आंखों और होंठों पर दिखने लगे ये बदलाव तो हो जाएं सावधान! हो सकते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल के लक्षण!

Hindi Newsलाइफस्टाइलआंखों और होंठों पर दिखने लगे ये बदलाव तो हो जाएं सावधान! हो सकते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल के लक्षण!

आजकल भारत में बहुत से लोगों की बीजी लाइफस्टाइल की वजह से तरह-तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इन दिक्कतों में जो सबसे आम दिक्कत है वो है हेल्थ की. लोगों के खराब खानपान की वजह से उन्हें कई तरह की बीमारियां हो रही हैं जिनमें डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल है.

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Jan 08, 2026, 07:18 AM IST
आजकल गलत खानपान और खराब लाइफस्टाइल की वजह से हर उम्र के लोगों में हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या तेजी से बढ़ रही है. ये बीमारी धीरे धीरे शरीर में पनपती है और जब तक इसके गंभीर लक्षण सामने आते हैं तब तक दिल से जुड़ी परेशानियों का खतरा बढ़ चुका होता है. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि हाई कोलेस्ट्रॉल के कुछ संकेत चेहरे पर भी साफ दिखाई देने लगते हैं. खासकर आंखों और होंठों में नजर आने वाले बदलाव शरीर के अंदर चल रही गड़बड़ी की ओर इशारा कर सकते हैं. कई बार ये लक्षण बहुत से लोगों में आते हैं तो कई लोगों में ये लक्षण दिखाई नहीं देते हैं.  अगर समय रहते इन संकेतों को पहचान लिया जाए तो बड़ी बीमारी से बचा जा सकता है.

पीले धब्बे
हाई कोलेस्ट्रॉल में लोगों के आंखों के आसपास या पलकों पर हल्के पीले रंग के छोटे छोटे धब्बे दिखने लगते हैं. इसे मेडिकल भाषा में जैंथेलाजमा कहा जाता है. ये तब होता है जब शरीर में फैट की मात्रा जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है और वो स्किन के नीचे जमा होने लगता है.

आंखों की पुतली
कुछ लोगों की आंखों की पुतली के चारों ओर सफेद या हल्के ग्रे रंग की रिंग दिखने लगती है. कई बार लोग इसे चश्मे का नंबर बढ़ा हुआ समझ कर अनदेखा कर देते हैं. इसे आर्कस सेनिलिस कहा जाता है. उम्र बढ़ने के साथ ये आम हो सकता है लेकिन कम उम्र में इसका दिखाई देना हाई कोलेस्ट्रॉल की ओर इशारा करता है.

होंठों में भी दिखते हैं लक्षण
आजकल कई महिलाएं तरह-तरह की लिप्सटिक लगाती हैं जिससे कई बार उनकें होंठ या होंठ के आसपास की जगह काली होने लगती हैं. पर कई बार ये हाई कोलेस्ट्रॉल के भी लक्षण हो सकते हैं. हाई कोलेस्ट्रॉल होने पर होंठों के कोनों पर सूखापन और कालापन हो सकता है. कई बार होंठों का रंग भी सामान्य से फीका या पीला नजर आने लगता है. ये शरीर में ब्लड सर्कुलेशन की गड़बड़ी का भी संकेत हो सकता है.

स्किन होगी बेजान
जब भी शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो खून का बहाव बुरी तरह से प्रभावित होता है. इसका असर चेहरे की चमक पर भी पड़ता है. स्किन बेजान और थकी हुई दिखने लगती है. कभी कभी चेहरे पर सूजन भी नजर आ सकती है. बहुत से लोगों को ड्राई स्किन की समस्या से भी रूबरू होना पड़ सकता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

High Cholesterol Symptomsface and lips in high cholesterol

