संडे डिनर को स्पेशल बनाने के लिए घर पर बनाएं ढाबा स्टाइल पनीर लबाबदार, नोट करें रेसिपी!

Paneer Lababdar Recipe: संडे को सभी परिवार एकसाथ होकर मजे करते हैं और खाने के लिए बाहर जाना पसंद करते हैं. ढाबे जैसा स्वाद घर पर लाना मुश्किल है लेकिन कोशिश करेंगे, तो कोई भी काम कठिन नहीं होगा. कुछ लोगों को घर पर पनीर लबाबदार बनाकर खाना पसंद होता है लेकिन समझ में नहीं आता है कि इसको कैसे बनाएं आज आपको आसान सी रेसिपी बताते हैं, जिसकी मदद से आप घर पर आसानी से ढाबा स्टाइल पनीर लबाबदार को बना सकते हैं. आइए बताते हैं आपको आसान सी रेसिपी.



ढाबा स्टाइल पनीर लबाबदार बनाने के लिए सामग्री

ढाबा स्टाइल पनीर लबाबदार को बनाने के लिए आपको पनीर, प्याज, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, मसाले, लौंग, इलायची, दालचीनी, ताजा क्रीम या मलाई, काजू, कसूरी मेथी, हरा धनिया, मक्खन, नमक इन चीजों की जरूरत होगी.

ढाबा स्टाइल पनीर लबाबदार बनाने की विधि

ढाबा स्टाइल पनीर लबाबदार को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक पैन में तेल को गरम करना है और इसमें टमाटर, साबुत मसाले, काजू और थोड़ा पानी डालकर अच्छे से उबाल लें गैस बंद कर दें और ठंडा होने के बाद इन चीजों को पीसकर पेस्ट बना लें. एक कड़ाही में मक्खन को डालें और इसमें बारीक कटा प्याज सुनहरा होने तक पकाएं और फिर अदरक-लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च को डालकर पकाएं. अब इसमें आपको सारे मसालों को डालना है और पानी डालकर सभी को अच्छे से भून लें अब इसमें पेस्ट को भी मिला दें और नमक, कसूरी मेथी को भी डालें. पनीर को डालकर 2-3 मिनट पकाएं. अब आपका ढाबा स्टाइल पनीर लबाबदार बनकर तैयार हैं. गरमागरम आप इसको रोटी या चावल के साथ में खा सकते हैं. बच्चों से लेकर बड़ों तक को खाना खूब पसंद आएगा. इसको आप कम समय और कम चीजों के साथ में आसानी से बना सकती हैं. तंदूरी रोटी के साथ खाकर भी इसके स्वाद को बढ़ा सकती हैं.