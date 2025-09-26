Advertisement
trendingNow12938048
Hindi Newsलाइफस्टाइल

नाभि खिसकने पर दिखते हैं ये लक्षण, जानें इसका कारण और इलाज!

आयुर्वेद में नाभि को शरीर का केंद्र बिंदू माना जाता है. नाभि खिसकने पर पेट दर्द समेत पाचन संबंधी समस्या हो जाती है. नाभि खिसकने पर शरीर में ये लक्षण नजर आते हैं. आइए जानते हैं इसके संकेत और बचाव के उपाय. 

 

Written By  IANS|Edited By: Shilpa|Last Updated: Sep 26, 2025, 09:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नाभि खिसकने पर दिखते हैं ये लक्षण, जानें इसका कारण और इलाज!

नाभि खिसकने की समस्या को आमतौर पर लोग गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन आयुर्वेद और लोक चिकित्सा में इसे शरीर के स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण संकेत माना गया है. हमारे शरीर में नाभि सिर्फ सौंदर्य का प्रतीक नहीं है बल्कि यह पाचन और ऊर्जा तंत्र का केंद्र बिंदु है. आयुर्वेद में नाभि को सम्बंधिनी मर्म कहा गया है, जो वात, पित्त और कफ जैसे तीनों दोषों को संतुलित रखने का काम करता है. जब किसी कारणवश नाभि अपनी प्राकृतिक स्थिति यानी केंद्र से थोड़ी इधर-उधर हो जाती है तो शरीर में कई असंतुलन दिखाई देने लगते हैं. इसे आम भाषा में नाभि खिसकना कहा जाता है. वैज्ञानिक दृष्टि से यह स्थिति मांसपेशियों और स्नायु पर अचानक दबाव या खिंचाव के कारण होती है.

नाभि खिसकने का कारण 
नाभि खिसकने के कई कारण हो सकते हैं. भारी सामान उठाना इसका सबसे बड़ा कारण माना जाता है. अचानक तेज व्यायाम या कूदना, भोजन के तुरंत बाद श्रम करना, कब्ज और गैस की समस्या, पेट की मांसपेशियों की कमजोरी, या अचानक गिरने और फिसलने से भी यह समस्या उत्पन्न हो सकती है.कई बार महिलाओं में गर्भावस्था के बाद भी पेट की मांसपेशियों के ढीले पड़ने से नाभि खिसकने की स्थिति देखी जाती है.

नाभि खिसकने के लक्षण
जब नाभि अपनी जगह से हटती है तो पेट के बीच में दर्द और खिंचाव महसूस होता है. भूख अचानक बहुत अधिक लगने लगती है या बिल्कुल कम हो जाती है. कई मरीजों को कब्ज या दस्त की शिकायत होती है, तो कुछ लोगों को गैस और अफारे की समस्या परेशान करती है. कमर और निचले हिस्से में भारीपन, थकान और चक्कर आना भी इसके लक्षणों में शामिल हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

नाभि खिसकने पर क्या करें 
इस समस्या के घरेलू और आयुर्वेदिक उपाय अत्यंत सरल और प्रभावकारी हैं. सबसे आसान और लोकप्रिय उपाय है सरसों का तेल. नाभि के चारों ओर और अंदर 2-3 बूंद सरसों का तेल डालने से स्नायु शिथिल होती हैं और नाभि धीरे-धीरे अपनी जगह लौट आती है. इसके अलावा गरम पानी की थैली पेट पर रखने से मांसपेशियों का खिंचाव कम होकर राहत मिलती है. नाभि खिसकने पर पाचन तंत्र भी प्रभावित होता है, ऐसे में गुनगुने पानी में नींबू और अजवाइन का सेवन तुरंत राहत देता है. गैस और ऐंठन से छुटकारा पाने के लिए गर्म दूध में चुटकी भर हींग डालकर पीना भी असरदार उपाय है.

नाभि खिसकने पर करें ये योगासन 
योगासन में पवनमुक्तासन और मकरासन को विशेष रूप से लाभकारी माना गया है क्योंकि ये आसन पेट की मांसपेशियों को संतुलित करके नाभि को सही स्थिति में लाते हैं. 

