स्विमिंग पूल में नहाने पहले इन बातों का रखें ध्यान, स्किन नहीं होगी खराब

स्विमिंग पूल में क्लोरीन पाया जाता है जो कि स्किन के लिए हानिकारक होता है. जो कि स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है. स्वीमिंग पूल में जाने से पहले और बाद में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए.
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गर्मियों के मौसम में लोग स्विमिंग पूल में जाकर स्विमिंग करते हैं. स्विमिंग पूरे शरीर के लिए बेस्ट एक्सरसाइज मानी जाती है. पूल में नहाने से फ्रेश फील होता है. वजन कम करने के लिए स्विमिंग बेस्ट वर्कआउट माना जाता है. पूल के पानी में टैनिंग और इंफेक्शन की समस्या हो जाती है. स्विमिंग पूल के पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है जो स्किन को नुकसान पहुंचा सकती है. इससे बचने के लिए आप इन बातों का ध्यान रख सकते हैं.
स्विमिंग में जाने से पहले और बाद में मॉइश्चराइजर लगाना चाहिए. आप स्किन टाइप के अनुसार चेहरे पर मॉइश्चराइजर लगाएं. स्विमिंग पूर के पानी में मौजूद क्लोरीन पाया जाता है जिससे स्किन की देखभाल के लिए ग्लिसरीन, पेट्रोलियम जेली लगा सकते हैं.
स्विमिंग पूल में जाने से पहले सनस्क्रीन लगाएं. ऐसे में स्विमिंग पूल में जाने से पहले वॉटरप्रूफ सनस्क्रीन लगाएं. इससे क्लोरीन का सीधा असर स्किन पर नहीं पड़ता है.
आंखों के नीचे सनस्क्रीन लगाएं. इसके बाद स्विमिंग ग्लासेस जरूर लगाएं. स्विमिंग के दौरान स्किन के साथ-साथ बालों पर असर दिखता है. इसलिए स्विमिंग कैप लगाएं. स्विमिंग करने के तुरंत बाद शावर लें. ताकि क्लोरीन शरीर से निकल जाए.
स्किन का पीएच लेवल बैलेंस बनाने के लिए विटामिन सी का सेवन करना चाहिए. क्योंकि स्विमिंग के दौरान स्किन का पीएच लेवल गड़बड़ हो सकता है. ऐसे में विटामिन सी फूड्स का सेवन करें.
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