को-ऑर्ड सेट नहीं लगेगा नाइट सूट! इन फैशन टिप्स को कर लें फॉलो, मिलेगा अट्रैक्टिव स्टाइलिश लुक
को-ऑर्ड सेट नहीं लगेगा नाइट सूट! इन फैशन टिप्स को कर लें फॉलो, मिलेगा अट्रैक्टिव स्टाइलिश लुक

फैशन का दुनिया में को-ऑर्ड सेट पिछले कुछ समय से छाए हुए हैं. को-ऑर्ड सेट को महिलाएं काफी ज्यादा पसंद कर रही हैं, पर कई को-ऑर्ड सेट ऐसे भी होते हैं जो देखने में नाइट सूट की तरह लगते हैं. आज हम आपको कुछ फैशन टिप्स देंगे जिसे अपना कर आप भी को-ऑर्ड सेट पहन कर बेहद खूब जचेंगी.

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Aug 13, 2025, 10:22 AM IST
आजकल बहुस सी महिलाएं और यंग गर्ल्स की बीच को-ऑर्ड सेट काफी पॉपुलर हो रहे हैं. को-ऑर्ड सेट काफी आरामदायक होते हैं जिस वजह से ट्रैवल करते वक्त महिलाएं इसे पहनना पसंद करती हैं. बहुस से को-ऑर्ड सेट ऐसे होते हैं जो नाइट सूट जैसे लगते हैं, पर आप अपने स्टाइलिंग में थोड़े से बदलाव कर के आप अपने को-ऑर्ड सेट लुक को अट्रैक्टिव बना सकती हैं. आज हम आपको कुछ ऐसे फैशन टिप्स से रूबरू करवाएंगे जिससे आप भी को-ऑर्ड सेट के लुक में स्टाइलिश लग सकती हैं.

फैब्रिक्स 
को-ऑर्ड सेट खरीदने से पहले सही फैब्रिक का चुनाव बेहद ही जरूरी है. साटन, सिल्क या पॉलिएस्टर फैब्रिक के कपड़ों वाले को-ऑर्ड सेट नाइट सूट की तरह लगते हैं जिस वजह से ऐसे फैब्रिक का चुनाव करने से बचे. कॉटन, लिनन, रेयॉन या खादी फैब्रिक के को-ऑर्ड सेट आपको बेहद क्लासी लुक देंगे.

ओवरसाइज या टाइट फिटिंग
को-ऑर्ड सेट को अपने सही साइज के हिसाब से ही पहने. अगर आप ओवरसाइज या टाइट फिटिंग को-ऑर्ड सेट पहनने की सोच रही हैं, तो ये आपके लुक को तो खराब करेगा ही साथ ही आपको बेहद डल लुक भी देगा. साथ ही बड़े फ्लोरल प्रिंट वाले कपड़े ना चुने.

एक्सेसरीज
को-ऑर्ड सेट को आप एक्सेसरीज के साथ जरूर पेयर कर के पहने. अपने लुक को अट्रैक्टिव बनाने के लिए बड़े हूप इररिंग्स, पेंडेंट, लेयर्ड चेन या मिनिमल ज्वेलरी को आप को-ऑर्ड सेट के साथ पेयर कर सकती हैं.

फुटवियर
को-ऑर्ड सेट के साथ आप सिंपल फुटवियर ना पहने. को-ऑर्ड सेट के साथ आप म्यूल्स, सैंडल्स, स्ट्रैपी हील्स या स्नीकर्स ट्राई कर सकती हैं. फुटवियर आपके ओवरऑल लुक को कंप्लीट करने में बेहद मददगार साबित हो सकता है. अगर आप को-ऑर्ड सेट के साथ सही डिजाइन के फुटवियर पेयर नहीं करेंगी तो आपका लुक बेहद ऑफ और डल लगेगा.

;