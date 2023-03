Summer Hair Care Tips: गर्मियों में पसीने और धूप से बालों को रखना है Safe? इन टिप्स को करें फॉलो

How To Care Hairs In Summers: जब भी बात सुंदरता की होती है, तो बालों का ध्यान सबसे पहले आता है. गर्मी के मौसम में धूप और धूल बालों को बेजान कर देते है. ऐसे में बालों के झड़ने का खतरा बढ़ जाता है.