करें तौलिए का ये उपाय 
लोक चिकित्सा में एक पारंपरिक तरीका है तौलिये से खिंचाव विधि. इसमें मरीज को पीठ के बल सीधा लिटाकर नाभि के पास पेट पर तौलिये से हल्का दबाव देकर ऊपर-नीचे खींचा जाता है. यह तकनीक सिर्फ अनुभवी व्यक्ति द्वारा ही की जानी चाहिए. आयुर्वेद में इसे वात विकार माना गया है और इसके लिए अभ्यंग (तेल मालिश), स्नेहपान और योगासन का विशेष महत्व बताया गया है.

ना करें ये काम 
नाभि खिसकने से बचने के लिए भारी सामान उठाने से परहेज करना चाहिए. कब्ज की समस्या से बचने के लिए फाइबर युक्त आहार लें और पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं. भोजन के तुरंत बाद झुकना या दौड़ना हानिकारक हो सकता है. नियमित योग और व्यायाम से पेट की मांसपेशियां मजबूत रहती हैं और नाभि खिसकने की संभावना कम हो जाती है.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

इसे भी पढ़ें: सिगरेट का तो पता है लेकिन क्या धूपबत्ती का धुआं है इतना खतरनाक? फेफड़े करेंगे आह! 

About the Author
author img
IANS

TAGS

health tipslifestyle

Trending news

यूक्रेन से जंग के बीच रूस की सेना में कितने भारतीय हैं? सामने आया आंकड़ा
russia ukraine war
यूक्रेन से जंग के बीच रूस की सेना में कितने भारतीय हैं? सामने आया आंकड़ा
BTC चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही ये पार्टी, दांव पर लगी CM हिमंता की साख
Assam news
BTC चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही ये पार्टी, दांव पर लगी CM हिमंता की साख
'...तो संभालना हो जाएगा मुश्किल', लद्दाख हिंसा पर क्यों बोले पूर्व मंत्री?
Ladakh news
'...तो संभालना हो जाएगा मुश्किल', लद्दाख हिंसा पर क्यों बोले पूर्व मंत्री?
पानी की जगह बर्फ, कंक्रीट का बिस्तर...अमेरिका से निकाली गईं 73 साल की दादी की कहानी
Harjit Kaur
पानी की जगह बर्फ, कंक्रीट का बिस्तर...अमेरिका से निकाली गईं 73 साल की दादी की कहानी
क्या इस बार दिल्ली-NCR में होगी ग्रीन पटाखों की इजाजत? SC ने दिए नरमी के संकेत
Supreme Court
क्या इस बार दिल्ली-NCR में होगी ग्रीन पटाखों की इजाजत? SC ने दिए नरमी के संकेत
लद्दाख हिंसा के बाद बड़ा एक्शन,NSA के तहत सोनम वांगचुक को लेह पुलिस ने किया गिरफ्तार
Sonam Wangchuk
लद्दाख हिंसा के बाद बड़ा एक्शन,NSA के तहत सोनम वांगचुक को लेह पुलिस ने किया गिरफ्तार
शेख हसीना को ले आइए सीमांचल हम... ओवैसी ने घुसपैठियों के मुद्दे पर सरकार को घेरा
Bihar Assembly elections
शेख हसीना को ले आइए सीमांचल हम... ओवैसी ने घुसपैठियों के मुद्दे पर सरकार को घेरा
ISI की यूनिट 412 की खुली पोल, भारत की जासूसी के लिए खर्च करती है 4000 करोड़
ISI
ISI की यूनिट 412 की खुली पोल, भारत की जासूसी के लिए खर्च करती है 4000 करोड़
मिग-21 मेरे जीवन का एक बड़ा हिस्सा रहा है... आखिरी उड़ान पर बोले शुभांशु शुक्ला
MIG- 21 Retirement
मिग-21 मेरे जीवन का एक बड़ा हिस्सा रहा है... आखिरी उड़ान पर बोले शुभांशु शुक्ला
तुम्हें भूलेगा नहीं ये देश! चीन के जख्मों के बीच समुद्र से आया था युद्ध का घोड़ा
air force mig 21
तुम्हें भूलेगा नहीं ये देश! चीन के जख्मों के बीच समुद्र से आया था युद्ध का घोड़ा
;