सुबह-सुबह दिखते हैं आंतों के कैंसर के लक्षण, बाथरूम में दिखे संकेतों की ना करें अनदेखी

दुनियाभर में हर साल लाखों लोग कोलन कैंसर से अपनी जान गवा रहे हैं. कोलन कैंसर के शुरुआती लक्षण को अक्सर लोग पेट से जुड़ी छोटी-मोटी समस्या को समझ नजरअंदाज कर देते हैं. ऐसे में कोलन कैंसर के बारे में बहुत ही देर बाद पता चलता है. सुबह-सुबह कोलन कैंसर के शुरुआती लक्षण नजर आते हैं, इन लक्षण की पहचान कर कोलन कैंसर की समस्या से बचा जा सकता है.

कोलन कैंसर का कारण

पाचन तंत्र का आखिरी हिस्सा जिसे बड़ी आंत यानी कोलन कहते हैं. कोलन कैंसर एक गंभीर समस्या है. कोलन कैंसर अनहेल्दी लाइफस्टाइल, बहुत ज्यादा ऑयली और मसालेदार वाला भोजन खाने से भी कोलन कैंसर हो सकता है. इसके अलावा रेड मीट का सेवन करने से भी आंतों को नुकसान हो सकता है.

मल से खून आना

सुबह-सुबह बाथरूम के दौरान मल त्याग के दौरान खून आना भी कोलन कैंसर का कारण हो सकता है. मल त्याग के दौरान खून आने की समस्या को नजरअंदाज ना करें. पेट ठीक साफ ना होना कोलन कैंसर का संकेत हो सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

पेट में दर्द

सुबह-सुबह पेट दर्द की समस्या होना भी कोलन कैंसर का संकेत हो सकता है. सुबह-सुबह पेट में मरोड़ें उठना कोलन कैंसर का बड़ा संकेत हो सकता है. सुबह के समय पेट में दर्द के साथ मरोड़ें की समस्या होने पर इसे नजरअंदाज ना करें. जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएं.

कब्ज की समस्या

खराब डाइट और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से अक्सर कब्ज की समस्या से परेशान रहते हैं. अगर आप लंबे समय से कब्ज की समस्या परेशान हैं तो इसे हल्के में ना लें. बार-बार कब्ज की दिक्कत होना आंत में कैंसर का संकेत हो सकता है. ऐसे में कब्ज की समस्या को नजरअंदाज ना करें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

ट्रैवल के दौरान क्या लंबे समय तक रोकते हैं पेशाब, किडनी पर पड़ सकता है बुरा असर!