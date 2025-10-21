Advertisement
trendingNow12970476
Hindi Newsलाइफस्टाइल

कंप्यूटर पर काम करने से हो सकता है 'फ्रोजन शोल्डर', जानें इसके लक्षण!

आज के समय में अधिकतर लोग लंबे समय तक कंप्यूटर पर काम करते हैं. लंबे समय तक कंप्यूटर में काम करने से गर्दन और कंधे से जुड़ी समस्या बढ़ जाती है. 

 

Written By  IANS|Edited By: Shilpa|Last Updated: Oct 21, 2025, 11:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कंप्यूटर पर काम करने से हो सकता है 'फ्रोजन शोल्डर', जानें इसके लक्षण!

आज की जीवनशैली ऐसी है कि सारा काम या तो कंप्यूटर पर होता है या फोन के जरिए. इससे युवाओं में गर्दन और कंधे से जुड़ी समस्याएं बढ़ जाती हैं. कई बार एक्सरसाइज या मालिश से काम चल जाता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है और करवट लेने और हाथों को हिलाने तक में परेशानी होती है. इस स्थिति को फ्रोजन शोल्डर कहते हैं. आयुर्वेद में भी अवबाहुक शूल कहा गया है.

वात दोष 
आयुर्वेद में अवबाहुक शूल को वात दोष और कफ दोष से जोड़ा गया है. जब शरीर में वात दोष और कफ दोष असंतुलित हो जाते हैं, तो मांसपेशियां और हड्डियों के जोड़ कमजोर होने लगते हैं और उनपर वसा का जमाव होने लगता है. इस स्थिति में जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में जकड़न, कंधे से लेकर गर्दन में खिंचाव और ज्यादा खराब स्थिति में गर्दन का न मोड़ पाना शामिल है. अवबाहुक शूल के होने के कई कारण हैं, जैसे ज्यादा तला-भूना खाना, कम पानी पीना, ज्यादा मेहनत या भार उठाने वाला काम करना, ज्यादा समय तक एक ही स्थिति में बैठे रहना, या ज्यादा समय तक पानी में रहना.

मालिश करने से मिलेगी राहत 
आयुर्वेद में अवबाहुक शूल से निजात पाने के कई तरीके बताए गए हैं. सबसे पहले बात करते हैं तेल और मालिश के जरिए दर्द से राहत पाने की. तिल का तेल, दशमूल तेल या बालाश्वगंधा तेल से खिंचाव होने वाले हिस्से पर मालिश कर सकते हैं. रोजाना सुबह 10 मिनट और शाम को 10 मिनट तक मालिश करें. इससे मांसपेशियों में रक्त संचार बढ़ेगा और दर्द और जकड़न में राहत मिलेगी. इसके अलावा पट्टी स्वेदन कर सकते हैं. इसके लिए गर्म पट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं और भाप लगाकर तवे की सहायता से सेक सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

घरेलू उपाय 
कुछ औषधियों और घरेलू चीजों का सेवन कर भी राहत पाई जा सकती है, जैसे हल्दी वाला दूध, जो मांसपेशियों की जकड़न कम करेगा और दर्द से राहत मिलेगी. इसके अलावा गिलोय का रस भी फायदेमंद होता है. सुबह खाली पेट गिलोय का रस पीने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और हड्डियां भी मजबूत होंगी. अश्वगंधा और योगराज गुग्गुल का चूर्ण भी ले सकते हैं. रात को सोते समय दोनों चूर्ण को अलग-अलग लिया जा सकता है, ये दर्द और सूजन में आराम देता है. इसके साथ ही गर्म पानी से नहाने से भी आराम मिलेगा.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

इसे भी पढ़ें: छठ पूजा पर पैरों में लगाएं महावर, देखें आलता के लेटेस्ट डिजाइन

About the Author
author img
IANS

TAGS

health tipslifestyle

Trending news

सवाल करें तो हम हिंदू विरोधी, कमियां सिर्फ इंडिया...' कांग्रेस ने BJP पर साधा निशाना
Bihar elections
सवाल करें तो हम हिंदू विरोधी, कमियां सिर्फ इंडिया...' कांग्रेस ने BJP पर साधा निशाना
21 अक्टूबर नहीं होता, तो 15 अगस्त भी नहीं होता.. नेताजी के पोते ने क्यों कही ये बात?
Subhash chandra bose
21 अक्टूबर नहीं होता, तो 15 अगस्त भी नहीं होता.. नेताजी के पोते ने क्यों कही ये बात?
कश्मीरी पंडितों ने सूर्य मंदिर में मनाई दिवाली, जानिए क्यों खास है मार्तंड मंदिर ?
Jammu and Kashmir
कश्मीरी पंडितों ने सूर्य मंदिर में मनाई दिवाली, जानिए क्यों खास है मार्तंड मंदिर ?
'जाकर जयशंकर से पूछिए...', रूसी तेल और ट्रंप की धमकी पर बोले कांग्रेस नेता
Manishankar aiyer
'जाकर जयशंकर से पूछिए...', रूसी तेल और ट्रंप की धमकी पर बोले कांग्रेस नेता
CM मान ने DIG भुल्लर को किया निलंबित, दोहराई भ्रष्टाचार के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' नीति
DIG HS Bhullar
CM मान ने DIG भुल्लर को किया निलंबित, दोहराई भ्रष्टाचार के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' नीति
अधर में लटका कर्नाटक का 'विकास' तो CM सिद्धारमैया हुए केंद्र सरकार से नाराज
karnatka CM
अधर में लटका कर्नाटक का 'विकास' तो CM सिद्धारमैया हुए केंद्र सरकार से नाराज
भारत में छिपी है 'आग'! क्या आप जानते हैं देश का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी कहां है?
Active volcano in India
भारत में छिपी है 'आग'! क्या आप जानते हैं देश का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी कहां है?
'जांच की आड़ में भाविश अग्रवाल को परेशान ना करे पुलिस', कर्नाटक HC का आदेश
Ola Engineer Death
'जांच की आड़ में भाविश अग्रवाल को परेशान ना करे पुलिस', कर्नाटक HC का आदेश
दिल्ली में बड़ा हादसा, राष्ट्रपति भवन परिसर में लगी आग, दमकल विभाग ने किया काबू
Rastrapati Bhavan
दिल्ली में बड़ा हादसा, राष्ट्रपति भवन परिसर में लगी आग, दमकल विभाग ने किया काबू
सबरीमाला सोना चोरी मामले में बड़ी साजिश के सबूत, SIT को मिले जांच के आदेश
Sabrimala Temple
सबरीमाला सोना चोरी मामले में बड़ी साजिश के सबूत, SIT को मिले जांच के आदेश