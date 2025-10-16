Advertisement
सिर्फ धूप लेने से पूरी नहीं होगी विटामिन डी की कमी! इन 3 जरूरी बातों का रखना होगा ख्याल

Vitamin D Deficiency: अक्सर लोग ये मानते हैं कि शरीर में विटामिन डी की कमी को धूप लेने से पूरा किया जा सकता है. लेकिन ऐसा नहीं है, आपको बता दें, इसके लिए केवल धूप लेना काफी नहीं है. इस खबर में हम आपको इस बारे में डीटेल में बताएंगे. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Oct 16, 2025, 11:39 AM IST
Vitamin D Absorption: हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स की जरूरत होती है. उन में से एक बेहद जरूरी विटामिन है, विटामिन डी. यह हड्डियों को मजूबत बनाता है, इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है और थकान, कमजोरी जैसी कई समस्याओं से बचाता है. लेकिन कई बार शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है. हालांकि बहुत से लोग ये मानते हैं कि सिर्फ धूप में बैठने से शरीर को विटामिन डी मिल जाता है, लेकिन सच तो ये है कि विटामिन डी के लिए केवल धूप लेना काफी नहीं होता. ऐसे में इस खबर में हम आपको वो 4 जरूरी बातें बताएंगे, जिसकी मदद से विटामिन d की कमी को दूर कर सकते हैं. 

 

सही समय पर सरी तरीके से धूप लें
धूप से विाटमिन D मिलता है, लेकिन किसी भी समय की धूप से नहीं मिलता. धूप से विटामिन D पाने के लिए एक दम सुबह की धूप लेना बेस्ट होता है. इस दौरान सूरज की किरणें शरीर में विटामिन D बनाने में मदद करती हैं. ऐसे में कोशिश करें कि धूप सीधे आपके चेहरे, हाथों और पैरों की स्किन पर पड़े. बहुत ज्यादा कपड़े पहनकर या शीशे के पीछे बैठकर धूप लेने का कोई  खास फायदा नहीं होता है. 

खाने से लें विटामिन D
अगर शरीर में विटामिन D की कमी हो रही है, तो केवल धूप लेना काफी नहीं है. धूप के साथ-साथ खाने से भी विटामिन D लेना जरूरी है. ऐसे में अपने खाने में अंडे की जर्दी, छली, दूध, दही, चीज और मशरूम को शामिल करें. 

 

विटामिन D सप्लीमेंट्स
अगर शरीर में विटामिन D की कमी ज्यादा है. धूप और डाइट से भी इसकी कमी पूरी नहीं हो रही, तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए. इसके लिए आप डॉक्टर की सलाह से विटामिन D के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं. ये टैबलेट, कैप्सूल या सिरप के रूप में आते हैं. लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के इसे बिल्कुल न लें. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

