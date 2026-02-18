Advertisement
सेहत और सुंदरता का वरदान है 'गंधराज', स्ट्रेस से लेकर स्किन तक के लिए है फायदेमंद

Gandharaj Flower Benefits: सजावट और खुशबू के साथ गंधराज अपने औषधीय गुणों के कारण आज घरों की पहली पसंद बना गया है. ये खुशबू फैलाने के साथ-साथ सेहत से जुड़ी छोटी-मोटी समस्याओं को दूर करने में बेहद फायदेमंद है.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Feb 19, 2026, 01:31 AM IST
सेहत और सुंदरता का वरदान है 'गंधराज', स्ट्रेस से लेकर स्किन तक के लिए है फायदेमंद

Gandharaj Flower Benefits: आमतौर पर घर को सजाने के लिए ऐसे पौधों को लगाया जाता है, जिनकी देखभाल करना आसान हो और फूल भी बहुत ज्यादा लगें. घरों में खुशबू के लिए सफेद चमेली या मोगरा के पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन इन दिनों गंधराज के पौधे की डिमांड बहुत बढ़ गई है और इसके पीछे का मुख्य कारण है फूल की खुशबू और औषधीय गुण. गंधराज वातावरण को महकाने के साथ गुणों से भरपूर है, जो छोटी-छोटी परेशानियों से चुटकियों में राहत देता है.

त्रिदोष नाशक गंधराज
गंधराज दिखने में गुलाब के फूल की तरह होता है और बहुत छोटा और घना पौधा होता है, जिसे आसानी से घर में लगाया जा रहा है. गंधराज को आयुर्वेद में तीनों दोषों को संतुलित करने वाला माना जाता है. कहा जाता है कि गंधराज के फूल वात, कफ और पित्त को संतुलित करने में मदद करते हैं और शरीर को निरोगी बनाए रखने में मदद करते हैं. आज हम इस गुलाब की तरह दिखने वाले फूल के फायदे बताने वाले हैं. गंधराज एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है और यही कारण है कि त्वचा संबंधी परेशानियों से निजात पाने के लिए उनके फूल का इस्तेमाल काफी समय से होता आ रहा है.

त्वचा और मानसिक स्वास्थ्य
अगर चेहरे और शरीर पर घाव या मुहांसे हो गए हैं तो इसके फूलों के अर्क का सेवन करने से त्वचा के संक्रमण, कील-मुंहासे और घाव ठीक हो जाते हैं. गंधराज माइग्रेन के दर्द को कम करने में भी मदद करता है और मानसिक तनाव को भी कम करता है. गंधराज का तेल आसानी से बाजार में मिल जाता है, जो तेज सिर दर्द में राहत और मानसिक और शारीरिक तनाव को कम करने का काम करता है. गंधराज मन के लिए एक थेरेपी की तरह काम करता है और हार्मोन को संतुलित कर अच्छी नींद में सहायक है.

पाचन में गंधराज के लाभ
गंधराज के फूल में पाचन से संबंधी रोगों को ठीक करने की क्षमता भी होती है. इसके फूल और पत्तियों का इस्तेमाल सदियों से कब्ज, पेट संबंधी विकार और आंतों को संक्रमित होने से बचाने में किया जाता है. हालांकि सेवन से पहले एक बार चिकित्सक की सलाह जरूर लें. इसके साथ ही ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि गर्भवती महिलाओं और बच्चों को इसके सेवन से परहेज करना चाहिए और चिकित्सक की सलाह के बाद ही सेवन करना चाहिए.
--आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

Gandharaj Flower

