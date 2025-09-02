दिल ठीक करे और हड्डी भी, दर्द से दिलाए मुक्ति भी, खाएं ऐसा बीज जो शिखर पर ले जाए सेहत
दिल ठीक करे और हड्डी भी, दर्द से दिलाए मुक्ति भी, खाएं ऐसा बीज जो शिखर पर ले जाए सेहत

Surajmukhi Ke Beej Ke Fayde: सूरजमुखी के बीच किसी सुपरफूड से कम नहीं होते, ये शरीर को एक या दो नहीं, ढेरों तरीके से फायदे पहुंचाते हैं. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 02, 2025, 02:06 PM IST
दिल ठीक करे और हड्डी भी, दर्द से दिलाए मुक्ति भी, खाएं ऐसा बीज जो शिखर पर ले जाए सेहत

Sunflower Seeds: सूरजमुखी के बीज सेहत के लिए किसी नेमत से कम नहीं है. इन्हें डाइट में शामिल करना बेहद जरूरी है. ये दिखने में भले ही छोटे हों, लेकिन इनके अंदर ताकत का खजाना छिपा होता है. इन बीजों को आमतौर पर लोग नजरअंदाज कर देते हैं. अमेरिकन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, सूरजमुखी के बीजों में प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी फैट्स, विटामिंस और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. इसके अलावा ये बीज कई गंभीर बीमारियों को रोकने में मदद करते हैं.

दिल की सेहत के लिए अच्छा
नन्हे-नन्हे बीज दिल की सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं. आजकल हार्ट अटैक और हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं आम हो गई हैं. सूरजमुखी के बीजों में पाया जाने वाला ओमेगा-6 फैटी एसिड और विटामिन ई दिल की धड़कन को सही रखने में मदद करता है. ये कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है और धमनियों में खून के थक्के नहीं जमने देता. इसके अलावा, इनमें मौजूद मैग्नीशियम दिल की मांसपेशियों को मजबूती देता है.

डायबिटीज में फायदेमंद
ये डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद है. सूरजमुखी के बीजों में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो खून में शुगर के लेवल को बैलेंस रखने में मदद करता है. ये बीज शरीर में इंसुलिन को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करते हैं, जिससे टाइप-2 डायबिटीज पर काबू पाया जा सकता है. कुछ रिसर्च तो यहां तक कहती हैं कि सूरजमुखी के बीजों का अर्क ब्लड शुगर को उतना ही कम कर सकता है जितना कोई दवा.

दर्द से राहत
जिन लोगों को अक्सर सूजन या दर्द की समस्या होती है, उनके लिए भी सूरजमुखी के बीज रामबाण साबित हो सकते हैं. इनमें कुदरती तौर से एंटी-इंफ्लेमेटरी तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर की अंदरूनी सूजन को कम करते हैं. बीजों से बने तेल को त्वचा पर लगाने से भी सूजन और जलन से राहत मिलती है.

वेट लॉस सीड
वजन घटाने में भी सूरजमुखी के बीज आपकी मदद कर सकते हैं. इनमें मौजूद हेल्दी फैट्स और फाइबर पेट को देर तक भरा हुआ महसूस कराते हैं, जिससे आप बार-बार खाने से बच जाते हैं. मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं, जिससे शरीर की चर्बी तेजी से घटने लगती है.

ब्यूटी के लिए बेस्ट
स्किन और बालों की खूबसूरती बढ़ाने में भी सूरजमुखी के बीज काफी अहम रोल अदा करते हैं. इन बीजों में पाया जाने वाला विटामिन ई त्वचा को चमकदार बनाता है, झुर्रियों को कम करता है और धूप से होने वाले नुकसान से भी बचाता है. बालों की मजबूती और चमक के लिए भी यह बहुत असरदार है.

स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी
इसके अलावा, सूरजमुखी के बीजों में ऐसे तत्व भी होते हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं. जब इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, तो शरीर खुद ही कई बीमारियों से लड़ने लगता है. खासकर बदलते मौसम में, जब सर्दी-खांसी, फ्लू जैसी समस्याएं होती हैं, तब यह बीज शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं.

हड्डियों की मजबूती
सूरजमुखी के बीजों में कैल्शियम, आयरन, जिंक, फॉस्फोरस, पोटैशियम और सेलेनियम जैसे तत्व भी पाए जाते हैं, जो हड्डियों, खून और मांसपेशियों के लिए बेहद जरूरी हैं. ये बीज थकान कम करने, नींद बेहतर करने और दिमाग को भी तेज करने में मदद करते हैं.

(इनपुट-आईएएनएस)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

;