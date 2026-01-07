Advertisement
trendingNow13067041
Hindi Newsलाइफस्टाइलइम्यूनिटी से लेकर आंखों की रोशनी तक, शकरकंद खाने से शरीर को मिलते हैं ये फायदे!

इम्यूनिटी से लेकर आंखों की रोशनी तक, शकरकंद खाने से शरीर को मिलते हैं ये फायदे!

सर्दियों के मौसम में लोग गरम-गरम शकरकंद का खाते हैं. शकरकंद ना केवल स्वाद बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा माना जाता है. आइए जानते हैं शकरकंद खाने के फायदे. 

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Jan 07, 2026, 09:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इम्यूनिटी से लेकर आंखों की रोशनी तक, शकरकंद खाने से शरीर को मिलते हैं ये फायदे!

सर्दियों का मौसम आते ही बाजारों में एक चीज खास तौर पर नजर आने लगती है, वो है भुना हुआ गरमा-गरम शकरकंद. ठंडी हवा में हाथों में शकरकंद पकड़े उसका स्वाद लेना अपने आप में एक अलग ही मजा देता है. लेकिन, स्वाद के साथ-साथ शकरकंद सेहत के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है. यही वजह है कि इसे सर्दियों में सेहत की सबसे मीठी ढाल कहा जाता है.

शकरकंद खान से मिलती है एनर्जी
शकरकंद देखने में भले ही आलू जैसा लगे, लेकिन दोनों में जमीन-आसमान का फर्क है. शकरकंद पोषण से भरपूर होता है और हजारों सालों से इंसानों की थाली का हिस्सा रहा है. खासकर उपवास के दिनों में शकरकंद इसलिए खाया जाता है क्योंकि यह जल्दी ऊर्जा देता है और पेट को भारी भी नहीं करता.

आंखों की रोशनी होती है तेज 
सबसे पहले बात करते हैं आंखों की सेहत की. शकरकंद में भरपूर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, जो आंखों की रोशनी के लिए बहुत जरूरी है. सर्दियों में जब आंखों में जलन या सूखापन महसूस होता है, तब शकरकंद आंखों को अंदर से पोषण देता है. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, सभी के लिए यह बेहद फायदेमंद है.

Add Zee News as a Preferred Source

इम्यूनिटी होती है बूस्ट 
इम्यूनिटी बढ़ाने में भी शकरकंद का कोई जवाब नहीं. इसमें मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं. सर्दियों में सर्दी-खांसी और वायरल इंफेक्शन से बचाव के लिए शकरकंद एक बढ़िया प्राकृतिक उपाय है. यही नहीं, यह शरीर को अंदर से गर्माहट भी देता है.

कब्ज की समस्या से मिलती है राहत 
शकरकंद फाइबर से भरपूर होता है. यह पाचन को बेहतर बनाता है और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है. जो लोग वजन कंट्रोल में रखना चाहते हैं, उनके लिए भी शकरकंद अच्छा विकल्प है, क्योंकि यह पेट को देर तक भरा रखता है और बार-बार भूख नहीं लगने देता.

डायबिटीज मरीज सीमित मात्रा में करें सेवन 
डायबिटीज के मरीज भी शकरकंद को सीमित मात्रा में खा सकते हैं. इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सफेद आलू से कम होता है, जिससे ब्लड शुगर तेजी से नहीं बढ़ती. बस ध्यान रहे कि इसे उबालकर या भूनकर ही खाएं और ज्यादा तेल या चीनी से बचें.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

प्रेग्नेंसी में कम हो गया है हीमोग्लोबिन? डाइट में शामिल करें ये फूड्स!

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

healthlifestyle

Trending news

इस राज्य में गिराई जाएंगी अवैध मस्जिद-दरगाह! मुख्यमंत्री ने कर दिया ऐलान
Arunanchal Pradesh
इस राज्य में गिराई जाएंगी अवैध मस्जिद-दरगाह! मुख्यमंत्री ने कर दिया ऐलान
'मोहन बैंगन...', जब पीसी के दौरान फिसली केंद्रीय मंत्री की जुबान; TMC ने बोला हमला
Mamata Banerjee
'मोहन बैंगन...', जब पीसी के दौरान फिसली केंद्रीय मंत्री की जुबान; TMC ने बोला हमला
भारतीय छात्र ध्यान दें, US में स्टूडेंट वीजा नियम तोड़े तो पड़ जाएंगे लेने के देने
US visa
भारतीय छात्र ध्यान दें, US में स्टूडेंट वीजा नियम तोड़े तो पड़ जाएंगे लेने के देने
पूरी दुनिया में मची हलचल, अचानक क्यों नेतन्याहू ने मिलाया PM मोदी को फोन?
World News
पूरी दुनिया में मची हलचल, अचानक क्यों नेतन्याहू ने मिलाया PM मोदी को फोन?
'बेरोजगारी दर इतनी बढ़ गई है कि...', महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली ब्लास्ट पर ये क्या कह
Mehbooba Mufti
'बेरोजगारी दर इतनी बढ़ गई है कि...', महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली ब्लास्ट पर ये क्या कह
'ये तो हैरान वाली बात...', महुआ के बाद ओवैसी भी शरजील और खालिद के समर्थन में उतरे
Asaduddin Owaisi
'ये तो हैरान वाली बात...', महुआ के बाद ओवैसी भी शरजील और खालिद के समर्थन में उतरे
घाटी में साइबर धोखाधड़ी से आतंकियों को मिल रही फंडिंग, CIK ने 22 जगहों पर मारा छापा
Kashmir news
घाटी में साइबर धोखाधड़ी से आतंकियों को मिल रही फंडिंग, CIK ने 22 जगहों पर मारा छापा
BJP की B नहीं अब A टीम बनी AIMIM, महाराष्ट्र की सियासत में कैसे आया 360 डिग्री टर्न
Maharashtra politics
BJP की B नहीं अब A टीम बनी AIMIM, महाराष्ट्र की सियासत में कैसे आया 360 डिग्री टर्न
'पुलिस ने पीटा, फाड़े कपड़े', BJP महिला कार्यकर्ता से मारपीट पर क्या बोला परिवार?
Karnataka Goverment
'पुलिस ने पीटा, फाड़े कपड़े', BJP महिला कार्यकर्ता से मारपीट पर क्या बोला परिवार?
कांग्रेस या AIMIM के साथ बीजेपी का गठबंधन मंजूर नहीं, बोले- देवेंद्र फडणवीस
Devendra Fadnavis Warning
कांग्रेस या AIMIM के साथ बीजेपी का गठबंधन मंजूर नहीं, बोले- देवेंद्र फडणवीस