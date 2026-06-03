देश में 2015 के बाद डायबिटीज के मामलों में कितना बदलाव आया? इस हेल्थ सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा

नए हेल्थ सर्वे के अनुसार, 2015 के बाद भारत में डायबिटीज के मामलों में ग्रोथ दर्ज की गई है. शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों में भी मरीजों की संख्या बढ़ी है. विशेषज्ञों का मानना है कि बदलती जीवनशैली, असंतुलित खानपान, मोटापा और शारीरिक गतिविधियों में कमी इसके प्रमुख कारण हैं.
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 29 मई को जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6 (NFHS-6) की रिपोर्ट में देश में डायबिटीज, मोटापा और हाई ब्लड प्रेशर के मामलों में तेजी से ग्रोथ दर्ज की गई है. सर्वे के अनुसार, भारत में जीवनशैली से जुड़ी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं, ये आने वाले समय में स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बन सकती हैं.
वर्ष 2023-24 के दौरान 715 जिलों के करीब 6.79 लाख परिवारों पर किए गए इस सर्वे को देश के स्वास्थ्य की सबसे व्यापक रिपोर्टों में से एक माना जाता है. रिपोर्ट के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में डायबिटीज के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है.
महिलाओं में डायबिटीज की दर NFHS-5 (2019-21) के 13.5 प्रतिशत से बढ़कर NFHS-6 में 17.8 प्रतिशत हो गई है. वहीं पुरुषों में यह आंकड़ा 15.6 प्रतिशत से बढ़कर 20.9 प्रतिशत तक पहुंच गया है. इसका मतलब है कि देश में हर पांच में से एक से अधिक पुरुष डायबिटीज या उच्च रक्त शर्करा (ब्लड शुगर) की समस्या से जूझ रहा है.
डायबिटीज के बढ़ते मामलों के साथ-साथ मोटापे में भी तेजी से ग्रोथ दर्ज की गई है, इसे टाइप-2 डायबिटीज का प्रमुख कारण माना जाता है. सर्वे के मुताबिक, 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं में मोटापे की दर 24 प्रतिशत से बढ़कर 30.7 प्रतिशत हो गई है. वहीं पुरुषों में यह आंकड़ा 22.9 प्रतिशत से बढ़कर 27.3 प्रतिशत तक पहुंच गया है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि NFHS-5 और NFHS-6 के बीच मोटापे में हुई बढ़ोतरी, पिछले दो सर्वेक्षणों के बीच दर्ज ग्रोथ से अधिक है, ये इस समस्या के तेजी से फैलने का संकेत देती है.
हाई ब्लड प्रेशर के मामलों में भी वृद्धि देखने को मिली है. सर्वेक्षण के अनुसार, लगभग 15 प्रतिशत महिलाओं और 16 प्रतिशत पुरुषों में हल्के से मध्यम स्तर का हाई ब्लड प्रेशर पाया गया. मोटापा, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये हृदय रोग, स्ट्रोक, किडनी संबंधी बीमारियों तथा अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ाते हैं.विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, शरीर का बढ़ता वजन टाइप-2 डायबिटीज के सबसे बड़े जोखिम कारकों में से एक है.
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