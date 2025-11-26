तेजी से फैल रहा है ये वायरस, अचानक बढ़े फ्लू के मामले, इस देश से घोषित की इसे महामारी!

कोविड वायरस की वजह से हुए नुकसान से अभी तक लोग उभर नहीं पाए थे कि नए वायरस ने जन्म ले लिया है. दरअसल दुनिया एक बार फिर से इन्फ्लूएंजा के नए स्ट्रेन से जुझ रही हैं. यूके और कनाडा में 'सबक्लेड के', एच3एन2 फ्लू के मामले अचानक से बढ़ गए हैं. यह वेरिएंट असामान्य रूप से फैल रहा है. वहीं कुछ देशों में इसका असर ज्यादा देखने को मिल रहा है.

महामारी घोषित किया

इन्फ्लूएंजा को जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने 1 महीने पहले ही महामारी घोषित किया है. जापान में सिंतबर और अक्टूबर के फ्लू के मामले अधिक देखने को मिले हैं. फ्लू के बढ़ते केस की वजह से स्कूल और कई प्रांतों को बंद करना पड़ा सकता है. यूके के पब्लिक हेल्थ विशेषज्ञों का कहना है कि इस सीजन में फ्लू का संक्रमण पहले से ज्यादा और तेजी से बढ़ा है. वहीं कनाडा में भी हाल के हफ्तों में फ्लू टेस्ट पॉजिटिविटी रेट में उछाल दर्ज किया गया है, जो पिछले वर्षों की तुलना में ज्यादा तेज है. देश के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि यह स्ट्रेन युवा व्यक्तियों के बीच भी तेजी से फैला है, जिससे नियंत्रण मुश्किल हो रहा है.

वायरस के लक्षण

'सबक्लेड के', एच3एन2 फ्लू के लक्षण की बात करें तो इसमें तेज बुखार, थकान, शरीर में तेज दर्द, गले में खराश, ठंड लगना, नाक बहना या बंद होना और उल्टी या दस्त की समस्या हो सकती है. CDC के अनुसार अमेरिका में साल 2010 के बाद फ्लू के कारण अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है. सबक्लेड 'के' से और ज्यादा मामले और मौतें भी हो सकती हैं. CDC का कहना है कि इस साल वैक्सीनेशन भी कम हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source

वायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन

वैज्ञानिकों का कहना है कि इस साल के फ्लू शॉट्स इस स्ट्रेन से सुरक्षा दे सकता है. जिन देशों में वैक्सीनेशन कम हुआ है वहां पर वायरस और फ्लू के मामले बढ़े हुए नजर आए हैं. भारत के लिए यह चेतावनी की तरह हैं. भारत में अक्सर सर्दियों और बंसत में मौसमी फ्लू के मामलों में बढ़ोतरी होती है. वैश्विक ट्रेंड दक्षिण एशिया में कुछ हफ्तों बाद नजर आता है. भारत में हवाई यात्राओं, छात्र विनिमय कार्यक्रमों और अंतरराष्ट्रीय यात्राओं की वजह से फ्लू तेजी से फैल जाता है.

फ्लू को ना ले हल्के में

कुल मिलाकर, सबक्लेड 'के' कोई 'सुपर फ्लू' नहीं है, लेकिन इसकी तेजी से बढ़ती मौजूदगी बताती है कि फ्लू को हल्के में लेना महंगा पड़ सकता है. दुनिया कोविड के बाद सतर्क है, लेकिन फ्लू वायरस हमेशा याद दिलाता है कि अगला खतरा किसी भी सीजन में उभर सकता है—और तैयारी हर बार पहले से बेहतर होनी चाहिए.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.