हो जाएंगे लोग
Advertisement
trendingNow12877238
Hindi Newsलाइफस्टाइल

बॉडी शेप के अनुसार चुनें ब्लाउज के आइकॉनिक डिजाइंस, अट्रैक्टिव लुक के फैन हो जाएंगे लोग

साड़ी चाहे कितनी भी महंगी क्यों ना हो पर उसका लुक तब तक कंप्लीट नहीं होता है जबतक उसके साथ एक खूबसूरत डिजाइन का ब्लाउज ना पेयर किया जाए. कई ब्लाउज ऐसे भी होते हैं जो हर तरह की बॉडी टाइप पर नहीं जचते हैं. आज हम आपको बताएंगे कौन से बॉडी शेप के लिए किस तरह के ब्लाउज परफेक्ट रहेंगे.

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Aug 12, 2025, 12:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बॉडी शेप के अनुसार चुनें ब्लाउज के आइकॉनिक डिजाइंस, अट्रैक्टिव लुक के फैन हो जाएंगे लोग

फैशन के इस बदलते दौर में महिलाएं भी खुद को अप टू डेट रखना चाहती हैं. बहुत सी महिलाएं ट्रेंड को फॉलो करने के चक्कर में तरह-तरह के ब्लाउज खरीद या बनवा लेती हैं जो उनके बॉडी टाइप को बिल्कुल भी सूट नहीं करते हैं. अगर साड़ी का ब्लाउज आपकी बॉडी टाइप को सूट नहीं करेगा तो आप जरूरत से ज्यादा पतली या मोटी दिख सकती हैं, जिससे आपका लुक खराब हो जाएगा. आज हम आपको बताएंगे किस बॉडी टाइप पर कौन से डिजाइन के ब्लाउज बेहद खूब जचेंगे. 

एप्पल बॉडी शेप
पियर शेप बॉडी वाली महिलाओं का पेट थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है जिस वजह से इन्हें डीप नेक ब्लाउज कैरी करना चाहिए. डीप नेक ब्लाउज चेहरे को अट्रैक्टिव बनाने में मददगार साबित हो सकता है जिससे पेट और कमर का हिस्सा पतला लग सकता है.

पियर बॉडी शेप
पियर बॉडी शेप वाली महिलाओं के कंधे, कूल्हे और कमर के मुकाबले काफी पतले होते हैं. जिस वजह से इस बॉडी शेप वाली महिलाओं के कमर के आसपास का हिस्सा काफी हैवी लगता है. पियर बॉडी शेप वाली महिलाओं को ऐसे ब्लाउज कैरी करने चाहिए जो उनके कंधे को हाइलाइट कर सके जैसे कि ऑफ शोल्डर, हॉल्टर नेक, स्ट्रैपी ब्लाउज.

fallback

ऑवरग्लास बॉडी शेप

इस बॉडी शेप को एक परफेक्ट बॉडी शेप माना जाता है. ऑवरग्लास बॉडी शेप की महिलाएं हर डिजाइंस के ब्लाउज को ग्रेस के साथ कैरी कर सकती हैं. इस बॉडी शेप की महिलाओं को ढीले कपड़े पहनने से बचना चाहिए.

रेक्टेंगल बॉडी शेप
इस बॉडी शेप की महिलाओं के कंधे, कूल्हे और कमर एक जैसी चौड़ाई के होते हैं, जिस वजह से इन्हें अपने लुक को एन्हांस करने के लिए डिजाइनर स्लीव्स के ब्लाउज चूज करने चाहिए जैसे की रफल, बैगी और प्लेट्स स्लीव्स.

About the Author
author img
शाम्भवी पूनम

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

TAGS

blouse design according to body shapestyling tipsBlouse Design

Trending news

महुआ से विवाद के बीच विपक्षी प्रदर्शन से गायब कल्याण बनर्जी.. ममता का नाम लेकर बोले
Kalyan Banerjee
महुआ से विवाद के बीच विपक्षी प्रदर्शन से गायब कल्याण बनर्जी.. ममता का नाम लेकर बोले
उम्रकैद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सजा पूरी कर चुके लोगों को दे दी राहत
Supreme Court
उम्रकैद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सजा पूरी कर चुके लोगों को दे दी राहत
1817 की लड़ाई के बाद खोई थी तलवार, 200 साल बाद नीलामी में महाराष्‍ट्र को मिलेगी
Raghuji Bhosale
1817 की लड़ाई के बाद खोई थी तलवार, 200 साल बाद नीलामी में महाराष्‍ट्र को मिलेगी
हमारी खोपड़ी सनक गई तो एक के बाद एक ब्रह्मोस... मिथुन ने PAK को दे दी खुली चेतावनी
Mithun Chakraborty
हमारी खोपड़ी सनक गई तो एक के बाद एक ब्रह्मोस... मिथुन ने PAK को दे दी खुली चेतावनी
35 साल बाद सरला भट को मिलेगा इंसाफ? कश्मीरी पंडितों से जुड़े मामले में ताबड़तोड़ छापे
Sarla Bhat
35 साल बाद सरला भट को मिलेगा इंसाफ? कश्मीरी पंडितों से जुड़े मामले में ताबड़तोड़ छापे
लैंडिंग के समय विमान में अचानक लग गई आग, मच गई अफरा-तफरी; कांप उठी लोगों की रूह
chennai
लैंडिंग के समय विमान में अचानक लग गई आग, मच गई अफरा-तफरी; कांप उठी लोगों की रूह
पहले सिर अलग किया, फिर सास के 19 टुकड़े… डॉक्टर दामाद की हैवानियत से कांप उठा शहर
Karnataka News
पहले सिर अलग किया, फिर सास के 19 टुकड़े… डॉक्टर दामाद की हैवानियत से कांप उठा शहर
बीजेपी अध्यक्ष की रेस में ये नया नाम हुआ शामिल, RSS-पीएम मोदी पर हैं निगाहें
BJP president
बीजेपी अध्यक्ष की रेस में ये नया नाम हुआ शामिल, RSS-पीएम मोदी पर हैं निगाहें
Video: तिरंगा लेकर सड़क पर उतर गए CM उमर अब्दुल्ला, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी साथ
tiranga yatra
Video: तिरंगा लेकर सड़क पर उतर गए CM उमर अब्दुल्ला, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी साथ
बेटे की चाहत में पिता बना 'हैवान', अपनी ही मासूम बेटी के साथ किया ये खौफनाक काम!
Tripura
बेटे की चाहत में पिता बना 'हैवान', अपनी ही मासूम बेटी के साथ किया ये खौफनाक काम!
;