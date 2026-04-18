हेल्थ को लेकर AI से एडवाइज लेना है खतरनाक, रिसर्च में हुआ ये चौंकाने वाला खुलासा

हेल्थ को लेकर AI की सलाह लेना बेहद खतरनाक हो सकता है. British medical journal में पब्लिश रिसर्च के अनुसार हेल्थ को लेकर AI से एडवाइज लेना है बेहद खतरनाक होता है.
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आज के समय में AI का इस्तेमाल काफी ज्यादा बढ़ गया है. लोग अधिकतर चीजों के बारे में जानने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं. हर छोटी से बड़ी चीज के लिए लोग AI पर निर्भर हैं. अगर आप भी हर चीज के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सलाह लेते हैं. तो यह आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है. British medical journal में पब्लिश रिसर्च के अनुसार अगर आप एआई से सेहत से जुड़े सवाल पूछते हैं तो यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है.
रिसर्च के अनुसार AI से सेहत से जुड़े सवाल पर लगभग 50 प्रतिशत जवाब गलत होते हैं. एआई चैटबॉट्स से मिली जानकारी काफी हद तक गलत हो सकती है.
एक रिसर्च के अनुसार वैज्ञानिक की एक टीम ने एआई टूल्स जैसे जेमिनाई, डीपसीक, मेटा एआई, चैटजीपीटी और ग्रोक पर काफी रिसर्च की है. उन्होंने सेहत से जुड़े कई सावल पूछे. कैंसर और वैक्सी जैसे मुद्दे पर एआई का जवाब काफी हद तक ठीक थे. लेकिन स्टेम सेल, पोषण जैसे टॉपिक पर एआई कमजोर साबित हुआ.
एआई के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह देखने को मिलती है कि आई पूरे आत्मविश्वास के साथ गलत जानकारी देते हैं. इस दौरान चेतावनी और डिस्क्लेमर कम होता है. ऐसे में यूजर सही-गलत जवाब में अंतर नहीं कर पाते हैं. गलत को भी सही मान लेते हैं. साथ ही एआई के जवाब भरोसेमंद नहीं होते हैं. कई बार एआई ऐसे स्रोत का जिक्र करते हैं जो कि यकीकत में होता ही नहीं है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.