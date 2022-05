Sun Tanning: कड़ी धूप में चेहरा हो गया है टैन? इस तरह वापस पाएं निखार

गर्मियों का मौसम मुश्किलों भरा होता है, तेज धूप, ऊंचा तापमान और गर्म हवाओं की वजह से सेहत को काफी नुकसान पहुंच सकता है. गर्मी से बचने के लिए हम तमाम तरह के उपाय करते हैं, लेकिन फिर भी हमें कई बार काम के सिलसिले में बाहर धूप में निकलना पड़ जाता है.