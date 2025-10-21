तमन्ना भाटिया के ट्रेनर ने दी चेतावनी, फिटनेस की ये 3 गलतियां बिगाड़ सकते हैं आपके हार्मोन

Fitness Mistakes: फिटनेस के लिए अक्सर लोग वर्कआउट करते हैं, लेकिन अगर गलत तरीके से वर्कआउट की जाए, तो इसका बुरा असर आपकी सेहत और हार्मोन बैलेंस पर पड़ सकता है. इस बारे में सेलिब्रिटी फिटनेस कोच सिद्धार्थ सिंह ने अपनी एक इंस्टाग्राम वीडियो में बताया. सिद्धार्थ ने तमन्ना भाटिया जैसी स्टार्स को ट्रेन किया है. वे बताते हैं कि कुछ आम वर्कआउट की गलतियां हमारी बॉडी के हॉर्मोन्स को बिगाड़ सकती हैं. इस खबर में हम आपको उन गलतियों के बारे में बताएंगे.

खाली पेट कार्डियो करना

सिद्धार्थ बताते हैं कि रोजाना सुबह खाली पेट कार्डियो करना आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है. वे बताते हैं कि जब आप बिना कुछ खाए कार्डियो करते हैं, तो इससे बॉडी में कोर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हॉर्मोन बढ़ जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि सुबह शरीर पहले से ही फास्टिंग मोड में होता है, ऐसे में इस वक्त कार्डियो करने स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ता है. वहीं लंबे समय तक ऐसा करने से हॉर्मोनल बैलेंस का कारण बन सकती है.

जरूरत से ज्यादा HIIT करना

HIIT, यानी हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग एक अच्छा वर्कआउट ऑप्शन है, लेकिन इसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल आपकी बॉडी पर उल्टा असर डाल सकता है. ऐसे में सिद्धार्त कहते हैं कि, "CrossFit और Hyrox जैसे वर्कआउट्स आपके लिए फायदेमंद हैं. लेकिन इसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल आपके शरीर में कोर्टिसोल बढ़ा सकता है और प्रोजेस्ट्रोन को कम करता है. इसलिए ये वर्कआउट हफ्ते में केवल 2 से 3 बार करना काफी है."

देर रात वर्कआउट

देर रात या सोने से पहले वर्कआउट करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता. अगर आप रात को सोने से ठीक पहले वर्कआउट करते हैं, तो यह आपकी नींद और हॉर्मोन दोनों पर बुरा असर डालता है. ऐसे में कोच बताते हैं कि सोने से कम से कम 3 घंटे पहले वर्कआउट खत्म कर लें. रात में वर्कआउट करने से कोर्टिसोल बढ़ता है, इससे नींद की गुणवत्ता गिरती है और बॉडी को गहरी नींद नहीं मिल पाती.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.