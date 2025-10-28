Advertisement
इन खास दिनों में बढ़ जाता है सुसाइड का ट्रेंड, नई स्टडी ने दिखाएं चौंकाने वाले आंकड़े

खुदकुशी की घटनाएं बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर एक नई स्टडी सामने आई है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे सीजनल एलर्जी सुसाइड की वजह बन सकती है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 28, 2025, 12:14 AM IST
Suicide: अमेरिका में सुसाइड का ट्रेंड बढ़ने को लेकर रिसर्च किया गया. हाल ही में इस स्टडी के नतीजे सामने आए तो पता चला कि सीजनल एलर्जी से आत्महत्या का खतरा बढ़ सकता है. यूएस के सीडीसी (सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन) के अनुसार, करीब 81 मिलियन अमेरिकी, यानी लगभग 4 में से 1 एडल्ट और 5 में से एक बच्चा - हर साल मौसमी एलर्जी से जूझता है. 

कैसे की गई स्टडी?
इसे और अच्छे से समझने के लिए, वेन स्टेट यूनिवर्सिटी के रिसर ने 2006 से 2018 तक 34 अमेरिकी मेट्रो स्थलों से रोजाना परागकण इकट्ठे (डेली पॉलिन काउंट) कर आत्महत्या से जुड़े आकंड़ों को एनालाइज किया. उन्होंने स्टडी में खोज निकाला वो चौंकाने वाला था. पॉलिन के बढ़ते लेवल के साथ ही सुसाइड रेट भी बढ़ता पाया गया.

पॉलिन लेवल का रोल
कम या जिस दिन परागकण न के बराबर थे और उसकी तुलना में मिडियम क्वांटिटी (जमा किए गए पॉलिन) वाले दिनों में आत्महत्या दर 5.5 फीसदी बढ़ गई. इस स्टडी को लीड करने वाली शूशान दानागौलियन ने एक प्रेस रिलीज में कहा, "सबसे ज्यादा पॉलिन लेवल पर, हमने सुसाइड में 7.4 फीसदी तक की बढ़ोतरी देखी."

मेंटल प्रॉब्लम्स वालों को ज्यादा खतरा
उन्होंने आगे कहा, "जो बात ज्यादा चिंताजनक है, वो ये है कि जिन लोगों को पहले से कोई मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या थी या जिनका इलाज चल रहा था, उनमें हाई-पॉलिन वाले दिनों में सुसाइड का ट्रेंड और बढ़ गया. ये दर 8.6 फीसदी तक पहुंच गई."

मौत की 11वीं सबसे बड़ी वजह
अमेरिका में 2007 और 2018 के बीच आत्महत्या दर 37 फीसदी बढ़ी है. सिर्फ 2023 में ही 15 लाख से ज्यादा लोगों ने खुदकुशी करने की कोशिश की. 49,000 से ज्यादा अमेरिकियों ने अपनी जान ले ली और इस तरह आत्महत्या देशभर में मौत का 11वां सबसे बड़ा कारण बन गया.

एलर्जी को हल्के में न लें
हालांकि आंखों में खुजली, नाक बहना और खांसी जैसे लक्षण मामूली लग सकते हैं, लेकिन रिसर्चर्स का कहना है कि मौसम के साथ होने वाली एलर्जी खतरनाक साबित हो सकती है. ऐसा इसलिए क्योंकि इससे नींद खराब होती है, ध्यान भटकता है जिससे अक्सर मूड खराब हो जाता है . ये सभी सुसाइड के लिए जाने-माने रिस्क फैक्टर हैं.

(इनपुट-आईएएनएस)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

