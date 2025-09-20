आयरन की कमी होने पर दिखते हैं ये लक्षण, महिलाएं खून की कमी के इन संकेतों को ना करें नजरअंदाज!
आयरन की कमी होने पर दिखते हैं ये लक्षण, महिलाएं खून की कमी के इन संकेतों को ना करें नजरअंदाज!

आजकल अधिकतर महिलाओं में आयरन की कमी देखने को मिलती है. महिला के लिए आयरन बेहद जरूरी है.आइए जानते हैं आयरन की कमी होने पर दिखने वाले संकेत और आयरन की कमी दूर कैसे करें. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Sep 20, 2025, 07:54 PM IST
आयरन की कमी होने पर दिखते हैं ये लक्षण, महिलाएं खून की कमी के इन संकेतों को ना करें नजरअंदाज!

महिलाओं के लिए आयरन बेहद जरूरी है. आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन को बनाने में मदद करता है. हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है. आयरन की कमी से थकान, चक्कर आना और एनीमिया की समस्या हो सकती है. प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाओं को आयरन की बेहद जरूरत होती है. ऐसे में महिलाओं को अपनी डाइट में आयरन फूड्स को शामिल करना चाहिए. आइए जानते हैं आयरन कम होने पर शरीर में दिखने वाले लक्षण. 

महिलाओं में आयरन की कमी के संकेत 
थकान 
बिना काम किए हुए भी थकान महसूस करना आयरन की कमी का संकेत हो सकता है. 

बालों का पतला होना 
बिना किसी वजह बालों का पतला होना भी आयरन की कमी का लक्षण हो सकता है. 

पैरों में बेचैनी 
पैरों में बेचैनी होना भी आयरन की कमी का संकेत होता है.

स्किन का पीला पड़ना 
आयरन की कमी होने पर स्किन का रंग पीला पड़ना शुरू हो जाता  है. 

चक्कर आना 
चक्कर आना भी आयरन  कमी का संकेत  हो सकता है. 

हाथ-पैर का ठंडा 
हाथ-पैर का ठंडा होना भी आयरन की कमी का संकेत हो सकता है.

आयरन की कमी दूर करने के लिए इन चीजों को डाइट में शामिल करें
पालक 
पालक में आयरन पाया जाता है. पालक में फोलेट, कैल्शियम और फाइबर पाया जाता है. आयरन की कमी को दूर करने के लिए आप पालक का सेवन कर सकते हैं.

चुकंदर 
चुकंदर में फोलिक एसिड पाया जाता है जो कि खून बढ़ाने और शरीर को डिटॉक्स करने में मददगार है. 

अनार 
आयरन की कमी दूर करने के लिए आप अनार सेवन कर सकते हैं. अनार में विटामिन सी और फाइबर पाया जाता है कि हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

