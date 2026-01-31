स्किन टाइटनिंग और ब्राइटनिंग के लिए बेस्ट है Tamannaah Bhatia का ये सीक्रेट होममेड फेस मास्क, 35 की उम्र में भी मिलेगी मिल्की स्किन

Advertisement
Tamannaah Bhatia Homemade Face Mask: अगर आप भी स्किन टाइटनिंग और ब्राइटनिंग, मिल्की स्किन पाना चाहते हैं, तो आज आपको  तमन्ना भाटिया के कुछ स्किन केयर के बारे में बताते हैं, जो आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाने में मददगा होगी.

Written By  Ritika|Last Updated: Jan 31, 2026, 07:52 AM IST
Tamannaah Bhatia Homemade Face Mask:  हर लड़की की चाह होती है कि उसकी स्किन काफी ज्यादा ग्लोइंग और खिली-खिली नजर आए, स्किन पर किसी भी तरह का कोई दाग-धब्बा ना हो. बॉलीवुड और साउथ सिनेमा की जानी-मानी अदाकारा तमन्ना भाटिया 36 की उम्र में भी उनकी स्किन काफी ज्यादा ग्लोइंग नजर आती हैं वो अपनी स्किन का काफी ज्यादा ध्यान भी रखती है. अपने सोशल मीडिया पर अक्सर अपना स्किन केयर रूटीन केयर करती रहती हैं. हर कोई उनकी खूबसूरती और मिल्की स्किन का काफी दीवाना है. अधिकतर लड़कियां उनकी स्किन का राज भी पूछेती हैं और काफी सारी चीजों को भी चेहरे पर लगाती हैं लेकिन उस तरह का ग्लो चेहरे पर नजर नहीं आता है आज आपको बताते हैं आप कैसे स्किन टाइटनिंग और ब्राइटनिंग कर सकते हैं. आज आपको तमन्ना का सीक्रेट होममेड फेस मास्क इस खराब में बताएंगे. आइए आप भी जान लिजिए.
 

तमन्ना भाटिया का सीक्रेट फेस मास्क कैसे बनाएं?

तमन्ना भाटिया का सीक्रेट फेस मास्क अगर आप घर पर बनाना चाहते हैं तो आपको एक कटोरी लेनी है और फिर बेसन, दही को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है फिर इसके बाद  गुलाब जल को भी डालकर एक पेस्ट तैयार कर लेना है और फिर आपका  फेस मास्क बनकर तैयार है इसको आप चेहरे, गर्दन पर 15 मिनट कर के लिए लगाकर साफ कर सकती हैं. इसको आप हफ्ते में 3 दिन भी लगा सकती हैं.
 

सीक्रेट फेस मास्क लगाने के फायदे
 

1. मिल्की स्किन 

अगर आप तमन्ना भाटिया की तरह मिल्की स्किन पाना चाहती हैं, तो आप इस फेस मास्क को रोजाना लगा सकती हैं. ये आपकी स्किन को अंदर से निखारने में काफी ज्यादा मददगार साबित होती हैं. इसको चेहरे पर लगाने से स्किन ग्लोइंग बनेगी.
 

2. गंदगी दूर

अगर आप चेहरे की सारी गंदगी को साफ निकालकर चेहरे पर साफ रखना चाहते हैं, तो आप इस फेस मास्क को लगा सकती हैं. ये आपकी स्किन को अंदर से ग्लोइंग बनाने का काम करेगा. तमन्‍ना भा‍ट‍िया जैसी ग्‍लोइंग त्‍वचा आप इससे पा सकती हैं.
 

3. टैनिंग दूर

अगर आप अपने चेहरे पर काफी ज्यादा टैंनिंग है और आप इसको हटाना चाहते हैं, तो आप इस मास्क को घर पर ही बनाकर आसानी से लगा सकती हैं. 
 

 

इसे भी पढ़ें: अब बिना ट्रायल के ही मिल जाएगा आपका परफेक्ट लिप शेड, ट्राई करें 'कोरियन फिंगर टिप' 
 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें. 

