नारियल पानी या गन्ने का रस? गर्मी और धूप से बचने के लिए क्या है ज्यादा बेहतर..

Coconut Water Vs Sugarcane Juice: गर्मी और धूप से खुद को बचाने के लिए गन्ने का रस और नारियल पानी दोनों ही बेहतरीन हाइड्रेटिंग ऑप्शन हैं. लेकिन अक्सर ये सवाल आता है कि दोनों में से कौन ज्यादा फायदेमंद हैं. ऐसे में इस खबर में हम आपके इस सवाल का जवाब देंगे. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Feb 23, 2026, 11:05 PM IST
Coconut Water Vs Sugarcane Juice: गर्मियों की शुरुआत होने वाली है. ऐसे में चिलचिलाती धूप और गर्मी से बचने के लिए हम गन्ने का रस, नारियल पानी, शरबत, जैसी चीजें पीते हैं. वहीं गन्ने का रस और नारियल पानी गर्मी में पीने वाले दो सबसे हेल्दी पेय हैं. ये दोनों ही नेचुरल पेय हैं, जो शरीर को हाइड्रेट करने में मदद करते हैं. ऐसे में इस खबर में हम आपको बताएंगे कि दोनों में से कौन सा ज्यादा बेहतर है.  

नारियल पानी या गन्ने का रस?

हाइड्रेशन के मामले में नारियल पानी बाजी मार ले जाता है. पोषक तत्वों से भरपूर नारियल पानी में पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं. ये इलेक्ट्रोलाइट्स पसीने के जरिए से निकले तरल पदार्थों की भरपाई तुरंत करते हैं. वहीं दूसरी तरफ, गन्ने के रस में मिनरल्स तो होते हैं, लेकिन नारियल पानी की तुलना में बॉडी की रिकवरी के लिए इसमें इतने इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होते, जो नारियल पानी में मिलते हैं. 

एनर्जी के लिए कौन है बेहतर?

अगर आप बहुत थका हुआ महसूस कर रहे हैं और आपको तुरंत एनर्जी की जरूरत है, तो गन्ने का रस आपको लिए बेस्ट है. इसमें कैलोरी और शुगर की मात्रा ज्यादा होती है. ऐसे में एक गिलास गन्ने के रस में करीब 170-190 कैलोरी और 25 से 30 ग्राम चीनी होती है. वहीं, नारियल पानी काफी हल्का होता है, जिसमें केवल 44 कैलोरी और 10 ग्राम चीनी होती है. ऐसे में वेट कम करने वालों के लिए नारियल पानी ज्यादा बेहतर है.

डाइजेशन और रिकवरी के लिए ज्यादा फायदेमंद

नारियल पानी का pH लेवल अल्कलाइन होता है और इसमें बायोएक्टिव एंजाइम होते हैं, जो डाइजेशन में सुधार करते है और बॉडी की एसिडिटी को कम करने में मदद करते हैं. वहीं दूसरी तरफ गन्ने के रस में एंटीऑक्सीडेंट्स और प्रोटीन होते हैं, जो लिवर की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं. यह मांसपेशियों की रिकवरी में भी मदद करता है. ऐसे में पीलिया जैसी बीमारी में अक्सर गन्ने का रस पीने की सलाह दी जाती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

