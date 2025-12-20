Advertisement
trendingNow13048123
Hindi Newsलाइफस्टाइलमैग्नीशियम की कमी होने पर दिखते हैं ये लक्षण, आज ही डाइट में शामिल करें ये फूड्स

मैग्नीशियम की कमी होने पर दिखते हैं ये लक्षण, आज ही डाइट में शामिल करें ये फूड्स

आज के समय में अनहेल्दी लाइफस्टाइल और गलत खानपान की वजह से शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है. मैग्नीशियम की कमी की होने पर शरीर में ये लक्षण नजर आते हैं. 

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Dec 20, 2025, 11:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मैग्नीशियम की कमी होने पर दिखते हैं ये लक्षण, आज ही डाइट में शामिल करें ये फूड्स

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, तनाव और अनियमित खान-पान के कारण शरीर में कई पोषक तत्वों की कमी हो जाती है. लापरवाही भी एक बड़ी वजह है. शरीर को रोजाना जिन पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है, उनमें मैग्नीशियम बेहद महत्वपूर्ण है, जिसे 'मास्टर मिनरल' या 'नेचुरल कैल्मिंग मिनरल' भी कहा जाता है.मैग्नीशियम 300 से ज्यादा जैविक प्रक्रियाओं में भूमिका निभाता है. आयुर्वेद में इसे वात-पित्त शांत करने वाला और पाचन शक्ति बढ़ाने वाला तत्व माना जाता है. जानकारी के अनुसार दुनिया की बड़ी आबादी इसकी कमी से जूझ रही है.

मैग्नीशियम की कमी के लक्षण
शरीर को स्वस्थ रखने में मैग्नीशियम का अहम योगदान है. यह नसों और दिमाग को शांति देता है, सेरोटोनिन और गाबा जैसे केमिकल्स को सपोर्ट करता है. यह दिल की धड़कन स्थिर रखता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत बनाता है, शरीर की एनर्जी बढ़ाने में मदद करता है और ब्लड शुगर बैलेंस रखता है. शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी हो तो वे संकेत देने लगते हैं, ऐसे में मैग्नीशियम की कमी के लक्षण में लगातार थकान, मांसपेशियों में ऐंठन, बेचैनी, चिंता, अनिद्रा, अनियमित धड़कन, हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, कब्ज, डायबिटीज की समस्या का बढ़ना और महिलाओं में मूड स्विंग्स और पीरियड्स के दौरान होने वाला दर्द और ऐंठन शामिल हैं.

कितने मात्रा में करें मैग्नीशियम सेवन 
हेल्थ एक्सपर्ट बताते हैं कि महिलाओं और पुरुषों को प्रतिदिन कितने मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है. पुरुषों के लिए 400 से 420 एमजी (मिलीग्राम), महिलाओं के लिए 310 से 320 एमटी और गर्भवती महिलाओं के लिए 350 से 360 एमजी की जरूरत पड़ती है.

Add Zee News as a Preferred Source

मैग्नीशियम के लिए खाएं ये फूड्स 
मैग्नीशियम के प्राकृतिक स्रोतों पर नजर डालें तो यह कद्दू के बीज, बादाम, काजू, पालक, मूंगफली, काली बीन्स, डार्क चॉकलेट, केला, ओट्स और एवोकाडो में भरपूर मात्रा में मिलता है. इसका अवशोषण बढ़ाने के लिए विटामिन बी6 के साथ लें, रात में मैग्नीशियम युक्त भोजन खाएं, चाय-कॉफी कम करें. इसके साथ ही खिचड़ी में घी और पालक बीज या साग डालकर खाएं. इन सरल उपायों से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहेगा. हालांकि, लक्षण ज्यादा दिखने और आराम न मिलने पर डॉक्टर से संपर्क करें.
इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

डाइट-वर्कआउट से नहीं बल्कि बैक्टीरिया से होगा वजन कम, वैज्ञानिकों ने ढूंढा शॉर्टकट

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

lifestylehealth

Trending news

DNA: हाथियों ले रहे साथी की मौत का बदला, कौन-कौन से जानवर लेते हैं प्रतिशोध
DNA
DNA: हाथियों ले रहे साथी की मौत का बदला, कौन-कौन से जानवर लेते हैं प्रतिशोध
चुनाव से पहले बढ़ा सियासी पारा, बंगाल में मौलानाओं का सियासी फतवा आ गया!
DNA
चुनाव से पहले बढ़ा सियासी पारा, बंगाल में मौलानाओं का सियासी फतवा आ गया!
अल-शरा को ट्रंप का समर्थन, सीरिया में बम बरसाकर अमेरिका फिर से दोहराने जा रहा गलती!
DNA Analysis
अल-शरा को ट्रंप का समर्थन, सीरिया में बम बरसाकर अमेरिका फिर से दोहराने जा रहा गलती!
पंजाब में शिक्षा क्रांति, चौथे मेगा पैरेंट्स-टीचर मीट में 23 लाख से अधिक की भागीदारी
Punjab
पंजाब में शिक्षा क्रांति, चौथे मेगा पैरेंट्स-टीचर मीट में 23 लाख से अधिक की भागीदारी
दिल्ली ब्लास्ट के बाद घाटी में किरायेदारों पर सख्ती, पुलिस ने लॉन्च किया Web Portal
hindi Jammu and Kashmir news
दिल्ली ब्लास्ट के बाद घाटी में किरायेदारों पर सख्ती, पुलिस ने लॉन्च किया Web Portal
रात... होटल का कमरा और एक ट्विस्ट! नर्स की गलती ने उसे दिया जिंदगी भर का दर्द
Rape
रात... होटल का कमरा और एक ट्विस्ट! नर्स की गलती ने उसे दिया जिंदगी भर का दर्द
जम्मू में पिकनिक से लौट रही बस हादसे का शिकार, डिवाइडर से टकराई; 35 बच्चे घायल
Jammu Kashmir
जम्मू में पिकनिक से लौट रही बस हादसे का शिकार, डिवाइडर से टकराई; 35 बच्चे घायल
पेट्रोल-डीजल में इथेनाल मिलाने का प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचा? आपको इससे कितना फायदा
ethanol
पेट्रोल-डीजल में इथेनाल मिलाने का प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचा? आपको इससे कितना फायदा
हाड़ जमा देने वाली ठंड शुरू, रविवार को कोल्ड डे का अलर्ट; जानें आपके शहर का अपडेट
weather update
हाड़ जमा देने वाली ठंड शुरू, रविवार को कोल्ड डे का अलर्ट; जानें आपके शहर का अपडेट
BMC चुनाव से पहले अघाड़ी में फूट? अकेले लड़ेगी कांग्रेस, उद्धव-राज की दोस्ती से तनाव
BMC elections
BMC चुनाव से पहले अघाड़ी में फूट? अकेले लड़ेगी कांग्रेस, उद्धव-राज की दोस्ती से तनाव