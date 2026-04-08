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गर्मियों में जांघों के बीच खुजली से हो गया है बुरा हाल? डॉक्टर ने बताया बचाव के उपाय

Thigh Itching Remedy: गर्मियों का मौसम आते ही शरीर में कई तरह की दिक्कतें आना शुरू हो जाती है.  ये मौसम त्वचा से जुड़ी समस्याओं का कारण भी बन जाता है.  जांघों के बीच खुजली, जलन और रैशेज की समस्या काफी ज्यादा बढ़ने लगती है, जिस कारण चलने-फिरने में भी दिक्कत होती है.

Written By  Ritika|Last Updated: Apr 08, 2026, 06:44 AM IST
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गर्मियों में जांघों के बीच खुजली से हो गया है बुरा हाल? डॉक्टर ने बताया बचाव के उपाय

Thigh Itching Remedy:  गर्मियों का मौसम आते ही शरीर में कई तरह की दिक्कतों से लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं. इस मौसम में लोगों को ठंडी-ठंडी चीजों को खाने का मन करता ही है. कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो त्वचा संबंधी समस्याओं से काफी ज्यादा परेशान रहते हैं. जांघों के बीच होने वाली खुजली, जलन और रैशेज इन सभी चीजों से लोगों का काफी बुरा हाल हो जाता है. ये समस्या इतनी ज्यादा बढ़ने लगती है कि चलने-फिरने में भी दिक्कत होती है. ये इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि रोजमर्रा के काम करना तक काफी ज्यादा मुश्किल सा होने लगता है. लोग इसमें काफी सारी चीजें भी लगाते हैं लेकिन कुछ खास असर देखने को नहीं मिलता है. 
 

फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में न्यूरोलॉजी विभाग की निदेशक डॉ. ज्योति बाला शर्मा के अनुसार,  गर्मियों में जांघों के बीच खुजली होना बात है लेकिन ज्यादा बढ़ जाने पर  नजरअंदाज नहीं करना है. डॉक्टर से जानते हैं, कि आप इस समस्या से कैसे छुटकारा पा सकते हैं.
 

जांघों के बीच खुजली होने की वजह

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अगर आप जांघों के बीच खुजली होने से काफी ज्यादा परेशान हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि इस समस्या का कारण क्या है. गर्मियों में पसीना आने की वजह से ये समस्या काफी ज्यादा देखने को मिलती है, जिस कारण बैक्टीरिया और फंगस चिपक जाते हैं. 
 

जांघों के बीच खुजली होने से बचाव

 1. सूती कपड़े पहनें

अगर आप जांघों के बीच खुजली होने से काफी ज्यादा परेशान हैं और आप इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप सूती कपड़े को पहन सकते हैं. गर्मियों के मौसम में आपको कॉटन के ढीले-ढाले कपड़े ही पहनने चाहिए.
 

2. कपड़े बदलते रहें

अगर आप भी जांघों के बीच खुजली से परेशान हो गए हैं और इससे राहत पाना चाहते हैं, तो आपको कपड़े बदलते रहने चाहिए. पसीने वाले कपड़े अधिक समय तक पहनने से दिक्कत काफी ज्यादा बढ़ने लगती है. 
 

3. साफ-सफाई

गर्मियों के मौसम में आपको साफ-सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए. ये आपकी हेल्थ और जांघों के बीच खुजली होने से बचाव कर सकते हैं. नहाने के बाद जांघों को अच्छे से सुखाना है.
 

4. एलोवेरा

पहले आपको नहाना है और फिर इसके बाद आपको जांघों के बीच जहां पर खुजली हो रही है, वहा पर एलोवेरा जेल को लगा देना है. ये खुजली से राहत आपको देते हैं.
 

अगर आप इस समस्या से काफी ज्यादा परेशान हैं और खुजली, रेडनेस, जलन या रैशेज सब कुछ करने के बाद भी ठीक नहीं होता है,तो आपको डॉक्टर से तुरंत मिल लेना चाहिए. जिससे आप इन्फेक्शन से बच सकते हैं.
 

(ये भी पढ़ें:  वजन कम करने के लिए लोगों में बढ़ा वेट लॉस की दवाओं का ट्रेंड, डॉ ने बताए साइड इफेक्ट)
 

(Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)

About the Author
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Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

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