Health News: कमर दर्द से रहते हैं परेशान? तो रोजाना कुछ देर जमीन पर बैठिए और दर्द को दूर भगाइए

Health Benefits of Sitting on the Floor: पुराने समय से ही लोग फर्श पर बैठकर बाते करना और खाना खाना पसंद करते हैं। कई देशों में तो फर्श पर बैठकर खाने की परंपरा को बहुत महत्व दिया जाता है। वहीं देखा जाता है कि कई लोग तो अपने बहुत सारे काम फर्श पर बैठकर ही आसानी से कर लेते हैं। लेकिन क्या कभी आपने इस बात का अनुभव किया है कि फर्श पर बैठने से आपके शरीर को कितने आराम का अनुभव होता है।

ऐसे में आज हम आपको फर्श पर बैठने के सेहत लाभ बताने जा रहे हैं। इससे आपके बॉडी पॉइश्चर में सुधार होता है। इसके साथ ही इससे आपकी मसल्स में भी लचीलापन आता है, तो चलिए जानते हैं फर्श पर बैठने हेल्थ बेनेफिट्स (Health Benefits of Sitting on the Floor)-

रीढ़ की हड्डी को हेल्दी बनाए

क्या आप जानते हैं कि हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होने के बजाय 'S' शेप में होती है। इसलिए जब आप गलत पॉइश्चर में बैठते हैं तो इससे आपको स्पाइन में दर्द की समस्या होने लग जाती है। अगर आप रीढ़ की हड्डी को हेल्दी बनाए रखना चाहते हैं तो रोजाना थोड़ी देर फर्श पर बैठने की आदत डालें।

हिप्स मसल्स को स्ट्रॉंग बनाए

कूल्हों की मसल्स आपकी जांघ, पीठ के निचले हिस्से और पेल्विस से जोड़ती हैं। अगर आप हिप मसल्स कमजोर होती हैं तो इससे आपके चलने, स्थिरता और संतुलन में काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में फर्श पर बैठने से आपकी हिप मसल्स को मजबूती प्रदान होती है।

बॉडी पॉइश्चर में सुधार करे

जब आप फर्श पर बैठते हैं तो इससे आपके शरीर के निचले भाग की मसल्स ज्यादा सक्रिय होने लग जाती हैं। इसके साथ ही फर्श पर बैठने से आपकी झुककर बैठने की संभावना भी बहुत कम हो जाती है इसलिए फर्श पर बैठना आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है।

लॉन्गेटिविटी को बेहतर बनाए

जब आपकी बिना किसी सपोर्ट के फर्श पर बैठने और उठने में सक्षम हो जाते हैं तो इससे आपकी लॉन्गेटिविटी बेहतर होने लगती है। इससे आपके ओवरऑल मूवमेंट और स्पाइन को स्ट्रॉन्ग, लचीला और स्टेबल बनाने में भी मदद मिलती है।