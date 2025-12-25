स्किन केयर रूटीन का झंझट खत्म, डाइट में शामिल करें 'सनफ्लावर सीड्स'; निखार देखकर लोग पूछेंगे सिक्रेट

Advertisement
Sunflower Seeds for Skin: हेल्दी स्किन पाने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं. लेकिन भूल जाते हैं कि स्किन को असली पोषण डाइट में हेल्दी चीजें शामिल करने से ही मिलती है. ऐसे में इस खबर में हम आपको स्किन के लिए सनफ्लावर सीड्स के फायदे बताएंगे..

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Dec 25, 2025, 11:47 AM IST
Sunflower Seeds for Skin: आज के समय में खूबसूरत और हेल्दी स्किन पाने के लिए लोग कितने ट्रीटमेंट्स करते हैं, महंगे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं. लेकिन आपको बता दें, स्किन की असली पोषण हमारी रसोई में ही छिपा होता है. सूरजमुखी के बीज छोटे जरूर होते हैं, लेकिन इनमें पाए जाने वाले पोषक तत्व स्किन के लिए किसी वरदान से कम नहीं होते. सनफ्लावर सीड्स में विटामिन-E, एंटीऑक्सीडेंट्स और हेल्दी फैट्स मौजूद होते हैं, जो स्किन को अंदर से निखारते हैं. इस खबर में हम आपको स्किन के लिए सूरजमुखी के बीज के फायदे बताएंगे...

 

स्किन में लाते हैं नेचुरल ग्लो
सनफ्लावर सीड्स विटामिन E का अच्छा स्रोत होता है. यह स्किन को पोषण देने के साथ-साथ उन्हें चमकदार भी बनाता है. विटामिन E स्किन को रूखापन, डलनेस और प्रदूषण के असर से बचाने में मदद करता है. ऐसे में रोजाना इसके सेवन से स्किन हेल्दी दिखने लगती है और चेहरा नेचुरल तरीके से ग्लो करने लगता है. आप इन्हें सलाद, स्मूदी या हल्का भूनकर भी डाइट के रूप में खा सकते हैं.

पिंपल्स और दाग-धब्बों के लिए
सनफ्लावर सीड्स में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स स्किन को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाते हैं. इसके साथ-साथ इनमें जिंक पाया जाता है, जो स्किन की सफाई और बैलेंस बनाए रखने में मददगार होता है. इसके रोजाना सेवन से पिपंल्स की समस्या धीरे-धीरे कम हो सकती है और दाग-धब्बे हल्के पड़ने लगते हैं. ये सीड्स हेल्दी स्किन के लिए नेचुरल सोपर्ट का काम करती है. 

 

एंटी एजिंग 
अगर समय से पहले झुर्रियां और फाइन लाइन्स से बचना चाहते हैं, तो सनफ्लावर सीड्स आपकी मदद कर सकता है. इसमें हेल्दी फैट्स और विटामिन E पाए जाते हैं, जो स्किन की नमी बनाए रखते हैं और स्किन को सॉफ्ट व स्मूद बनाते हैं. इसके सेवन से स्किन लंबे समय तक यंग और फ्रेश दिखती है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

Reetika Singh

sunflower seeds for skin, benefits of sunflower seeds for glowing skin

