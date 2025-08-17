छिन गई है रातों की नींद, डेली रूटीन में शामिल करें, बिस्तर पर जाते ही लग जाएगी आंख
नींद हमारी सेहत का एक अहम हिस्सा है, अगर ये पूरी न हो पाए तो बॉडी के कई फंक्शंस में दिक्कतें आने लगती हैं, लेकिन कुछ आदतों को अपनाकर इस परेशानी से निजात पाया जा सकता है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Aug 17, 2025, 01:17 PM IST
How To Get Good Sleep: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में नींद की कमी एक आम समस्या बन चुकी है. रातों की नींद हराम होने से न सिर्फ फिजिकल हेल्थ अफेक्ट होता है, बल्कि मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ता है. ऐसे में दिनचर्या में कुछ सरल बातों को शामिल कर गहरी और सुकून भरी नींद पाई जा सकती है.

अच्छी नींद के लिए क्या करें?
भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अनुसार, आयुर्वेद और लाइफस्टाइल में चेंज के साथ आप न सिर्फ गहरी नींद पा सकते हैं, बल्कि अपने ओवरऑल हेल्थ को भी बेहतर बना सकते हैं. केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस) के वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि अनिद्रा को जीवनशैली में बदलाव, आयुर्वेदिक उपायों, संतुलित आहार और सचेतन प्रथाओं के माध्यम से प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जा सकता है. मंत्रालय अनिद्रा से निपटने के लिए 4 सरल आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की सलाह देता है.

1. रात में चाय कॉफी न पिएं
इन 4 आसान आदतों को जीवन में शामिल करना बेहद फायदेमंद है. इनमें देर रात कैफीन से बचना, मतलब चाय और कॉफी से रात्रि के समय परहेज करना शामिल है. कैफीन युक्त पेय पदार्थ नींद को प्रभावित करते हैं. विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि शाम के बाद कैफीन का सेवन पूरी तरह बंद कर दें. इसके बजाय, हर्बल चाय जैसे कैमोमाइल या अश्वगंधा युक्त दूध पीने से नींद को बढ़ावा मिलता है.

2. योग और प्राणायाम
दूसरा है योग और गहरी सांस लेने की आदत. योग और प्राणायाम जैसे अनुलोम-विलोम और भ्रामरी तनाव को कम करते हैं और मन को शांत करते हैं. रोजाना 10-15 मिनट का योग, खास तौर से शवासन या बालासन, नींद की क्वालिटी में सुधार करता है. गहरी सांस लेने की तकनीक ब्रेन को ऑक्सीजन प्रोवाइट करती है, जिससे नींद जल्दी आती है.

3. फिक्स टाइम पर सोएं
रेगुलर स्लीप का टाइम फिक्स करना नींद की कमी को दूर करने का सबसे असरदार तरीका है. रोजाना एक ही समय पर सोने और जागने की आदत बनाएं. ये शरीर के बायोलॉजिकल क्लॉक को बैलेंस करता है और नींद के चक्र को नियमित करता है.

4. मालिश
इसके अलावा, सिर और पैरों की हल्के हाथों से तेल लगाकर मालिश करने से भी काफी फायदा मिलता है. आयुर्वेद के अनुसार, सोने से पहले सिर और पैरों की तिल, सरसों या नारियल तेल से मालिश करने से तनाव कम होता है और ब्लड फ्लो बेहतर होता है. यह न केवल अच्छी नींद लेने में मदद करता है, बल्कि शरीर को रिलैक्स भी करता है.

(इनपुट-आईएएनएस)

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर.

