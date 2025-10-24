Advertisement
कब्ज से लेकर हार्ट तक, शरीर के इन अंगों को हेल्थी रखता है शकरकंद; जानें इसे फायदे!

सर्दियों में मिलने वाली शकरकंद सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. रोजाना शकरकंद का सेवन करना सेहत के लिए अच्छा होता है. शकरकंद का सेवन करने सेहत को कई फायदे मिलते हैं. 

 

Written By  IANS|Edited By: Shilpa|Last Updated: Oct 24, 2025, 03:47 PM IST
सर्दियां आते ही ठेले पर भुनी हुई शकरकंद की खुशबू हर किसी को अपनी तरफ खींचने लगती है. मीठी शकरकंद न सिर्फ स्वाद में लाजवाब होती है, बल्कि सेहत का खजाना भी मानी जाती है.आयुर्वेद के अनुसार, शकरकंद को पृथ्वी और जल तत्व से बना आहार कहा गया है, यानी यह शरीर को ताकत देती है, पेट को शांत रखती है और सर्दी के मौसम में शरीर को गर्म रखती है. वहीं, विज्ञान भी शकरकंद को सेहत के लिए फायदेमंद मानता है. इसमें कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ाते हैं, दिल को स्वस्थ रखते हैं और पाचन को मजबूत बनाते हैं.

शकरकंद के पोषक तत्व 
शकरकंद में विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम, पोटैशियम समेत कई फाइबर होते हैं. आयुर्वेद कहता है कि यह वात और कफ दोष को संतुलित करती है. यह जोड़ों के दर्द, कब्ज और सर्दी-जुकाम जैसी परेशानियों को कम करने में मदद करता है. वहीं विज्ञान बताता है कि इसमें मौजूद बीटा-कैरोटीन आंखों की रोशनी के लिए काफी अच्छा होता है. अगर इसे नियमित रूप से खाया जाए तो यह त्वचा को निखारता है, बालों को मजबूत बनाता है और थकान को भी कम करता है.

इम्यूनिटी बढ़ती है
जब हम रोज के खाने में शकरकंद शामिल करते हैं, तो सबसे पहले हमारी इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है. इसमें मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर के अंदर की गंदगी और खराब तत्वों को बाहर निकालते हैं. यही वजह है कि जो लोग नियमित रूप से शकरकंद खाते हैं, उन्हें बार-बार सर्दी-जुकाम या संक्रमण नहीं होता. आयुर्वेद भी मानता है कि यह शरीर में ओज यानी ऊर्जा और रोग-प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है.

कब्ज की समस्या से राहत 
अगर किसी को पेट से जुड़ी दिक्कत है, जैसे कब्ज या गैस, तो शकरकंद उनके लिए भी फायदेमंद है. इसमें मौजूद फाइबर आंतों की सफाई करता है और पाचन को ठीक रखता है. बच्चे-बुजुर्ग दोनों इसे आसानी से पचा सकते हैं, क्योंकि यह हल्की और नरम होती है.वजन कम करने वालों के लिए शकरकंद किसी वरदान से कम नहीं है. इसमें फाइबर ज्यादा और कैलोरी कम होती है, जिससे पेट जल्दी भर जाता है और बार-बार कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ती. यह ब्लड शुगर को भी नियंत्रित रखती है, क्योंकि इसमें पाया जाने वाला स्टार्च धीरे-धीरे पचता है. इस वजह से यह डायबिटीज के मरीजों के लिए भी एक अच्छा विकल्प है.

हार्ट हेल्थ के लिए फायदेमंद 
दिल के लिए भी शकरकंद काफी अच्छी मानी जाती है. इसमें मौजूद पोटैशियम रक्तचाप को संतुलित रखता है और खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है. अगर आप रोज थोड़ी-सी शकरकंद खाते हैं, तो यह आपके दिल की मांसपेशियों को मजबूत बनाती है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करती है. आयुर्वेद में भी कहा गया है कि यह हृदय को ताकत देने वाला आहार है. त्वचा और बालों के लिए भी यह नेचुलर बूस्टर की तरह काम करती है. इसमें मौजूद विटामिन ए और विटामिन सी त्वचा को चमकदार बनाते हैं और झुर्रियों को दूर रखते हैं. बालों की जड़ें भी इससे मजबूत होती हैं क्योंकि यह सिर की त्वचा तक पोषण पहुंचाती है.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

IANS

