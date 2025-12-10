Advertisement
सुबह-सुबह करें ये योगासन, मांसपेशियां होगी मजबूत और तनाव होगा दूर!

ताड़ासन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. ताड़ासन बेहद आसान योगासन है, इस योगासन को आप आसनी से मैट पर कर सकते हैं. आइए जानते हैं ताड़ासन करने का सही तरीका. 

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Dec 10, 2025, 11:30 PM IST
हमारे शरीर के आंतरिक और बाहरी अंगों की सेहत के लिए पौष्टिक आहार और अच्छी जीवनशैली को अपनाना बेहद जरूरी है, जहां योगासन शरीर को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ देता है, वहीं पौष्टिक आहार शरीर को स्वस्थ बनाता है. इन्हीं में से एक योगासन है 'ताड़ासन'. इसके करने से न केवल शारीरिक स्थिरता और संतुलन बढ़ता है, बल्कि मानसिक शक्ति भी मिलती है.

ताड़ासन करने के फायदे 
विशेषज्ञ बताते हैं कि ताड़ासन एक सरल योगासन है, जिसके करने से लंबाई बढ़ाने में मदद मिलती है. यह योगासन बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है. इसको करने के लिए योगा मैट पर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर पास-पास रखें. अब हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें और कलाई को बाहर की ओर मोड़ें. सांस लेते हुए बाजुओं को सिर के ऊपर कंधों की सीध में उठाएं. इसके बाद एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाकर पंजों पर संतुलन बनाएं. इस मुद्रा में 10-15 सेकंड तक रहना चाहिए.

कैसे करें ताड़ासन 
ताड़ासन को खड़े होकर करने वाले आसनों का आधार माना जाता है. आयुष मंत्रालय के अनुसार, ताड़ासन को नियमित तौर पर करने से रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है और शरीर की मुद्रा बेहतर रहती है. इसके करने मात्र से शरीर की मांसपेशियां में स्ट्रेच आता हैं, जिससे लचीलापन बढ़ता है. ताड़ासन रक्त संचार को भी बेहतर करता है और पाचन तंत्र को सुधारता है, साथ ही तनाव को कम करने में भी मददगार है. यह आत्मविश्वास और मानसिक एकाग्रता को बढ़ाने में भी सहायक है. ताड़ासन के नियमित अभ्यास से पैरों, पीठ और कंधों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, जिससे चोटों का खतरा कम होता है.

तनाव कैसे होगा कम 
इसी के साथ ही यह मन को शांत करता है और तनाव कम करने में भी सहायक है.ताड़ासन करने से स्वास्थ्य संबंधी लाभ मिल सकते हैं, लेकिन अगर आपको सिरदर्द, अनिद्रा या फिर अन्य गंभीर समस्या है, तो आप इसे करने से परहेज करें या फिर किसी विशेषज्ञ की सलाह से करें.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

प्रेग्नेंसी के बाद लटके पेट को सेलिब्रिटीज कैसे कर लेते हैं फ्लैट? फराह ने खोला राज 

