बॉडी शेप के अनुसार चुनें ब्लाउज के आइकॉनिक डिजाइंस, अट्रैक्टिव लुक के फैन हो जाएंगे लोग

फैशन के इस बदलते दौर में महिलाएं भी खुद को अप टू डेट रखना चाहती हैं. बहुत सी महिलाएं ट्रेंड को फॉलो करने के चक्कर में तरह-तरह के ब्लाउज खरीद या बनवा लेती हैं जो उनके बॉडी टाइप को बिल्कुल भी सूट नहीं करते हैं. अगर साड़ी का ब्लाउज आपकी बॉडी टाइप को सूट नहीं करेगा तो आप जरूरत से ज्यादा पतली या मोटी दिख सकती हैं, जिससे आपका लुक खराब हो जाएगा. आज हम आपको बताएंगे किस बॉडी टाइप पर कौन से डिजाइन के ब्लाउज बेहद खूब जचेंगे.

एप्पल बॉडी शेप

पियर शेप बॉडी वाली महिलाओं का पेट थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है जिस वजह से इन्हें डीप नेक ब्लाउज कैरी करना चाहिए. डीप नेक ब्लाउज चेहरे को अट्रैक्टिव बनाने में मददगार साबित हो सकता है जिससे पेट और कमर का हिस्सा पतला लग सकता है.

पियर बॉडी शेप

पियर बॉडी शेप वाली महिलाओं के कंधे, कूल्हे और कमर के मुकाबले काफी पतले होते हैं. जिस वजह से इस बॉडी शेप वाली महिलाओं के कमर के आसपास का हिस्सा काफी हैवी लगता है. पियर बॉडी शेप वाली महिलाओं को ऐसे ब्लाउज कैरी करने चाहिए जो उनके कंधे को हाइलाइट कर सके जैसे कि ऑफ शोल्डर, हॉल्टर नेक, स्ट्रैपी ब्लाउज.

ऑवरग्लास बॉडी शेप

इस बॉडी शेप को एक परफेक्ट बॉडी शेप माना जाता है. ऑवरग्लास बॉडी शेप की महिलाएं हर डिजाइंस के ब्लाउज को ग्रेस के साथ कैरी कर सकती हैं. इस बॉडी शेप की महिलाओं को ढीले कपड़े पहनने से बचना चाहिए.

रेक्टेंगल बॉडी शेप

इस बॉडी शेप की महिलाओं के कंधे, कूल्हे और कमर एक जैसी चौड़ाई के होते हैं, जिस वजह से इन्हें अपने लुक को एन्हांस करने के लिए डिजाइनर स्लीव्स के ब्लाउज चूज करने चाहिए जैसे की रफल, बैगी और प्लेट्स स्लीव्स.