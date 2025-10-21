Advertisement
trendingNow12969743
Hindi Newsलाइफस्टाइल

तमन्ना भाटिया के ट्रेनर ने दी चेतावनी, फिटनेस की ये 3 गलतियां बिगाड़ सकते हैं आपके हार्मोन

Tamanna Bhatia Trainer Warning: वर्कआउट करने से बॉडी फिट रहती है. लेकिन अगर आप वर्कआउट के दौरान कुछ गलतियां कर रहे हैं, तो इसका सीधा असर आपकी बॉडी पर पड़ता है. इस खबर में हम आपको उन गलतियों के बारे में बताएंगे.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Oct 21, 2025, 12:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तमन्ना भाटिया के ट्रेनर ने दी चेतावनी, फिटनेस की ये 3 गलतियां बिगाड़ सकते हैं आपके हार्मोन

Fitness Mistakes: फिटनेस के लिए अक्सर लोग वर्कआउट करते हैं, लेकिन अगर गलत तरीके से वर्कआउट की जाए, तो इसका बुरा असर आपकी सेहत और हार्मोन बैलेंस पर पड़ सकता है. इस बारे में सेलिब्रिटी फिटनेस कोच सिद्धार्थ सिंह ने अपनी एक इंस्टाग्राम वीडियो में बताया. सिद्धार्थ ने तमन्ना भाटिया जैसी स्टार्स को ट्रेन किया है. वे बताते हैं कि कुछ आम वर्कआउट की गलतियां हमारी बॉडी के हॉर्मोन्स को बिगाड़ सकती हैं. इस खबर में हम आपको उन गलतियों के बारे में बताएंगे.

 

खाली पेट कार्डियो करना
सिद्धार्थ बताते हैं कि रोजाना सुबह खाली पेट कार्डियो करना आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है. वे बताते हैं कि जब आप बिना कुछ खाए कार्डियो करते हैं, तो इससे बॉडी में कोर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हॉर्मोन बढ़ जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि सुबह शरीर पहले से ही फास्टिंग मोड में होता है, ऐसे में इस वक्त कार्डियो करने स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ता है. वहीं लंबे समय तक ऐसा करने से हॉर्मोनल बैलेंस का कारण बन सकती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

जरूरत से ज्यादा HIIT करना
HIIT, यानी हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग एक अच्छा वर्कआउट ऑप्शन है, लेकिन इसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल आपकी बॉडी पर उल्टा असर डाल सकता है. ऐसे में सिद्धार्त कहते हैं कि, "CrossFit और Hyrox जैसे वर्कआउट्स आपके लिए फायदेमंद हैं. लेकिन इसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल आपके शरीर में कोर्टिसोल बढ़ा सकता है और प्रोजेस्ट्रोन को कम करता है. इसलिए ये वर्कआउट हफ्ते में केवल 2 से 3 बार करना काफी है."

 

देर रात वर्कआउट
देर रात या सोने से पहले वर्कआउट करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता. अगर आप रात को सोने से ठीक पहले वर्कआउट करते हैं, तो यह आपकी नींद और हॉर्मोन दोनों पर बुरा असर डालता है. ऐसे में कोच बताते हैं कि सोने से कम से कम 3 घंटे पहले वर्कआउट खत्म कर लें. रात में वर्कआउट करने से कोर्टिसोल बढ़ता है, इससे नींद की गुणवत्ता गिरती है और बॉडी को गहरी नींद नहीं मिल पाती. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

tamanna bhatia trainer warningfitness mistakes

Trending news

दीपावली के बाद बड़ा अग्निकांड, धू-धूकर जली इमारत, आग का निवाला बने 4 लोग
Maharashtra
दीपावली के बाद बड़ा अग्निकांड, धू-धूकर जली इमारत, आग का निवाला बने 4 लोग
कौन जीतेगा J&K उपचुनाव की जंग? बड़गाम में फैमिली फाइट, नागरोटा में 2 महिलाओं की जंग
jammu kashmir by elections
कौन जीतेगा J&K उपचुनाव की जंग? बड़गाम में फैमिली फाइट, नागरोटा में 2 महिलाओं की जंग
331 साल के शासन का अंत! दिल्ली का वो खूनी दरवाजा, जहां तीन मुगल वारिसों को गोली मारी
Last mughal emperor in India
331 साल के शासन का अंत! दिल्ली का वो खूनी दरवाजा, जहां तीन मुगल वारिसों को गोली मारी
लालचौक घंटाघर पर हिंदू-मुस्लिम ने साथ मनाई दिवाली, जम्मू- कश्मीर में जलने लगी उम्मीद
Jammu and Kashmir
लालचौक घंटाघर पर हिंदू-मुस्लिम ने साथ मनाई दिवाली, जम्मू- कश्मीर में जलने लगी उम्मीद
ये बहुत बड़ी उपलब्धि है... दिवाली पर पीएम मोदी ने देशवासियों के नाम खत में क्या लिखा
pm narendra modi news
ये बहुत बड़ी उपलब्धि है... दिवाली पर पीएम मोदी ने देशवासियों के नाम खत में क्या लिखा
VIDEO: टीचर को गले लगाया... कट्टरपंथियों ने धमकाया, नाबालिग छात्रा ने सुनाई आपबीती
Jammu Kashmir
VIDEO: टीचर को गले लगाया... कट्टरपंथियों ने धमकाया, नाबालिग छात्रा ने सुनाई आपबीती
दिवाली बाद प्रदूषण से बचने के लिए कब निकलें और कब बचें? जानना है जरूरी
Delhi NCR AQI Today
दिवाली बाद प्रदूषण से बचने के लिए कब निकलें और कब बचें? जानना है जरूरी
नाबालिग से सहमति का सवाल ही नहीं, थोड़ा पेनेट्रेशन भी... रेप पर हाई कोर्ट का फैसला
high court news
नाबालिग से सहमति का सवाल ही नहीं, थोड़ा पेनेट्रेशन भी... रेप पर हाई कोर्ट का फैसला
'लोग मुझे दिवाली की शुभकामनाएं देने से डरते हैं' तमिलनाडु डिप्टी सीएम उदयनिधि बोले
Udainidhi Stalin
'लोग मुझे दिवाली की शुभकामनाएं देने से डरते हैं' तमिलनाडु डिप्टी सीएम उदयनिधि बोले
बिहार की किचकिच से गुस्साए हेमंत सोरेन, कांग्रेस-RJD से यूं लेंगे 'अपमान का बदला'
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार की किचकिच से गुस्साए हेमंत सोरेन, कांग्रेस-RJD से यूं लेंगे 'अपमान का बदला'