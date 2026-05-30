स्विमिंग पूल में नहाने पहले इन बातों का रखें ध्यान, स्किन नहीं होगी खराब

गर्मियों के मौसम में लोग स्विमिंग पूल में जाकर स्विमिंग करते हैं. स्विमिंग पूरे शरीर के लिए बेस्ट एक्सरसाइज मानी जाती है. पूल में नहाने से फ्रेश फील होता है. वजन कम करने के लिए स्विमिंग बेस्ट वर्कआउट माना जाता है. पूल के पानी में टैनिंग और इंफेक्शन की समस्या हो जाती है. स्विमिंग पूल के पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है जो स्किन को नुकसान पहुंचा सकती है. इससे बचने के लिए आप इन बातों का ध्यान रख सकते हैं.

मॉइश्चराइजिंग

स्विमिंग में जाने से पहले और बाद में मॉइश्चराइजर लगाना चाहिए. आप स्किन टाइप के अनुसार चेहरे पर मॉइश्चराइजर लगाएं. स्विमिंग पूर के पानी में मौजूद क्लोरीन पाया जाता है जिससे स्किन की देखभाल के लिए ग्लिसरीन, पेट्रोलियम जेली लगा सकते हैं.

वॉटरप्रूफ सनस्क्रीन लगाएं

स्विमिंग पूल में जाने से पहले सनस्क्रीन लगाएं. ऐसे में स्विमिंग पूल में जाने से पहले वॉटरप्रूफ सनस्क्रीन लगाएं. इससे क्लोरीन का सीधा असर स्किन पर नहीं पड़ता है.

Add Zee News as a Preferred Source

स्विमिंग कैप और ग्लासेस का इस्तेमाल

आंखों के नीचे सनस्क्रीन लगाएं. इसके बाद स्विमिंग ग्लासेस जरूर लगाएं. स्विमिंग के दौरान स्किन के साथ-साथ बालों पर असर दिखता है. इसलिए स्विमिंग कैप लगाएं. स्विमिंग करने के तुरंत बाद शावर लें. ताकि क्लोरीन शरीर से निकल जाए.

विटामिन सी का सेवन

स्किन का पीएच लेवल बैलेंस बनाने के लिए विटामिन सी का सेवन करना चाहिए. क्योंकि स्विमिंग के दौरान स्किन का पीएच लेवल गड़बड़ हो सकता है. ऐसे में विटामिन सी फूड्स का सेवन करें.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.